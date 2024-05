ชัยชนะของสื่อ! ศาลสูงอังกฤษออกคำตัดสินให้ “จูเลียน แอสซานจ์” ชนะไม่ต้องถูกส่งไปอเมริกา “นายกฯออสซี” ออกมากดดันทันทีให้เลิกขังเจ้าพ่อวิกิลีกส์

เอพีรายงานวันอังคาร (21 พ.ค)ที่ผ่านมาว่า กลายเป็นชัยชนะครั้งสำคัญในเสรีภาพสื่อและความพ่ายแพ้ของรัฐบาลสหรัฐฯในคดีผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์ จูเลียน แอสซานจ์ ที่ในวันจันทร์(20) ผู้พิพากษาศาลสูงอังกฤษ วิคตอเรีย ชาร์ป (Victoria Sharp) และเจเรมี จอห์นสัน( Jeremy Johnson) ออกคำพิพากษาครั้งประวัติศาสตร์ อนุญาตให้เจ้าพ่อวิกิลีกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ขอเปิดการไต่สวนพิจารณาคดีได้ใหม่ทั้งหมด และทำให้คดีนี้ที่กลายเป็นมหากาพย์อยู่ก่อนหน้าต้องลากยาวออกไป และสร้างความปวดหัวให้กับวอชิงตันมากขึ้นศาลสูงอังกฤษได้พิพากษาว่าแอสซานจ์สามารถขออุทธรณ์ได้จากเหตุผล 2 ข้อที่เกี่ยงข้องกับประเด็นเสรีภาพของสื่อเอพีระบุว่า คณะผู้พิพากษาอังกฤษกล่าวว่า หากว่า จูเลียน แอสซานจ์ 'ถูกพราก' จากการป้องกันตามกฎหมายรัฐธรรมนูญสหรัฐ หมวดสิทธิพลเรือนที่ได้รับแก้ไขข้อ 1 (เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น : The First Amendment ) ดังนั้นแล้วการส่งตัวข้ามแดนไปนั้นจะไม่สอดคล้องกับกฎหมายปฏิญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน(European Convention on Human Rights) ที่ให้เสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและการปกป้องสื่อสารมวลชนและเหตุผลที่ 2 จากการที่หากแอสซานจ์ไม่สามารถได้พึ่งพาต่อสิทธิพลเมืองสหรัฐฯฉบับแก้ไขข้อ 1 เพราะเขาไม่ใช่พลเมืองสหรัฐฯดังนั้นจะเป็นการเปิดช่องให้เจ้าพ่อวีกีลีกส์สามารถถูกปฎิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเนื่องมาจากสัญชาติของเขาอ้างอิงจากเว็บไซต์ทำเนียบขาวของสหรัฐฯ (whitehouse.gov)ได้อธิบาย สิทธิพลเรือนที่ได้รับแก้ไขข้อ 1 หรือ The First Amendment ว่ากฎหมายข้อนี้นอกจากทางด้านการศาสนาแล้วยังมีเนื้อหาปกป้องเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น สื่อสารมวลชน การชุมนุม และสิทธิการร้องเรียนต่อรัฐบาลเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากทั้งนี้ เจมส์ ลูว์อิส ( James Lewis) ทนายความให้รัฐบาลสหรัฐฯเคยออกมากล่าวว่า แอสซานจ์จะได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์ของสิทธิกระบวนการไต่สวน แต่อย่างไรก็ตาม ลูว์อิสกล่าวว่า พฤติกรรมบางอย่างของแอสซานจ์นั้นจะทำให้ไม่ได้รับการปกป้องโดยกฎหมายสิทธิพลเมืองฉบับแก้ไขข้อ 1เอพีชี้ว่า รัฐบาลสหรัฐฯให้หลักประกันตามคำขอของศาลสูงอังกฤษแต่ทว่าทีมกฎหมายของเจ้าพ่อวิกิลีกส์ยอมรับเพียงแต่ว่า ต้องให้หลักประกันว่าจูเลียน แอสซานจ์ จะไม่รับโทษประหารชีวิตทีมกฎหมายกล่าวต่อว่า แอสซานจ์มีสิทธิ์อาจถูกจำคุกนาน 175 ปีในเรือนจำหากถูกตัดสินว่าผิดจริงแต่เจ้าหน้าที่อเมริกันเคยกล่าวว่า การลงโทษใดๆนั้นจะมีระยะเวลาน้อยกว่านั้นจูเลียน แอสซานจ์ ผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ชาวออสเตรเลียได้ก่อตั้งวิกิลีกส์กลายเป็นสัญลักษณ์เสรีภาพของสื่อในการทำสงครามกับรัฐที่มีเส้นแบ่งบางๆกางกั้นระหว่างความมั่นคงของรัฐและเสรีภาพของสื่อแอสซานจ์ปัจจุบันอายุ 52 ปีถูกรัฐบาลสหรัฐฯสั่งดำเนินคดีในความผิดจารกรรมลับ 17 กระทง และ 1 ข้อหาในความผิดการใช้คอมพิวเตอร์อย่างไม่ถูกต้องจากการที่เว็บไซต์วิกิลีกส์ของเขาได้เผยแพร่เอกสารลับสหรัฐฯเมื่อเกือบ 15 ปีก่อนบรรยากาศนอกศาลวันจันทร์(20) พบว่าบรรดาผู้สนับสนุนหลายร้อยคนต่างปรบมือและส่งเสียงเชียร์โห่ร้องหลังคำพิพากษาออกมาสู่ด้านนอกที่ระบุว่า แอสซานจ์ยังไม่ต้องถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่สหรัฐฯและสามารถยื่นขอการไต่สวนพิจารณาใหม่ได้สเตลลา แอสซานจ์ (Stella Assange) ภรรยาของเจ้าพ่อวิกืลีกส์กล่าวที่ด้านนอกศาลสูงอังกฤษวันจันทร์(20)ว่าพร้อมกล่าวต่อว่า สหรัฐฯสมควรต้องอ่านสถานการณ์ให้ออกและสั่งถอนคดีนี้ด้านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย แอนโธนี อัลบานีส อ้างอิงจากเอเอฟพี ออกมาเรียกร้องในวันอังคาร(21) ให้ยุติการจำคุกจูเลียน แอสซานจ์โดยชี้ว่า ไม่มีประโยชน์ที่จะให้เขาอยู่ในเรือนจำต่อไป หลังคำพิพากษาศาลสูงอังกฤษที่กรุงลอนดอนออกมาว่า การส่งตัวไปดำเนินคดีต่อที่สหรัฐฯในเวลานี้ต้องยุติลงชั่วคราว