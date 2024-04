จีนเรียกสหภาพยุโรปว่าเป็น‘นักกีดกันการค้า’

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)25/04/2024ปักกิ่งเรียกสหภาพยุโรปว่าเป็น “นักลัทธิกีดกันการค้า” (protectionist) หลังจากอียูส่งทีมเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปตรวจค้นสำนักงานหลายแห่งในยุโรปของบริษัทจัดจำหน่ายอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของจีนรายหนึ่ง และดำเนินการสืบสวนสอบสวนตลาดซื้อขายเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ของประเทศจีนคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission หรือ EC) ที่เป็นองค์กรด้านการบริหารของอียู เมื่อวันอังคาร (23 เม.ย.) ได้ใช้อำนาจของตน [1] ที่มีอยู่ตามระเบียบว่าด้วยการอุดหนุนชดเชยของต่างประเทศ (Foreign Subsidies Regulation) เป็นครั้งแรก ด้วยการเข้าตรวจค้นสาขาต่างๆ ของบริษัทนัคเทค (Nuctech) [2] ที่ตั้งอยู่ในโปแลนด์ และในเนเธอร์แลนด์ โดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้าในตอนเช้าวันเดียวกันนั้นทั้งนี้พวกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมาธิการยุโรป ได้เข้ายึดอุปกรณ์ไอทีในสำนักงานต่างๆ ของบริษัทจีนแห่งนี้ รวมทั้งบรรดาโทรศัพท์มือถือของเหล่าลูกจ้างพนักงานด้วย นอกเหนือจากไล่เรียงติดตามพวกเอกสารสำนักงาน และเรียกร้องต้องการเข้าถึงข้อมูลทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ตามคำแถลง ฉบับหนึ่งที่ออกโดยหอการค้าจีนประจำอียู (China Chamber of Commerce to the EU หรือ CCCEU)คำแถลงของ CCCEU บอกว่า ตนเองและสมาชิกของตนต่างรู้สึกช็อกและไม่พอใจอย่างล้ำลึกจากการปฏิบัติการของอียูในครั้งนี้ คำแถลงบอกอีกว่าการบุกเข้าตรวจค้นเช่นนี้ของอียู คือการส่งข้อความที่มีอันตรายออกมาไม่เฉพาะกับพวกวิสาหกิจจีนเท่านั้น แต่กับกิจการที่มิใช่ของอียูทั้งหมดทั้งสิ้นในภูมิภาคนี้อีกด้วยCCCEU กล่าวอีกว่า การเข้าตรวจสอบแบบไม่มีการประกาศแจ้งเช่นนี้ เป็นการบ่อนทำลายสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำหรับบริษัทต่างชาติทั้งหลายที่อยู่ภายในอียู โดยใช้ข้ออ้างที่ว่าเพื่อเป็นการตรวจตราการอุดหนุนชดเชยของต่างชาติมาเป็นเหตุผลบังหน้า"อียูกำลังใช้ 'กล่องรวมเครื่องมือ' (toolkit) ทางเศรษฐกิจและทางการค้าของตน ตลอดจนพวกวิธีการเยียวยารักษาการค้า (trade remedies) กันบ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆ" วัง เหวินปิน (Wang Wenbin) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าว ในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนตามปกติเมื่อวันพุธที่ 24 เม.ย. “อียูบอกว่าพวกเขาเป็นตลาดที่เปิดกว้างมากที่สุดในโลก แต่จากสิ่งที่โลกเราสามารถมองเห็นได้นั้น เป็นที่ชัดเจนว่าอียูกำลังขยับไปสู่ความเป็นลัทธิกีดกันการค้ามากขึ้นทุกที”เขารบเร้าอียูให้เคารพปฏิบัติตามความผูกพันของพวกเขาที่มีต่อการเปิดตลาดและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม กระทำตามกฎระเบียบต่างๆ ขององค์การการค้าโลก และยุติการคอยติดตามไล่จิกและจำกัดขีดวงล้อมพวกบริษัทจีนเอาไว้ภายใต้ข้ออ้างต่างๆ นานาทางด้าน EC กล่าวในคำแถลงฉบับหนึ่งว่า บริษัทจีนที่ถูกตรวจค้นในครั้งนี้ อาจจะได้รับการอุดหนุนชดเชยจากต่างประเทศ ซึ่งสามารถที่จะถือเป็นการพยายามบิดเบือนตลาดภายในของอียู ภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยการอุดหนุนชดเชยจากต่างประเทศของสหภาพยุโรปการบุกตรวจค้นพวกสำนักงานของนัคเทคที่อยู่ในโปแลนด์และในเนเธอร์แลนด์เที่ยวล่าสุดนี้ ถือเป็นการเข้าตรวจค้นหาหลักฐานครั้งที่ 5 แล้วที่อียูเปิดขึ้นมาโดยมุ่งเล่นงานประดากิจการของจีนในช่วงไม่กี่เดือนหลังๆ นี้ก่อนหน้าคราวนี้ อียูได้เปิดการสืบสวนมุ่งเล่นงานพวกบริษัทจีนที่เป็นซัปพลายเออร์ผลิตภัณฑ์อย่างแผงโซลาเซลส์, กังหันลม, และกระทั่งรถไฟไฟฟ้า ทั้งนี้อียูกล่าวหาจีนว่ากำลังใช้ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมของตนเพื่อบ่มเพาะเกื้อหนุนพวกรัฐวิสาหกิจของตัวเอง และคว้าชัยชนะได้สัญญาโครงการสีเขียวโครงการต่างๆ ในยุโรปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา อียูได้เปิดการสอบสวนที่มุ่งต่อต้านการอุดหนุนชดเชยต่อพวกผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ของจีนนอกเหนือจากที่กล่าวมาเหล่านี้แล้ว ในวันพุธ (24 เม.ย.) อียูยังประกาศ ว่าได้ริเริ่มเปิดการสอบสวนโดยอาศัยอำนาจของเครื่องมือนโยบายการค้าใหม่ที่มีชื่อว่า "เครื่องมือการจัดซื้อระหว่างประเทศ" (International Procurement Instrument) เป็นครั้งแรก โดยผู้ที่ถูกสอบสวนได้แก่พวกซัปพลายเออร์เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ของจีนคำแถลงระบุว่า หลักฐานแสดงให้เห็นว่าตลาดจัดซื้อพวกเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ของประเทศจีนกำลังค่อยๆ แปรเปลี่ยนไปในลักษณะปิดกั้นกิจการของยุโรปและกิจการของต่างชาติมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งปิดกั้นผลิตภัณฑ์ที่ทำในอียูยิ่งขึ้นทุกทีในคำแถลงฉบับนี้ อียูวิพากษ์วิจารณ์ประเทศจีนว่ากำลังแบ่งแยกสร้างความแตกต่างอย่างไม่เป็นธรรมระหว่างพวกบริษัทท้องถิ่นกับพวกบริษัทต่างชาติ และระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตขึ้นเองในท้องถิ่น และที่นำเข้ามาจากต่างประเทศอียูบอกว่าได้หยิบยกความกังวลต่างๆ ของฝ่ายตนซึ่งเกี่ยวข้องเรื่องนี้ ขึ้นมาบอกกล่าวต่อทางการผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของจีนโดยตรงซ้ำแล้วซ้ำอีก ทว่าไม่เคยได้รับคำตอบหรือได้เห็นการปฏิบัติการในทางที่น่าพอใจเลยมาถึงตอนนี้ พวกเขาจะเชื้อเชิญทางการผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของจีนยื่นหนังสือแสดงทัศนะความคิดเห็นของพวกเขา รวมทั้งจัดหาข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา และจากนั้นพวกเขาก็จะเปิดการปรึกษาหารือกันด้วยจุดมุ่งหมายที่จะขจัดมาตรการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกกีดกันการสอบสวนของอียูและการปรึกษาหารือกันเช่นนี้ มีกำหนดจะให้ได้ข้อสรุปภายในระยะเวลา 9 เดือน โดยที่สามารถขยายเวลาไปอีก 5 เดือนหากมีความจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ โฆษกผู้หนึ่งที่มิได้มีการระบุชื่อ ของกรมแก้ไขเยียวยาและการสอบสวนทางการค้า (Trade Remedy and Investigation Bureau) ซึ่งสังกัดอยู่กับกระทรวงพาณิชย์ของจีน ได้ออกคำแถลงตอบโต้ว่า “ในการตรวจพิสูจน์หลายๆ ครั้งที่กระทำเมื่อเร็วๆ นี้ อียูมีการกำหนดเป้าหมายเอาไว้ก่อนอย่างชัดเจน, ล่วงละเมิดกระบวนการของตนเอง, และนำเอาเครื่องมือการสอบสวนของตนมาใช้เป็นอาวุธเล่นงานคนอื่น" และกล่าวต่อไปว่า "พฤติการณ์แบบนักกีดกันการค้าเหล่านี้ แท้ที่จริงแล้วคือการบิดเบือนสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขันอย่างเป็นธรรม แต่พยายามขนานนามว่าเป็นการกระทำที่มุ่งก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม"โฆษกผู้นี้กล่าวต่อไปว่า