WSJ เผยสหรัฐฯ เล็งตัด ‘ธนาคารจีน’ จากระบบธุรกรรมการเงินโลก บีบเลิกหนุน ‘รัสเซีย’ ทำสงครามยูเครน

ในขณะที่ แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เดินทางไปเยือนจีนในสัปดาห์นี้ คำถามสำคัญมีอยู่ว่า มาตรการข่มขู่ทางการเงินของสหรัฐฯ จะทำให้การค้าระหว่างจีนกับรัสเซีย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้มอสโกสามารถฟื้นฟูกองทัพได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่เผชิญการสูญเสียในสมรภูมิยูเครน สะดุดลงได้จริงหรือไม่วันศุกร์ที่แล้ว (19) บลิงเคน ได้วิจารณ์ความช่วยเหลือที่จีนมีต่ออุตสาหกรรมกลาโหมของแดนหมีขาว พร้อมตราหน้าปักกิ่งว่าเป็น “ผู้สนับสนุนหลัก” ของรัสเซียในการทำสงครามรุกรานยูเครน โดยจัดส่งชิ้นส่วนเครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการผลิตอาวุธให้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เริ่มกดดันจีนหนักขึ้น โดยเตือนว่าวอชิงตันพร้อมใช้บทลงโทษต่อสถาบันการเงินจีนที่รับทำธุรกรรมการเงินสำหรับการค้าขายสินค้าซึ่งใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางพลเรือนและทางทหารธนาคารประชาชนจีน (People’s Bank of China) และสำนักบริหารกำกับดูแลการเงินแห่งชาติจีน (The National Financial Regulatory Administration - NFRA) ยังไม่ได้ตอบข้อซักถามของผู้สื่อข่าวรอยเตอร์เกี่ยวกับรายงานชิ้นนี้จีนและรัสเซียหันมาทำธุรกรรมการค้าผ่านเงินหยวนมากขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่สงครามยูเครนปะทุขึ้นเมื่อวันที่ 24 ก.พ. ปี 2022 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเศรษฐกิจของทั้ง 2 ชาติจากผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตรที่คาดว่าสหรัฐฯ จะนำมาใช้ที่มา : รอยเตอร์