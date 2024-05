โลกจะรอดไหม!สมาชิกคองเกรสเรียกร้องUS กลับมาประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีใต้

วิคเกอร์ ชี้แนะในรายงานฉบับหนึ่งที่มีชื่อว่า "21st Century Peace Through Strength: A Generational Investment in the US Military" ซึ่งเผยแพร่ในวันพุธ(29พ.ค.) โดยในเอกสารฉบับนี้ ยังเรียกร้องให้เพิ่มงบประมาณกลาโหมของสหรัฐฯ อีก 55,000 ล้านดอลลาร์ เป็น 950,000 ล้านดอลลาร์ ในปี 2025"เกาหลีเหนือยังคงเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วเกินความคาดหมาย ในแง่ของโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธ โดยมีศักยภาพที่สามารถโจมตีเป้าหมายต่างๆในทวีปอเมริกา" สมาชิกวุฒิสภารายนี้กล่าว พร้อมระบุด้วยเวลานี้ยังไม่พบเห็นทางออกด้านการทูตใดๆ "วอชิงตันควรรับประกันการป้องปราม เพื่อไม่ให้มันบั่นทอนคาบสมุทรเกาหลี"วุฒิสมาชิกวิคเกอร์ แนะนำด้วยว่า สหรัฐฯควรเดินหน้าซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ต่อไป คงไว้ซึ่งการปรากฏตัวทางทหารอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่ดังกล่าว และสำรวจหนทางใหม่ๆ ในนั้นรวมถึงการ "กลับมาประจำการอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีของสหรัฐฯในคาบสมุทรเกาหลี"นอกจากนี้แล้ว เขาเรียกร้องให้มีการพูดคุยกันระหว่างเกาหลีใต้ ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย "เพื่อประเมินความตั้งใจของแต่ละฝ่าย ที่จะมีส่วนร่วมในการแชร์ภาระทางนิวเคลียร์ ภายใต้ข้อตกลงกับสหรัฐฯ แบบเดียวกับข้อตกลงที่สหรัฐฯมีกับบรรดาพันธมิตรนาโต""ความเป็นแนวร่วมทางยุทธศาสตร์ระหว่างเกาหลีเหนือ กับรัสเซียและจีน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้มอบกระแสรายได้อย่างมั่นคงแก่เปียงยาง และทำให้ประเทศคอมมิวนิสต์แห่งนี้มีทรัพยากรที่จะบั่นทอนเสถียรภาพระดับโลก นอกเหนือจากคาบสมุทรเกาหลี" วุฒิสมาชิกรายนี้กล่าวมาตรการคว่ำบาตรนานาชาติ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยฉีกเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือเป็นชิ้นๆ ได้หมดประสิทธิภาพลง เพราะว่ารัสเซียและจีน ไม่ยอมบังคับใช้มัน จากความเห็นของวิคเกอร์อาวุธนิวเคลียร์ของอเมริกา เคยถูกประจำการในเกาหลีใต้ ในครั้งแรกเมื่อปี 1958 โดยจำนวนของอาวุธดังกล่าวเคยพีคสุดเกือบ 950 ลูก ทั้งเชิงยุทธศาสตร์และเชิงยุทธวิธี ในช่วปลายทศวรรษ 1960 ก่อนถูกถอนอออกมาในปี 1991 ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีจอร์จ เฮอร์เบิร์ต วอล์กเกอร์ บุช ณ ขณะนั้นเมื่อเดือนที่แล้ว เกาหลีเหนือทำการจำลองการโจมตีตอบโต้ทางนิวเคลียร์เล่นงานเป้าหมายศัตรู การซ้อมรบดังกล่าวมีท่านผู้นำ คิม จองอึน สังเกตการณ์ด้วยตนเอง มันมีขึ้นตามหลังเปียงยางประสบความสำเร็จในการทดสอบ“หัวรบใหม่ขนาดใหญ่พิเศษ” สำหรับติดตั้งขีปนาวุธร่อน และขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานรุ่นใหม่ในช่วงปลายเดือนเมษายน สำนักข่าวเคซีเอ็นเอ สื่อมวลชนแห่งรัฐเกาหลีเหนือ เผยแพร่บทความของ คัง ติม-ซง นักวิเคราะห์ด้านกิจการต่างประเทศ ที่เขากล่าวหาสหรัฐฯพยายามเปลี่ยนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เป็นเขตทุ่งระเบิดนิวเคลียร์ที่อ่อนไหวง่าย ผ่านการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารแน่นแฟ้นขึ้นกับเกาหลีใต้ ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)