“ฮุนเซน” ออกตัวโต้โครงการคลองกัมพูชาไม่ได้ช่วย “เรือรบจีน” เข้าสู่แม่น้ำโขงเชื่อมจากอ่าวไทย-ฐานทัพเรือเรียม

หนังสือพิมพ์สเตรทไทม์สของสิงคโปร์รายงานวันนี้(9 เม.ย)ว่าสมเด็จฮุนเซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเพื่อนรักอดีตนายกรัฐมนตรีไทย ทักษิณ ชินวัตร ได้ออกแถลงการณ์โต้บนแพลตฟอร์มวันอังคาร(9)มีใจความว่าและในการทวีตของสมเด็จฮุนเซน ในตอนท้ายยังอ้างว่าได้ทำตามข้อตกลงแม่น้ำโขงปี 1995 และ "ได้โปรดถามคณะกรรมการแม่น้ำโขงเพราะเราได้แจ้งต่อคณะกรรมการแม่น้ำโขงในข้อตกลงนี้แล้ว"รายงานจากการทวีตของสมเด็จฮุนเซนสมเด็จฮุนเซนซึ่งเคยเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวมาเยี่ยมอดีตนายกรัฐมนตรีไทย ทักษิณ ชินวัตร ที่บ้านพักจันทรส่องหล้าเมื่อเดือนมีนาคม ซึ่งในเวลานี้ไทยและกัมพูชากำลังมีปัญหาเขตแดนพิพาททางทะเลที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติโดยมีเกาะกูดเป็นเดิมพันเดอะดิพโพลแมทสื่อด้านการต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 15 มี.ค ที่ผ่านมาว่า ไทยและกัมพูชากำลังตกอยู่ในความขัดแย้งข้อพิพาททางทะเลในพื้นทับซ้อน OCA (The Overlapping Claims Area) ร่วม 27,000 ตารางกิโลเมตร ประเมินว่าก๊าซธรรมชาติร่วม 11 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตซุกซ่อนอยู่ซึ่งการกลับเข้าสู่อำนาจของพรรคเพื่อไทยของทักษิณและลูกชายฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีเปิดทางให้ทั้ง 2 ฝ่ายกลับมาเปิดการเจรจาปัญหาพื้นที่ทับซ้อนอีกครั้งกัมพูชาที่เปิดประเทศให้ปักกิ่งเข้ามาลงทุน อ้างอิงจากเรดิโอฟรี RFA เอเชียรายงานเมื่อวันที่ 16 ม.ค ต้นปีว่า เรือรบจีนเพิ่งเดินทางออกไปจากฐานทัพเรียมที่ฮุนเซนเคยปฏิเสธว่า ไม่ได้สร้างเพื่อให้จีนสามารถเข้ามาใช้ทางการทหาร โดย RFA รายงานเมื่อวันที่ 5 ธ.คปีที่ผ่านมา ว่ามีเรือรบจีนเดินทางเข้ามาที่ฐานทัพเรือแห่งนี้เพื่อฝึกซ้อมรบเดอะดิพโพลแมทรายงานว่า มีข่าวลือที่เชื่อถือได้เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชามีการตกลงระดับสูงสุดแล้วเกี่ยวปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลและจะบรรลุขั้นสุดท้ายก็ต่อเมื่อบุตรสาวทักษิณ 'แพทองธาร ชินวัตร' จะไปเยือนกัมพูชาภายในเดือนมีนาคมสเตรทไทม์สของสิงคโปร์รายงานว่า โปรเจกต์คลองกัมพูชาหรือโครงการ Funan Techo (Funan Techo canal) นั้นกลายเป็นปัญหาที่วิตกต่อที่มีการวิเคราะห์ว่าและยังอาจกระทบต่อการเพาะปลูกบริเวณสามเหลี่ยมแม่น้ำโขง โดยชี้ว่า“โครงการ Funan Techo สามารถพัฒนาให้กลายเป็นท่าเรือน้ำลึกให้กับเรือรบทางการทหารที่จะสามารถเข้ามาจากทางอ่าวไทย หรือจากฐานทัพเรือเรียม และจะสามารถเดินทางลึกเข้าสู่ภายในกัมพูชาและเข้าถึงพรมแดน(กัมพูชา-เวียดนาม)” อ้างอิงจากงานวิจัยตีพิมพ์บนเว็บไซต์สถาบันการเมืองความมั่นสาธารณะของประชาชน(People’s Public Security Political Academy) เมื่อวันที่ 18 มี.