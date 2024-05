ทั้งที่ยอดขาย‘ไอโพน’ตกวูบแถมถูกทางการแดนมังกรจำกัดกีดกั้น แต่ในการผลิตมือถือ‘แอปเปิล’ยังคงต้องพึ่งพาอาศัยจีนอย่างมโหฬารอยู่ดี

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)29/04/2024แอปเปิล ไหลรูดลงมาอยู่ที่อันดับ 5 ในการจัดลำดับยอดขายโทรศัพท์มือถือของประเทศจีน โดยถูกพวกคู่แข่งที่เป็นบริษัทท้องถิ่นแซงหน้าไม่ว่าจะเป็น หัวเว่ย, ออปโป้, ออเนอร์, หรือ วีโว่พวกโทรศัพท์มือถือของจีนกำลังไล่กระชั้นอุดช่วงห่างทางด้านการทำงานของเครื่องที่ยังสู้ไอโฟน ของแอปเปิลไม่ได้ ในเวลาเดียวกับที่การตามรังควาญซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯกระทำเอากับพวกบริษัทเทคจีน กำลังทำให้การหันมาซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น กลายเป็นแหล่งที่มาอย่างหนึ่งของความภาคภูมิใจในชาติสำหรับชาวจีนบางผู้บางคนนอกจากนั้น พวกทางการผู้รับผิดชอบของจีนยังกำลังบังคับใช้ระเบียบข้อจำกัดหลายอย่างหลายประการของท้องถิ่นเอากับแอปเปิล เป็นต้นว่า การห้ามใช้ไอโฟนในบางหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนในพวกบริษัทที่เกี่ยวข้องโยงใยกับรัฐในอย่างน้อยที่สุด 8 มณฑลของจีน ด้วยเหตุผลความกังวลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.reuters.com/technology/chinas-ban-apples-iphone-accelerates-bloomberg-news-2023-12-15/)ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา บรรดาลูกจ้างพนักงานในหน่วยงานและกิจการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรวมถึงพวกที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชายฝั่งที่เป็นบริเวณมั่งคั่งรุ่งเรืองของแดนมังกรด้วย ได้รับการชักจูงหว่านล้อมให้หันมาซื้อและนำเอาโทรศัพท์มือถือแบรนด์ท้องถิ่นไปใช้ในการทำงาน ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา พวกหน่วยงานกำกับตรวจสอบของจีนได้ออกคำสั่งให้แอปเปิลยุติการให้ “แอปป์สโตร์จีน” (China app store) ของตน ให้บริการดาวน์โหลดแอปรับส่งข้อความ “WhatsApp” ของบริษัทเมตา และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย “Threads”การถูกสั่งแบนเหล่านี้มีผลกระทบต่อยอดขายในท้องถิ่นที่กำลังเสื่อมถอยลงอยู่แล้วของแอปเปิลอย่างไรบ้าง เป็นเรื่องลำบากที่จะจำแนกแยกแยะให้ชัดเจน สิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าอันดับในท้องถิ่นของแอปเปิลร่วงลงเช่นนี้ ทั้งๆ ที่บริษัทกำลังใช้ซัปพลายเออร์ชาวจีนเพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่น้อยลง รวมทั้งตัวซีอีโอ ทิม คุก (Tim Cook) ของแอปเปิล ยังเดินทางเยือนประเทศจีนอยู่บ่อยๆ เพื่อโน้มน้าวให้เชื่อมั่นว่าบริษัทของเขามีความมุ่งมั่นผูกพันอยู่กับตลาดของจีนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2024 ยอดขายจำนวนเครื่องโทรศัพท์มือถือของแอปเปิลในจีนตกลงถึง 25% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน