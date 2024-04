ไม่ส่งอาวุธก็ยังผิด! จนท.สหรัฐฯ กล่าวหา ‘จีน’ ส่งออกเทคโนโลยีช่วย ‘รัสเซีย’ ทำสงครามขยี้ยูเครน

เจ้าหน้าที่อาวุโสอเมริกันหลายคนซึ่งไม่ประสงค์ออกนามระบุว่า ประธานาธิบดี โจ ไบเดน เคยหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดระหว่างคุยโทรศัพท์กับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เมื่อไม่นานนี้ และยังได้หารือกับชาติพันธมิตรทั้งในยุโรปและทั่วโลกเกี่ยวกับความกังวลดังกล่าวด้วยเจ้าหน้าที่คนหนึ่งอ้างว่า เครื่องไม้เครื่องมือที่ได้จากจีนนั้นเจ้าหน้าที่คนเดิมให้ความเห็นสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ยืนยันว่า จีนไม่เคยจัดส่งอาวุธให้ฝ่ายใด และ “ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือเป็นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ในยูเครน”หลิว เผิงอี่ว์ (Liu Pengyu) โฆษกสถานทูตจีน บอกกับรอยเตอร์ด้วยว่า ความสัมพันธ์ทางการค้าตามปกติระหว่างจีนและรัสเซียไม่สมควรที่จะถูกแทรกแซงหรือจำกัดด้วยวิธีใดๆ“เราขอเรียกร้องให้สหรัฐฯ หยุดดูหมิ่น หรือทำให้ความสัมพันธ์จีน-รัสเซียต้องตกเป็นแพะรับบาป” หลิว กล่าวข้อมูลข่าวกรองที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ แชร์กับสื่อมวลชนมีการอ้างถึงช่องทางต่างๆ ที่จีนช่วยรัสเซียทำสงครามในยูเครน โดยที่ไม่มีการส่ง “อาวุธร้ายแรง” ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้เชื่อว่า รัสเซียน่าจะใช้เครื่องจักรกลที่นำเข้าจากจีนมาเพิ่มกำลังการผลิตขีปนาวุธ พร้อมอ้างถึงบริษัท Dalian Machine Tool Group หนึ่งในผู้ผลิตเครื่องจักรกลรายใหญ่ที่สุดของจีน ว่าเป็นบริษัทหนึ่งที่ส่งออกสินค้าให้รัสเซียในปี 2023 รัสเซียนำเข้าสินค้าประเภทไมโครอิเล็กทรอนิกส์จากจีนถึง 90% ซึ่งถูกนำไปใช้ในการผลิตขีปนาวุธ รถถัง และอากาศยานต่างๆ ตามการกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่อเมริกันWuhan Global Sector Technology Co, Wuhan Tongsheng Technology Co, iRay Technology, North China Research Institute of Electro-Optics Manufacture และ Hikvision เป็นหนึ่งในบรรดาบริษัทจีนที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ อ้างว่ามีการส่งออกอุปกรณ์ออปติคอล เพื่อใช้ในระบบอาวุธของรัสเซีย เช่น รถถัง และยานเกราะ เป็นต้นเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ยังอ้างว่า จีนมีการส่งออกเครื่องยนต์โดรนและเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตสำหรับใช้กับขีปนาวุธร่อนให้แก่รัสเซีย และยังมีองค์กรของจีนและรัสเซียที่ร่วมกันพัฒนาโดรนชนิดต่างๆ อยู่ในรัสเซียด้วยบริษัทจีนยังถูกครหาว่ามีการส่งออก “ไนโตรเซลลูโลส” วัตถุระเบิดที่ใช้ในการขับเคลื่อนลูกกระสุนหรือขีปนาวุธ ซึ่งช่วยให้รัสเซียสามารถเพิ่มกำลังผลิตเครื่องกระสุนที่จำเป็นอย่างกระสุนปืนใหญ่ได้อย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ อ้างด้วยว่า จีนได้ช่วยรัสเซียปรับปรุงศักยภาพด้านดาวเทียมและอวกาศสำหรับใช้ทำสงครามในยูเครน ซึ่งในอีกแง่หนึ่งก็เป็นการกระพือภัยคุกคามสำหรับยุโรปด้วยที่มา : รอยเตอร์