มาแผนไหน? อิสราเอลถอนทหารออกจากข่านยูนิส แต่ประกาศเตรียมพร้อมบุกราฟาห์ ขณะองค์กรบรรทุกข์ชี้สถานการณ์กาซาเวลานี้เกินกว่า‘หายนะ’

อิสราเอลประกาศพร้อมแล้วสำหรับปฏิบัติการทางทหารเพื่อกำจัดกลุ่มฮามาสในเมืองราฟาห์ ที่อยู่ทางใต้สุดของฉนวนกาซาติดกับพรมแดนอียิปต์ในวันอาทิตย์ หน่วยคอมมานโดที่ 98 ของอิสราเอลถอนกำลังออกจากเมืองข่านยูนิส และอนุญาตให้ชาวปาเลสไตน์จำนวนมากกลับเข้าไปในเมืองนี้กระนั้น โยอาฟ กัลแลนต์ รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล ย้ำว่า เป้าหมายของกองทัพอิสราเอลคือ การเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการในอนาคต ซึ่งรวมถึงในเมืองราฟาห์ด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู กล่าวในวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันครบรอบ 6 เดือนของสงครามกาซาว่า อิสราเอลเข้าใกล้ชัยชนะอีกก้าว และเสริมว่า อิสราเอลพร้อมทำข้อตกลง แต่จะไม่หยุดยิงเด็ดขาดถ้าไม่มีการปล่อยตัวประกันทั้งนี้ นานาชาติกดดันมากขึ้นให้อิสราเอลยุติสงครามที่ทำให้พลเรือนล้มตายหลายหมื่นคนและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงในกาซาขณะเดียวกัน มีความพยายามฟื้นการเจรจาหยุดยิงอีกครั้ง โดยทั้งอิสราเอลและฮามาสต่างส่งตัวแทนไปหารือที่ไคโรร่วมกับคณะผู้ไกล่เกลี่ยจากอเมริกา อียิปต์ และกาตาร์เมื่อวันอาทิตย์สำนักข่าวอัล-กาเฮราของอียิปต์รายงานในวันจันทร์ (8) โดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอียิปต์ว่า การเจรจาคืบหน้าอย่างมากและสามารถตกลงกันได้ในหลายประเด็นเกี่ยวกับการปล่อยตัวประกันอิสราเอล ตลอดจนข้อเรียกร้องของฮามาสในการอนุญาตให้ชาวปาเลสไตน์กลับคืนถิ่นฐานทางตอนเหนือของกาซาทว่า ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา เจ้าหน้าที่คนหนึ่งของฮามาสกลับเปิดเผยว่า การเจรจาไม่มีความคืบหน้าใดๆ เนื่องจากอิสราเอลยังคงไม่ยอมยุติสงคราม ถอนทหารออกจากกาซา และอนุญาตให้ชาวปาเลสไตน์กลับถิ่นฐาน รวมทั้งยกเลิกการปิดล้อมกาซาที่ดำเนินมา 17ปี ซึ่งเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการปล่อยตัวประกันอิสราเอลแลกเปลี่ยนกับนักโทษฮามาสในอีกด้านหนึ่ง สหประชาชาติ และองค์กรบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศอื่นๆ พร้อมใจประณามสงครามกาซาที่ดำเนินมา 6 เดือนและทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก รวมทั้งยังเตือนว่า สถานการณ์ในกาซาเกินกว่าคำว่า “หายนะ” ไปแล้วสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยวเดือนแดงระหว่างประเทศ (ไอเอฟอาร์ซี) ระบุว่า ช่วงครบ 6 เดือนกลายเป็นหลักหมายอันน่ากลัว พร้อมกับเตือนว่าความเป็นมนุษยชาติได้ถูกทอดทิ้งไปหมดแล้ว ท่ามกลางความรุนแรงสาหัสของการสู้รบขัดแย้งครั้งนี้เจแกน ชาปาเกน เลขาธิการไอเอฟอาร์ซีกล่าวว่า สถานการณ์ในกาซาเกินกว่าคำว่า “หายนะ” ไปแล้ว และเตือนว่า พลเรือนนับล้านกำลังเสี่ยงกับภาวะอดอยากไอเอฟอาร์ซีสำทับว่า เมื่อวันอาทิตย์ เจ้าหน้าที่สมาคมเสี้ยวเดือนแดงปาเลสไตน์อีกคนเสียชีวิตในกาซาทั้งนี้ สงครามกาซาที่เป็นการล้างแค้นอย่างหฤโหดของอิสราเอลต่อการที่นักรบฮามาสบุกข้ามแดนเข้าไปสังหารเหยื่อ 1,170 คน และจับตัวประกัน 250 คนกลับไปกาซา เมื่อวันที่ 7 ต.ค. นั้น ส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตตามตัวเลขอัปเดตถึงวันจันทร์ (8) เป็นจำนวน 33,207 คนเทดรอส แอดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (WHO) ประณามการใช้ความรุนแรงอย่างป่าเถื่อนที่นำไปสู่สงครามครั้งนี้ และเรียกร้องให้ฮามาสปล่อยตัวประกันอิสราเอล อย่างไรก็ดี เขาย้ำว่า ความโหดร้ายของฮามาสไม่ใช่เหตุผลที่อิสราเอลจะใช้เป็นข้ออ้างในการทิ้งระเบิดโจมตี ปิดล้อม และทำลายระบบสาธารณสุขในกาซาอย่างต่อเนื่อง ที่ส่งผลให้พลเรือนและเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์นับแสนต้องล้มตายและบาดเจ็บผู้อำนวยการ WHO โพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ว่า การปฏิเสธความต้องการขั้นพื้นฐาน ได้แก่ อาหาร เชื้อเพลิง ระบบสุขาภิบาล ที่พักพิง ความปลอดภัย และการดูแลสุขภาพ เป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมและยอมรับไม่ได้ข้อมูลของ WHO ระบุว่า ขณะนี้โรงพยาบาลหลักในกาซา 36 แห่ง เหลือเพียง 10 แห่ง และก็สามารถให้บริการได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเทดรอสสำทับว่า การเสียชีวิตและบาดเจ็บของเด็กนับหมื่นๆ ในกาซาจะยังคงเป็นรอยด่างพร้อยสำหรับมนุษยชาติทั้งหมด เขายังระบุว่า ผู้เสียชีวิต 70% เป็นผู้หญิงและเด็ก พร้อมเรียกร้องให้ยุติสงครามทันทีแคทเธอลีน รัสเซลล์ ผู้อำนวยการยูนิเซฟ โพสต์บนเอ็กซ์เมื่อวันเสาร์ (6) ว่า มีเด็กกว่า 13,000 คนเสียชีวิตในสงครามกาซา ขณะที่บ้านเรือน โรงเรียน โรงพยาบาลถูกทำลาย ครู แพทย์ เจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมถูกสังหาร และประชาชนกำลังจะเจอภาวะอดอยาก(ที่มา: เอเอฟพี, รอยเตอร์)