คเป็นผลงานของ Dinh Thien และ Thanh Minh นักวิจัยเวียดนาม 2 คนจากสถาบันการวิจัยพัฒนาตะวันออกภายใต้สมาพันธ์แห่งสหภาพเวียดนามเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(Vietnam Union of Science and Technology Associations)โครงการนี้เป็นที่น่าวิตกเพราะแม่น้ำโขงที่ถือเป็นพรมแดนทางธรรมชาติของไทยที่มีต่อลาวและกัมพูชา สื่อสิงคโปร์ชี้ว่า อ้างอิงจากเอกสารที่กัมพูชายื่นต่อคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงเมื่อสิงหาคมปี 2023 เปิดเผยว่า โครงการคลองกัมพูชาที่จะเชื่อมระหว่างแม่น้ำโขงและอ่าวไทยจะอยู่ภายใต้การควบคุมของจีนนานร่วม 50 ปี คาดว่าจะสามารถเปิดใช้ได้ไม่เกินปี 2028โครงการนี้ใช้เงินทุนจีนจำนวน 1.7 พันล้านดอลลาร์ คลองมีความยาว 180 ก.มเชื่อมท่าเรือแม่น้ำกัมพูชาไปยังชายฝั่งที่จังหวัดแกบ (Kep) ใกล้พรมแดนเวียดนาม คลองนี้จะสามารถทำให้กัมพูชาส่งสินค้าได้โดยที่ไม่ต้องผ่านท่าเวียดนามบริษัทจีนซึ่งเป็นผู้สร้าง บริหาร และเก็บเกี่ยวผลกำไรจะเป็นผู้ควบคุมคลองทางยุทธศาสตร์ยาว 180 ก.ม มีความลึกไม่ต่ำกว่า 4.7 เมตรและกว้าง 50 เมตรจากก้นการก่อสร้างจะเริ่มในปี 2024 และจะเสร็จสิ้นภายในปี 20282 นักวิจัยเวียดนามชี้ถึงอันตรายของโครงการคลองกัมพูชาที่จะเปิดทางให้จีนนำกำลังทหารผ่านเข้าแม่น้ำโชงนี้จะเป็นอันตรายทางความมั่นคงของภูมิภาคได้ จากปัจจุบันฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชาติดใกล้กับจังหวัดตราดนั้นถูกพัฒนาด้วยความช่วยเหลือจากปักกิ่งซึ่งมีปัญหาทางดินแดนพิพาททะเลจีนใต้กับเวียดนามนอกจากนี้จะมีคำเตือนจากนักวิจัยว่า โครงการคลองกัมพูชาจะสร้างปัญหาต่อการเกตรต่อสามเหลี่ยมแม่น้ำโขงที่ตั้งอยู่ทางตอนใของเวียดนามสอดคล้องกับการรายงานของเอชียไทม์สรายงานเมื่อวันที่ 1 เม.ย ล่าสุดระบุว่า"แม่น้ำโขงไหลลงจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จากจีนและลาวมาที่กัมพูชา และผ่านทางใต้ของเวียดนามลงสู่ทะเลจีนใต้" ซึ่งหากคลองขุดสำเร็จไบรอีน ไอเลอร์( Brian Eyler) ผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธิงแทงกที่มีฐานในกรุงวอชิงตัน ดีซี ศูนย์สติมสัน (Stimson Center) ชี้ว่า โครงการ Funan Techo จะเป็นเสมือนฝายที่จะกั้นน้ำเข้าถึงพื้นที่สำคัญของสามเหลี่ยมแม่น้ำโขง“คลองจะทำหน้าที่เหมือนเขื่อน น้ำ(ในแม่น้ำโขง)ที่ตามปกติจะไหลลงสู่ด้านล่างนั้นจะชนกับคลองเข้าและจะเริ่มเคลื่อนมุ่งหน้าสู่มหาสมุทรในภายหลังด้วยแรงโน้มถ่วงและเนินลาดของพื้นที่... ซึ่งมันจะทำให้เกิดพื้นที่แห้งทางใต้ของคลองและพื้นเปียกกว่าทางเหนือของคลอง”สเตรทไทม์สของสิงคโปร์รายงานว่า กระทรวงงานสาธารณะและคมนาคมกัมพูชาปฎิเสธที่จะตอบคำถามจากสเตรทไทม์สถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดจากโครงการคลอง Funan Techo