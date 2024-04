สะพัด! สถานทูตอิสราเอลทั่วโลกรับคำสั่งด่วนเตรียมพร้อม หลังข่าวลือ ICC จ่อออกหมายจับ “เนทันยาฮู- ผบ.กองทัพ IDF” คดีก่ออาชญากรรมสงครามกับปาเลสไตน์

อนาโดลูของตุรกีรายงานวานนี้(29 เม.ย)ว่า ในแถลงการณ์เมื่อค่ำวันอาทิตย์(28)ที่ออกโดยกระทรวงต่างประเทศอิสราเอลนั้นพบว่า ทางกระทรวงได้ออกมาตอบโต้ต่อกระแสข่าวลือถึงความเป็นไปได้ที่ศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC จะออกหมายจับบุคคลสำคัญของอิสราเอลในคดีอาชญากรรมสงครามและการละเมิดสิทธิมนุษยชนปาเลสไตน์อิสราเอล กัตซ์ (Israel Katz) รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลออกคำสั่งทันทีไปยังสถานทูตอิสราเอลที่ประจำอยู่ทั่วโลกให้เตรียมรับมืออย่างเร่งด่วนต่อการเพิ่มขึ้นของการประท้วงต่อต้านยิวและการประท้วงอิสราเอลนอกจากนี้เขายังออกคำสั่งถึงองค์กรชาวยิวที่มีอยู่ทั่วโลกให้เตรียมรับมือเช่นกัน รวมไปถึง การประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลกล่าวว่า ทางเทลอาวีฟคาดหวังว่า ศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC ที่ตั้งอยู่ในกรุงเฮก เนเธอร์แลนด์จะงดเว้นจากการประกาศออกหมายจับอนาโดลูรายงานว่า อิสราเอลวิตกกังวลหากมีการออกหมายจับในระดับสูงทางการทหารและทางการเมืองอิสราเอล ซึ่งหนึ่งในคนที่คาดว่าอาจถูกหมายจับคือ นายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู รวมไปถึงผู้นำกองทัพอิสราเอล IDF สำหรับสงครามต่อต้านฮามาสที่กำลังดำเนินอยู่ในเขตฉนวนกาซาตามการรายงานของเดอะการ์เดียนของอังกฤษในวันจันทร์(29) พบว่ ารายงานที่ออกมาจากสื่ออิสราเอลระบุว่า นอกจาก ICC จะออกหมายจับผู้นำอิสราเอลแล้วสื่ออังกฤษชี้ต่อว่า แอ็กซิออส(Axios) ของสหรัฐฯเปิดเผยว่าทั้งนี้มีรายงานว่าการโทรศัพท์หารือของคนทั้งคู่ล่าสุดเกิดขึ้นในวันอาทิตย์(28)ข่าวหมายจับศาล ICC เกิดมาตั้งแต่วันศุกร์(26) เมื่อนายกรัฐมนตรีเบนจามินออกมาโจมตีว่า การตัดสินใจของศาลจะทำให้กลายเป็นตัวอย่างที่เป็นอันตรายเดอะการ์เดียนชี้ว่าด้านโฆษกทำเนียบขาวสหรัฐฯ คารีน ณอง-เพียรร์ (Karine Jeanne-Pierre) แถลงยืนยันว่า “พวกเรามีความชัดเจนเกี่ยวกับการสอบสวนของศาล ICC พวกเราไม่ขอสนับสนุนเพราะพวกเราไม่เชื่อว่าว่าพวกเขามีขอบเขตอำนาจศาล”ข่าวการออกหมายจับผู้นำอิสราเอลสร้างความไม่พอใจให้กับบรรดานักการเมืองอเมริกันทั้งฝั่งพรรครีพับลิกันเป็นต้นว่า ประธานรัฐสภาสหรัฐฯ ไมค์ จอห์นสัน ที่ชี้ว่า การกระทำที่ผิดกฎหมายของ ICC นี้จะบั่นทอนโดยตรงต่อผลประโยชน์ทางความมั่นคงสหรัฐฯ และอีกทั้งอาจสร้างตัวอย่างได้ว่า สามารถออกหมายจับผู้นำนักการเมืองอเมริกัน บรรดานักการทูตอเมริกัน และทหารสหรัฐฯ เขาสรุปว่า การกระทำครั้งนี้ถือเป็นภัยต่ออำนาจอธิปไตยสหรัฐฯส่วน สว. จอห์น เฟตเตอร์แมน (John Fetterman) จากพรรคเดโมแครตออกโรงกดดันให้รัฐบาลไบเดนเข้ามาแทรกแซงทันทีเดอะการ์เดียนรายงานว่า ทั้งสหรัฐฯและอิสราเอลไม่ได้ร่วมเป็นสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันที่ในวันอังคาร(29) ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ หรือศาลโลกกำลังจะออกคำตัดสินอีกคดีที่ยื่นโดยนิการากัวว่าจะรับหรือไม่โดยฝ่ายนิการากัวร้องขอให้ศาลโลกออกคำสั่งเยอรมันให้หยุดการให้ความช่วยเหลืออิสราเอลทั้งการทหารและทางมนุษยธรรมจากเหตุผลที่เยอรมันยังคงต้องปฎิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษความผิดอาญาฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ปี 1948 (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide)