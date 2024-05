วังเคนซิงตันออกแถลงการณ์ “เจ้าหญิงแคทเธอรีน” จะไม่เสด็จร่วม "พิธีซ้อมสวนสนามกองทัพอังกฤษ" เดือนหน้า พระสหายเผย “คีโมบำบัดได้ผล” เสด็จออกไปนอกวังเป็นครั้งแรก

ฟ็อกซ์นิวส์ของสหรัฐฯรายงานวันพฤหัสบดี(30 พ.ค)ว่า โฆษกสำนักพระราชวังเคนซิงตันแถลงยืนยันในวันพฤหัสบดี(30)ว่า เจ้าหญิงแคทเธอรีนแห่งเวลส์จะไม่เสด็จเข้าร่วมพิธีซ้อมใหญ่สวนสนามกองทัพอังกฤษที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 พ.คนี้ และพระองค์ไม่ทรงถูกกดดันให้ต้องกลับมาประกอบพระกรณียกิจในเร็ววันซึ่งพิธีซ้อมใหญ่สวนสนามของกองทัพอังกฤษในวันที่ 8 มิ.ย รู้จักในชื่อ The Colonel's Review ซึ่งมีขึ้นสำหรับพิธีสวนสนามกองทัพอังกฤษ หรือ Trooping the Colour ที่จะมีขึ้นในวันที่ 15 มิ.ย โดยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และพระราชินีคามิลลาจะเสด็จด้วยราชรถม้าแอสคอต แลนเดา (Ascot Landau) อ้างอิงจากสื่อมิร์เรอร์ของอังกฤษรายงานวันพฤหัสบดี(30)คินซีย์ โชฟิลด์ (Kinsey Schofield) ผู้จัดรายการ To Di For Daily บนพอดแคสต์เปิดเผยกับฟ็อกซ์นิวส์ว่า เจ้าหญิงทรงได้รับการสนับสนุนจากทั้งพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และพระสวามี เจ้าชายวิลเลียม ในการที่พระองค์ไม่สมควรต้องรู้สึกกดดันในการกลับคืนสู่การประกอบพระกรณียกิจจนกว่าเจ้าหญิงแคทเธอรีนจะทรงมีความพร้อมในวันพฤหัสบดี(30) โฆษกสำนักพระราชวังเคนซิงตันแถลงยืนยันกับฟ็อกซ์นิวส์ดิจิทัลว่า เจ้าหญิงแห่งเวลส์จะไม่เสด็จร่วมพิธีในวันที่ 8 มิ.ย เพื่อที่พระองค์จะทรงมุ่งหน้าต่อการหายจากอาการประชวรเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีรายงานใหม่ออกมาว่า เจ้าหญิงแคทเธอรีนทรงมีความก้าวหน้าในการถวายการรักษาคีโมบำบัดแบบป้องกันนิวยอร์กโพสต์ของสหรัฐฯรายงานว่า พระสหายคนสนิทของเจ้าหญิงแคทเธอรีนเปิดเผยกับนิตยสารแวร์นิตีแฟร์ที่เผยแพร่ในวันพุธ(29) ว่าและเสริมต่อว่า “และเสริมว่าขณะเดียวกันบาซาร์ (Bazar) รายงานวันอังคาร(28)ว่า เมื่อไม่นานมานี้มีรายงานว่าเจ้าหญิงแคทเธอรียทรงเสด็จออกไปนอกพระราชวังและปรากฎพระองค์ในที่สาธารณะพร้อมครอบครัวของพระองค์รวมพระโอรสและพระธิดาหลังจากที่ไม่ปรากฎพระองค์ต่อสาธารณะมานานหลายเดือนแหล่งข่าวได้เปิดเผยกับสื่อพีเพิล(People) และยูเอสวีคลี(Us Weekly)ว่า เจ้าหญิงเสด็จออกไปพร้อมกับครอบครัวของพระองค์เมื่อไม่กี่วันมานี้โดยรวมไปถึงเจ้าชายจอร์จวัย 10 พรรษา เจ้าหญิงชาร์ล็อตต์วัย 9 พรรษา และเจ้าชายหลุยส์วัย 6 พรรษา แต่ทว่าไม่มีภาพถ่ายหรือวิดีโอคลิปการเสด็จออกมาในเวลานี้รายงานกล่าวว่าเป็นการปรากฏพระองค์ในที่สาธารณะเป็นครั้งแรกของเจ้าหญิงนับตั้งแต่พระองค์ทรงออกแถลงการณ์เปิดเผยข่าวการประชวรโรคมะเร็งที่น่าตกใจเมื่อมีนาคมก่อนหน้า