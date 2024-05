In Clip :ระทึก! รถพุ่งชนรั้วทำเนียบขาวกลางดึก คนขับเสียชีวิต หลังอดีตพระเอก “สตาร์วอร์ส” เข้าพบ “โจ ไบเดน” ตร.ชี้เป็นอุบัติเหตุ

เอพีรายงานวันนี้(4 พ.ค)ว่า ผู้ตายเป็นเพศชายซึ่งในเวลานี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดออกมา รู้แต่ว่าเป็นคนขับที่ถูกพบเสียชีวิตอยู่ภายในรถหลังรถพุ่งชนรั้วกั้นความปลอดภัยด้านนอกทำเนียบขาวก่อนเวลา 22.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นในวันเสาร์(4) สำนักงานตำรวจลับสหรัฐฯกล่าวผ่านแถลงการณ์สำนักงานตำรวจนครบาลวอชิงตันชี้ว่า รถคันดังกล่าวพุ่งชนรั้วกั้นบริเวณแยกระหว่างถนนหมายเลข 15 และถนนเพนซิลเวเนีย อเวนิว เอ็นดับเบิลยู (Pennsylvania Avenue NW)พร้อมเปิดเผยว่า เหตุที่เกิดขึ้นจะถูกสอบสวนโดยหน่วยสอบสวนอุบัติเหตุเฉี่ยวนสำคัญของตำรวจนครบาลวอชิงตันในคดีการชนทางการจราจรเท่านั้นเอพีรายงานว่า มาตรการความมั่นคงนั้นถูกใช้แต่ทว่าไม่มีภัยการคุกคามกระทบต่อทำเนียบขาว สำนักงานตำรวจลับสหรัฐฯกล่าวต่อและเสริมต่อว่า ทางสำนักงานตำรวจลับสหรัฐฯจะยังคงทำการสอบสวนในคดีนี้ต่อระหว่างที่ส่งมอบในส่วนเกี่ยวข้องกับการเฉี่ยวชนทางจราจรไปให้กับสำนักงานตำรวจวอชิงตันสอบสวนทำคดีทั้งนี้เกิดขึ้นหลังทำการแถลงข่าวของโฆษกหญิงประจำทำเนียบขาววันศุกร์(3)ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อ ลุค สกายวอล์กเกอร์ หรือ มาร์ค ฮามิลล์(Mark Hamill) นักแสดงระดับตำนานสวมแว่นตากันแดดดำของไบเดนเข้ามายืนที่โพเดียมเอพีชี้ว่า ในการเยือนทำเนียบขาวครั้งนี้นอกจากที่ฮามิลล์จะได้พบกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดนแล้ว เขายังได้รับที่มักสวมประจำติดมือกลับบ้านไปด้วยเป็นที่ระลึก“ผมได้รับเกียรติถูกเชิญให้มาที่ทำเนียบขาวเพื่อพบกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ” เขากล่าว และเสริมต่อว่า เขาเคยเดินทางมาที่ทำเนียบขาวก่อนหน้าแล้วในสมัยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ จิมมี คาร์เตอร์ และอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ บารัค โอบามา แต่ไม่เคยได้เข้าไปถึงห้องทำงานรูปไข่ภายในทำเนียบขาว และนั่นถือเป็นสิ่งที่พิเศษมาก ฮามิลเปิดเผยพร้อมกับกล่าวว่า ผู้นำสหรัฐฯได้แสดงภาพถ่ายต่างๆและสิ่งของอื่นๆภายในห้องทำงานของเขาให้ลุค สกายวอล์กเกอร์ในวัย 72 ปีชมซึ่งในคำสนทนา ไบเดนกล่าวว่า ฮามิลล์สามารถเรียกเขาว่า “โจ” ได้แต่เขาเสนอไอเดียชื่ออื่นที่น่าสนใจ โดยชี้ว่า “ผมขอเรียกคุณว่า โจ ไบ-วาน เคโนบี (Joe-bi-Wan Kenobi)แทนได้ไหม?”เอพีกล่าวว่า ฮามิลล์เปิดเผยว่า ผู้นำสหรัฐฯชอบชื่อนี้ ซึ่งในการทวีตของฮามิลล์บนแพลตฟอร์ม์ X ในวันเสาร์(4)พร้อมกับภาพถ่ายของคนทั้งคู่ เขากล่าวว่า“ขอให้วันที่ 4 เป็นวันที่เชื่อในผู้ปกป้องของกาแล็กซีพบกับผู้ปกป้องประชาธิปไตยในชีวิตจริง”เอพีรายงานว่า ทั้งนี้วันที่ 4 พ.ค ถือเป็นวันแห่งสตาร์วอร์ส(Star Wars” Day)อย่างไม่เป็นทางการ และในการทวีตฮามิลล์ได้ล้อเลียนประโยคอมตะที่ว่า “May the force be with you” เป็น “May the fourth be with you.” ไปเอพีชี้ว่า เป็นที่น่าสนใจว่า ฮามิลล์ให้ยืมเสียงของเขาแก่แอป Air Alert ซึ่งเชื่อมโยงกับการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครน โดยทุกครั้งที่รัสเซียโจมตีทางอากาศ ประชาชนยูเครนจะได้ยินเสียงของเขาสั่งให้หาที่หลบภัย