จีนจะเฝ้าติดตามการปฏิบัติการต่อเนื่องทั้งหลายของอียูอย่างใกล้ชิด และดำเนินมาตรการที่จำเป็นทุกๆ อย่างเด็ดเดี่ยว ในการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมทั้งหลายของทางบริษัทจีนตามรายงานของแวดวงอุตสาหกรรมนี้ฉบับหนึ่ง ที่เผยแพร่ฮอกมาโดยบริษัทที่ปรึกษา แอสค์ซีไอ คอนซัลติ้ง จำกัด (AskCI Consulting Co Ltd) ระบุว่า ตลาดเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ของประเทศจีนมีการเติบโตในอัตรา 10.2% จนมีขนาดเท่ากับ 1.04 ล้านล้านหยวน(143,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในปี 2023 จากระดับ 940,000 ล้านหยวนในปี 2022 นอกจากนั้นคาดหมายกันว่าตัวเลขนี้จะพุ่งขึ้นอีกในอัตราเท่ากับปีละ 9.1% สู่ระดับ 1.13 ล้านล้านหยวนในปีนี้สำหรับตลาดเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ของยุโรปนั้น ได้รับการพยากรณ์กันว่าจะเติบโต 4.1% เป็น 151,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในปีนี้ จาก 145,790 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในปี 2023 ทั้งนี้ตามตัวเลขข้อมูลของยูโรสแตท (Eurostat)มีสถาบันวิจัยบางแห่งระบุ ว่า จีนอาจจะแซงหน้ายุโรปไปเรียบร้อยแล้ว และกลายเป็นตลาดเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์แห่งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐฯตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่หากยังไม่เป็นเช่นนั้น มันก็น่าจะเป็นไปได้อย่างมากที่จีนจะบรรลุฐานะดังกล่าวนี้อยู่ดีภายในปี 2024ตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา อียูเรียกร้องซ้ำแล้วซ้ำอีกให้จีนเข้ามาช่วยเหลือยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน อย่างไรก็ตาม ยุโรปก็มีแต่ต้องผิดหวังกับการตอบสนองของปักกิ่ง แม้จนกระทั่งถึงเวลานี้ระหว่างการหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนในกรุงปักกิ่งเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ชาร์ลส์ มิเชล (Charles Michel) ประธานคณะมนตรียุโรป (European Council President ประธานของที่ประชุมบรรดาผู้นำรัฐและผู้นำรัฐบาลชาติสมาชิกสหภาพยุโรป) ขอร้อง ให้จีนลงมือจัดการทันทีกับ 13 บริษัทจีนที่กำลังจั ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ก็กล่าวเรียกร้องว่า จีนควรต้องป้องกันความพยายามใดๆ ของรัสเซียที่มุ่งบ่อนทำลายผลของมาตรการแซงก์ชั่นต่างๆ ซึ่งสหภาพยุโรปและฝ่ายตะวันตกประกาศออกมาบังคับใช้มาถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ อียูแถลงว่ากำลังเพิ่มรายชื่อบุคคลและหน่วยงานกิจการต่างๆ จำนวนเกือบ 200 ชื่อ โดยส่วนใหญ่เป็นพวกที่มาจากรัสเซีย เข้าไปในบัญชีดำของสหภาพยุโรป ในฐานะที่พวกเขาเหล่านี้ได้ช่วยเหลือจัดหาพวกเทคโนโลยีก้าวหน้าและพวกสินค้าทางทหารที่ผลิตขึ้นในยุโรปไปให้รัสเซีย โดยที่มีบริษัทเหล่านี้บางแห่งตั้งอยู่ในตุรกี และเซอร์เบียรายงานของสื่อมวลชนระบุ [9] ว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนก็กำลังจะไปเยือนฝรั่งเศส, เซอร์เบีย, และฮังการ ตอนต้นเดือนพฤษภาคมนี้ โดยที่ สี จะพบปะหารือกับประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศสในกรุงปารีส เนื่องในวาระที่ปีนี้เป็นปีที่ 60 ของการมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ฝรั่งเศสนักวิจารณ์แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อ (คอมเมนเตเตอร์) บางรายบอกว่า เรื่องที่จีนถูกกล่าวหาว่ามีความสามารถการผลิตทางอุตสาหกรรมล้นเกิน รวมทั้งให้ความสนับสนุนรัสเซีย 