ช่วงเดียวกันนี้เอง ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทก็ไหลรูดลงจาก 20% เหลือ 15% ทั้งนี้ตามตัวเลขข้อมูลของ คานาลิส (Canalys) ที่เป็นองค์การวิจัยตลาดด้านเทคโนโลยีSources: Data from Canalys, chart by Asia Timesสำหรับยอดขายของ หัวเว่ย ทะยานขึ้นไปถึง 71% ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทพุ่งขึ้นจาก 10% เป็น 17% ทางด้าน ออปโป้ และ วีโว่ ต่างสูญเสียส่วนแบ่งตลาดเช่นกัน แม้จะไม่หนักหนาเท่าแอปเปิล ขณะที่ ออเนอร์ แบรนด์มือถือราคาถูกที่แยกตัวออกมาเป็นบริษัทต่างหากจากหัวเว่ย มีส่วนแบ่งตลาดสูงขึ้นจาก 14% เป็น 16% ในส่วนของ เสียวหมี่ เวลานี้รั้งอันดับ 6 ตามหลังแอปเปิลอย่างกระชั้นชิดSources: Data from Canalys, chart by Asia Timesข้อมูลของ เคาน์เทอร์พอยต์ มาร์เก็ต พัลซ์ (Counterpoint Market Pulse) บริษัทวิจัยตลาดอีกรายหนึ่ง ให้ตัวเลขที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย ทว่าก็แสดงให้เห็นการทรุดตัวอย่างสำคัญของแอปเปิล และการบวกขึ้นมาอย่างมีสาระสำคัญของหัวเว่ยเช่นเดียวกันหันมาพิจารณาบัญชีรายชื่อซัปพลายเออร์ของแอปเปิลในช่วงปีการเงินที่ผ่านมา จุดน่าสนใจมากอยู่ตรงที่ว่าซัปพลายเออร์เหล่านี้ที่เป็นพวกบริษัทจีน สามารถออกนำหน้ามากขึ้นอีก จนมีส่วนแบ่งขึ้นมาเป็น 30% แล้ว ขณะที่พวกซัปพลายเออร์ที่เป็นบริษัทไต้หวัน, บริษัทอเมริกัน, และบริษัทญี่ปุ่น ยังคงรักษาตำแหน่งอันดับ 2, 3, และ 4 เอาไว้ได้ ทว่าจำนวนของพวกเขาต่างลดต่ำลงมาบัญชีรายชื่อนี้ประกอบด้วยบริษัทต่างๆ 187 แห่ง โดยตามคำชี้แจงของแอปเปิล บริษัทซัปพลายเออร์เหล่านี้รวมกันแล้วเป็นผู้ที่ได้รับค่าใช้จ่ายจากแอปเปิลโดยตรงทั้งในด้านวัสดุต่างๆ, การผลิตในโรงงาน, และการประกอบผลิตภัณฑ์ คิดเป็นสัดส่วน 98% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในรอบปีการเงิน 2023 ซึ่งสิ้นสุดลง ณ วันที่ 30 กันยายน 2023นอกเหนือจากบริษัทชาติต่างๆ ที่กล่าวแล้วข้างต้น ปรากฏว่าจำนวนของบริษัทเวียดนามและของบริษัทไทยในบัญชีรายชื่อนี้ ก็เพิ่มขึ้นมาอย่างชนิดสอดคล้องกับแนวโน้มใหญ่ของการโยกย้ายการดำเนินการประกอบผลิตภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ ออกจากจีนมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยที่มีบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งของ นิกเคอิ เอเชีย (Nikkei Asia) สื่อการเงินและธุรกิจทรงอิทธิพลของญี่ปุ่น แจกแจงให้เห็นว่าจำนวนซัปพลายเออร์ของแอปเปิลในเวียดนามซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตรา 40% มาอยู่ที่ 35 รายนั้น มีอยู่ 13 รายที่จริงๆ แล้วเป็นบริษัทซัปพลายเออร์จีนสำหรับจำนวนของพวกบริษัทเกาหลีใต้ในบัญชีรายชื่อนี้มีลดต่ำลง ขณะที่จำนวนของพวกบริษัทยุโรปเพิ่มมากขึ้น ทว่าส่วนแบ่งของพวกเขาโดยรวม ไม่ว่าทางกลุ่มเกาหลีใต้หรือกลุ่มยุโรป ล้วนไม่ถึง 10% ทางด้านจำนวนของซัปพลายเออร์ที่เป็นบริษัทอินเดียนั้นอยู่คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคือ 