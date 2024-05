มีลุ้น! รัฐสภาแดนผู้ดีถกด่วน “รัสเซีย” ค้นพบแหล่งน้ำมัน-ก๊าซธรรมชาติมหาศาลฝังในเขต “ดินแดนอาณานิคมอังกฤษ” บนขั้วโลกใต้

เดลีเอ็กซเพรซของอังกฤษรายงานวานนี้(12 พ.ค)ว่า มีรายงานรัสเซียค้นพบแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมูลค่ามหาศาลในดินแดนแอนตาร์กติกาของสหราชอาณาจักร(British Antarctic Territory) ในขั้วโลกใต้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของลอนดอนการค้นพบส่งผลทำให้เกิดความวิตกว่ารัสเซียอาจเข้ามาขุดเจาะในดินแดนโพ้นทะเลไกลบนทวีปแอนตาร์กติกาที่สวยงามแห่งนี้สื่ออังกฤษชี้ว่า การค้นพบระบุว่ามีน้ำมันซุกซ่อนอยู่ไม่ต่ำกว่า 500 พันล้านบาร์เรล หรือมากกว่า 10 เท่าของการผลิตน้ำมันจากทะเลเหนือตลอดทั้งครึ่งหลังของศตวรรษที่ผ่านมาอ้างอิงจากเอกสารรัฐสภาอังกฤษในการหารือสัปดาห์ที่แล้ว การค้นพบดังกล่าวมาจากเรือสำรวจรัสเซียทั้งนี้คณะกรรมาธิการการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมอังกฤษ EAC (Environment Audit Committee)ได้เปิดการหารือในวาระพิเศษสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องบริษัทสำรวจรัสเซีย RosGeo เข้ามาสำรวจในดินแดนอาณานิคมขั้วโลกใต้ของอังกฤษเพื่อค้นหาทรัพยากรธรรมชาติทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษคนที่ 3 (Parliamentary Under-Secretary of State)ด้านภูมิภาคอเมริกาและทะเลแคริบเบียน เดวิด รัตลีย์(David Rutley) แถลงต่อรัฐสภาอังกฤษสัปดาห์ที่แล้วว่า กระทรวงต่างประเทศอังกฤษรัตลีย์แถลงต่อสมาชิกรัฐสภาอังกฤษว่า รัสเซียเมื่อไม่นานมานี้ยังคงยืนยันต่อภาระผูกพันของตัวเองต่อสนธิสัญญาแอนตาร์กติกาปี 1959 (The 1959 Antarctic Treaty)ซึ่งเป็นสนธิสัญญาเพื่อปกป้องทวีปแอนตาร์กติกา หรือ ขั้วโลกใต้ จากการขุดค้นสำรวจทรัพยากรธรรมชาติที่นั่น ซึ่งผลประโยชน์ของอังกฤษในดินแดนแอนตาร์กติกานั้นอยู่ในความดูแลของกระทรวงต่างประเทศอังกฤษอย่างไรก็ตาม เคลาซ์ ดอดด์ส (Klaus Dodds ผู้เชี่ยวชาญทวีปแอนตาร์กติกาประจำราชวิทยาลัยฮอลโลเวย์ (the Royal Holloway College ) ได้แสดงความเห็นต่อเดลีเทเลกราฟว่า เขาเชื่อว่าความเคลื่อนไหวของรัสเซียนั้นดอดด์สกล่าวว่า “ความเคลื่อนไหวของรัสเซียจำเป็นต้องเข้าใจว่าเป็นเหมือนการตัดสินใจเพื่อบั่นทอนแบบแผนที่สอดคล้องกับการสำรวจการวิจัยด้านแผ่นดินไหว และเหนืออื่นใดเป็นเสมือนตัวบ่งชี้สำหรับการขุดเจาะค้นหาทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต”ทั้งนี้เมื่อมกราคมที่ผ่านมา ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ตามการรายงานของอนาโดลูของตุรกีเมื่อวันที่ 28 ม.ค ได้ออกมาแสดงความชื่นชมว่า สถานีวิจัย วอสต็อก(Vostok station) บนทวีปแอนตาร์กติกานั้นมีความทันสมัยมากที่สุดและพรั่งพร้อมไปด้วยเครื่องมือทั้งนี้สถานีวิจัยวอสต็อกก่อตั้งขึ้นในปี 1957 เป็น 1 ใน 5 ของสถานีวิจัยขั้วโลกใต้ของรัสเซียที่ยังคงทำงาน ตัวสถานีตั้งอยู่เหนือทะเลสาบวอสต็อก (Lake Vostok) ซึ่งทะเลสาบใต้ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของขั้วโลกใต้ และถูกขึ้นชื่อว่าพิกัดที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดในโลก โดยอยู่ที่ -89.2 องศาเซลเซียส อนาโดลูรายงาน