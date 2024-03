รัสเซียแฉซ้ำ! สหรัฐฯ ยังมีห้องแล็บลับ 'อาวุธเชื้อโรค' 30 แห่งในยูเครน

"เป็นที่ทราบกันดีมานานแล้วว่ามีห้องปฏิบัติการของอเมริกาจำนวนหนึ่งในดินแดนยูเครน" วลาดิมีร์ ทาราบริน ซึ่งเป็นผู้แทนถาวรของรัสเซีย ประจำองค์การห้ามอาวุธเคมี (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) อีกตำแหน่ง ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์อิซเวสเตียเมื่อวันอาทิตย์ (24 มี.ค.)นักการทูตรายนี้ยังได้เท้าความถึงคำพูดของ พล.ท.อิกอร์ คิริลลอฟ ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันนิวเคลียร์ เคมีและชีวภาพของรัสเซีย ที่เคยอ้างในเดือนมีนาคม 2022 ว่ามีห้องแล็บดังกล่าวอยู่ราว 30 แห่ง"กองกำลังของเราพบเอกสารต่างๆ ที่ยืนยันว่ามีโครงการชีวภาพทางทหารอย่างกว้างขวางของสหรัฐฯ และบรรดาประเทศสมาชิกนาโต ในดินแดนของยูเครน และสาธารณรัฐต่างๆ ที่เป็นอดีตสหภาพโซเวียต" เขากล่าวรัฐบาลเคียฟถูกกล่าวหาว่าเริ่มทำลายเชื้อโรคอันตรายในห้องปฏิบัติการต่างๆ และระงับการวิจัยในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2022 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารรุกรานยูเครน แต่ทาง ทาราบริน กล่าวอ้างว่าโครงการต่างๆ เหล่านั้นได้กลับมาปฏิบัติการอีกรอบ เพียงแต่มีการเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเมื่อถูกถามว่าห้องปฏิบัติการชีวภาพของสหรัฐฯ ในยูเครน ยังมีจำนวนที่ 30 แห่งใช่หรือไม่ ทางเอกอัครราชทูตรายนี้ตอบว่า "จากข้อมูลของเรา ใช่""เพราะฉะนั้น มันไม่น่าประหลาดใจที่ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา วอชิงตันขัดขวางความคิดริเริ่มของรัสเซียทั้งหมดทั้งมวล ที่มีเป้าหมายเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธชีวภาพ (Biological Weapons Convention--BWC) และสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพสำหรับตรวจสอบประเทศผู้เข้าร่วมทั้งหมดว่าได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติต่างๆ ของอนุสัญญานี้หรือไม่"ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา มอสโกหยิบยกความกังวลขึ้นมาซ้ำๆ ในเรื่องคำกล่าวหาเกี่ยวกับโครงข่ายห้องปฏิบัติการลับในยูเครน ที่ได้รับเงินทุนจากสหรัฐฯ โดยมอสโกได้เผยแพร่เอกสารต่างๆ ที่ยึดมาได้จากเจ้าหน้าที่เคียฟ ซึ่งกล่าวอ้างว่ามีความเชื่อมโยงกับปฏิบัติการของห้องปฏิบัติการเหล่านั้นเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว คิริลลอฟ บอกว่ารัสเซีย "ไม่มีข้อสงสัยเลยว่า สหรัฐฯ ภายใต้หน้ากากการรับประกันความมั่นคงทางชีวภาพโลก พวกเขาได้ทำการวิจัย 2 ทาง (เพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์) ในนั้นรวมถึงสร้างองค์ประกอบของอาวุธชีวภาพใกล้ชายแดนรัสเซีย"รัฐบาลสหรัฐฯ ยืนยันเกี่ยวกับการมีอยู่ของห้องปฏิบัติการวิจัยทางชีวภาพในยูเครน แต่ยืนยันว่ามันถูกกฎหมายทั้งหมด และไม่มีเจตนาสำหรับจุดประสงค์ด้านการทหาร แม้ส่วนใหญ่แล้วมันได้เงินทุนผ่านกระทรวงกลาโหม (เพนตากอน) ขณะที่วอชิงตันปฏิเสธคำกล่าวอ้างของมอสโก ที่ว่าห้องปฏิบัติการเหล่านี้ถูกใช้ทำงานสร้างอาวุธชีวภาพ โดยบอกว่ามันเป็นยุทธการบิดเบือนข้อมูลของฝ่ายรัสเซีย(ที่มา : อาร์ทีนิวส์)