14 รายอย่างไรก็ดี บางทีเรื่องที่ชวนเซอร์ไพรซ์ยิ่งกว่านี้อีกก็คือ บัญชีรายชื่อนี้ของแอปเปิล แสดงให้เห็นว่าซัปพลายเออร์ของแอปเปิลมากกว่า 80% ทีเดียวต่างมีการปรากฏตัวอยู่ในประเทศจีนกันทั้งนั้น“ห่วงโซ่อุปทานในโลกนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วซึ่งมีความสำคัญถึงขั้นเป็นตรายสำหรับเรายิ่งกว่าห่วงโซ่อุปทานที่อยู่ในประเทศจีน เรายังกำลังสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาและกำลังลงทุนมากขึ้นไปเรื่อยๆ” ซีอีโอ คุก ของแอปเปิล กล่าวกับ ไชน่าเดลี่ (China Daily) สื่อภาษาอังกฤษของทางการจีนระหว่างทริปเยือนแดนมังกรของเขาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา “โรงงานต่างๆ ของทุกวันนี้กำลังมีความทันสมัยเพิ่มขึ้นมากมาย และใน 10 ปีนับจากนี้ไป เราก็จะรักษาให้ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ”ดิจิไทมส์ (DigiTimes) สื่อหนังสือพิมพ์รายวันด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารชื่อดังซึ่งตั้งฐานอยู่ในไต้หวัน ได้ระบุชื่อบริษัทจีนที่ได้เป็นซัปพลายเออร์ให้แอปเปิลเมื่อเร็วๆ นี้ รวม 8 ราย เป็นต้นว่า เป่าจี ไททาเนียม อินดัสตรี (Baoji Titanium Industry), โจมน์ เทค (Jones Tech) ซัปพลายเออร์ด้าน thermal interface และกราไฟต์, เจ้อเจียง โทนี อิเล็กทริก (Zhejiang Tony Electronic) ผู้ผลิตสายไฟฟ้าที่มีความละเอียดอย่างยิ่ง (ultra-fine wire), ไป่ซิง (Paishing) บริษัทการพิมพ์และแพกเกจจิ้ง (printing and packaging company), ซานอาน ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ (San’an Optoelectronics) ผู้ผลิต LED, และ เซินเจิ้น บีเอสซี เทคโนโลยี (Shenzhen BSC Technology) ผู้จัดหาส่วนประกอบที่มีความละเอียดแม่นยำสูง ตลอดจนให้บริการด้านอุตสาหกรรมการผลิต (precision component and manufacturing service provider)แอปเปิลไม่ได้แค่เพิ่มซัปพลายเออร์เช่นนี้อย่างง่ายๆ เพื่อเอาอกเอาใจรัฐบาลจีนเท่านั้น โดยที่ดิจิไทมส์ตั้งข้อสังเกตด้วยว่า มีบริษัทจีน 4 แห่งด้วยกันที่ถูกคัดชื่อออกจากบัญชีรายชื่อซัปพลายเออร์ของแอปเปิล นอกจากนั้นบริษัทยังกำลังขยายการดำเนินงานของตนอย่างกระตือรือร้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในอินเดียทว่าเป็นที่แจ่มแจ้งชัดเจนว่าแอปเปิลไม่ได้กำลังลดความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประเทศจีน ซึ่งยังคงเป็นสถานที่ดำเนินการผลิตในโรงงานแทบทั้งหมดของบริษัท และเป็นตัวสร้างรายรับคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 17% ของรายรับทั้งหมดของบริษัทเมื่อดูจากตัวเลขในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2023อย่างไรก็ดี แอปเปิลจะรับมืออย่างไรกับการที่ตนเองต้องสูญเสียส่วนแบ่งตลาดในประเทศจีนแบบพุ่งพรวดสูงลิ่วขึ้นเรื่อยๆ นั่นย่อมเป็นเรื่องราวแยกต่างหากออกไปอีกเรื่องหนึ่ง03/05/2024บริษัทแอปเปิล รายงานเรื่องที่ยอดขายไอโฟนตกลงมาครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2020 ระหว่างการแถลงผลประกอบการช่วงไตรมาสแรกปี 2024 นี้เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา ถือเป็นหนึ่งในสัญญาณอันใหญ่โตที่สุดเท่าที่ปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบัน ถึงอุปสงค์ความต้องการในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของยักษ์ใหญ่เทคสหรัฐฯรายนี้ซึ่งกำลังอ่อนตัวลงเรื่อยๆ ในตลาดสมาร์ตโฟนรายใหญ่ที่สุดของโลกอย่างประเทศจีน ท่ามกลางการแข่งขันอย่างดุเดือดเข้มข้นจากพวกแบรนด์จีนอย่างเช่น หัวเว่ย เทคโนโลยีส์ตามรายงานผลประกอบการล่าสุดของบริษัท รายรับในช่วง 3 เดือนแรกปีนี้ จากไอโฟน ที่ถือเป็นธุรกิจทำเงินทำทองของแอปเปิล ลดต่ำลง 10% จากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ มาอยู่ที่ 45,700 ล้านดอลลาร์ โดยหากพิจารณาเฉพาะภูมิภาคจีนและปริมณฑล (Greater China) ซึ่งก็คือครอบคลุมทั้งจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และไต้หวัน และถือเป็นตลาดทรงความสำคัญยิ่งยวดของไอโฟน ยอดขายในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ได้หล่นลงไป 8% มาอยู่ที่ 16,400 ล้านดอลลาร์กระนั้นก็ตาม ถึงแม้ ทิม คุก ซีอีโอของแอปเปิล กล่าวในการแถลงข่าวทางออนไลน์เกี่ยวกับผลประกอบการช่วงไตรมาสแรกครั้งนี้ ว่า จีนเป็น “ตลาดที่มีการแข่งขันกันมากที่สุดในโลก” แต่ก็ยืนยันว่า บริษัทยังคงมี “ทัศนะที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับจีนในระยะยาว” เขาหยอดคำหวานในการแสดงความเห็นของเขาครั้งนี้ ซึ่งออกมาไม่กี่สัปดาห์หลังจาก “ทริปเดินทางแสนอัศจรรย์” ไปยังแดนมังกรของเขาในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดร้านแห่งใหม่ของแอปเปิลในนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเขาบรรยายว่า ได้รับการต้อนรับอย่าง “อบอุ่นมากและมีชีวิตชีวาอย่างสูงลิ่ว”“ผมไม่ทราบหรอกว่าว่าแต่ละไตรมาสมันจะเป็นยังไง รวมทั้งแต่ละอาทิตย์ด้วย” คุก บอก “แต่เมื่อดูกันในระยะยาวไกลแล้ว ผมมีทัศนะที่เป็นไปในทางบวกมากๆ”ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบโต้การแสดงความกังวลของพวกนักวิเคราะห์ซึ่งมองว่าแอปเปิลกำลังถูกทิ้งไว้ข้างหลังในเรื่องการพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ คุกกล่าวว่า แอปเปิล “กำลังทำการลงทุนที่สำคัญๆ” และบริษัทจะร่วมแบ่งปัน “สิ่งที่น่าตื่นเต้นมากๆ กับพวกลูกค้าของเราในเร็วๆ นี้”เป็นที่คาดหมายกันว่า แอปเปิลจะเปิดตัวยุทธศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ซึ่งได้รับการคาดการณ์กันเอาไว้มากมาย ระหว่างการประชุมนักพัฒนาทั่วโลก (Worldwide Developers Conference) ประจำปีของบริษัท ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 ถึง 14 มิถุนายนนี้“เราเชื่อในอำนาจที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและคำมั่นสัญญาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ และเราเชื่อว่าเรามีข้อได้เปรียบหลายๆ อย่างที่จะทำให้เราแตกต่างไปจากคนอื่นๆ ในยุคสมัยใหม่นี้” คุกบอก