PLANET #3: เจาะลึก ‘เมแกน-แฮร์รี’ ยุติแผนกลับอังกฤษ หลัง “ดรามาเจ้าหญิงเคทอยู่ไหน” ทุบแคมเปญรีแบรนด์ซัสเซกซ์ดับสนิท ส่วนเรื่อง ‘พระราชวงศ์พาร์ทไทม์’ รอก่อน

ชั่วโมงต่างๆ นาทีต่างๆ ผ่านไปนานข้ามคืนหรือก็คือหนึ่งวันกว่าๆ กว่าที่สำนักพระราชวังเคนซิงตันจะเผยแพร่คำเฉลยว่า พระรูปนี้ถูกปรับปรุงตกแต่งเพิ่มเติมโดยเจ้าของภาพ คือ เจ้าหญิงแคเธอริน พระชายาแห่งเจ้าฟ้าชายวิลเลียม ในเวลาเดียวกัน โพสต์ชี้แจง ซึ่งเจ้าหญิงเคทเขียนขออภัยที่เกิดความสับสน ถูกนำขึ้นบนแพลตฟอร์มต่างๆ ของโลกโซเชียลมีเดียในด้านของชาวคณะซัสเซกซ์แห่งตำหนักมอนเตซิโตก็ใช้เวลาไม่ใช่น้อย กว่าจะพลิกเกมชิงพื้นที่ข่าว ให้สามารถเอาประเด็นของตนเองแหวกท้องทะเลอันปั่นป่วนแห่งข่าว Photogate ของเคนซิงตันพาเลซ ขึ้นไปสู่สายตาของมวลมหาชนได้สำเร็จ แต่ก็ต้องอาศัยการโหนกระแสข่าวของปรินเซสแคเธอรินอยู่ดีซึ่งมุ่งหมายจะจิกให้ผู้ใหญ่ในวังยอมสารภาพความเป็นมาเป็นไปของ Photogate แห่งพระรูปวันแม่ ออกมาให้หมดเปลือกกันเลยทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเป็นมาว่าประดาโฟโต้ช็อปที่จับเจอได้ทั้งหมดราวโหลครึ่ง นั้น มันมีนัยอะไรกันแน่ เฉพาะเพียงแค่คำทวิตยอมรับและขออภัยจาก “ปรินเซส C” ว่าทรงเป็นผู้ทำการโฟโต้ช็อปพระรูปอวยพรวันแม่ ไปตามประสาช่างภาพมือสมัครเล่นที่จะแก้ไขรูปบ้างเป็นครั้งคราว นั้น สื่อมวลชนยังไม่แล้วแก่ใจชาวคณะซัสเซกซ์เมาท์มอยไปถึงเจ้าหญิงของอังกฤษผู้จะขึ้นสู่ตำแหน่งสมเด็จพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักรในอนาคตพร้อมนี้ เพจซิกซ์ยังรายงานเนื้อหาการเมาท์มอยเพิ่มเติมด้วยว่าถ้อยคำเยินยอเจ้านายแห่งมอนเตซิโต ตลอดจนเกทับบลัฟแหลกประชดประชันไปที่พระเชษฐนีแคเธอริน อีกทั้งยังเหน็บแนมจิกกัดไปถึงสาธารณชนด้วยข้อกล่าวหาที่แทรกไว้ระหว่างบรรทัด ว่าทำตัวสองมาตรฐาน ถ้าเป็นเมแกนทำ คงรุมดร่ากันสะบักสะบอม แต่เมื่อเป็นเจ้าหญิงเคท มวลชนคนรักสถาบันก็แห่ไปปกป้องให้กำลังใจล้นหลาม ฯลฯ ถ้อยคำเหล่านี้กว่าจะไปถึงเพจซิกซ์ ก็ล่วงเข้าสู่วันที่ 12 มี.ค. แล้ว ขณะที่ภาพพระครอบครัวถูกโพสต์เผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย พร้อมคำอวยพรวันแม่ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 2024ในการนี้ โพสต์ภาพพระครอบครัวขึ้นไปแป๊บเดียว มหาชนคนตาไวจับสังเกตเห็นความผิดปกติของภาพได้มากมายหลายจุดเลบ ซึ่งทำให้โจษจันกันอย่างแซ่ดว่า นี่เป็นภาพที่ถูกตัดต่อด้วยแอปพลิเคชันอย่างแน่นอนในความอื้ออึงและโวยวายว่า ใครน่ะ ช่างกล้า สื่อมวลชนทุกค่ายตะโกนข่าวกันสนั่นโลกไซเบอร์ พร้อมกับเรียกร้องให้สำนักพระราชวงศ์ชี้แจงโดยด่วน ในเมื่อภาพเจ้าปัญหา เป็นภาพของสำนักพระราชวังส่งตรงถึงสื่อมวลชน มือมืดที่จะทำการตัดต่อภาพย่อมจะต้องเป็นมือในพระราชสำนักนั่นเองขณะเดียวกันสำนักข่าวระหว่างประเทศค่ายใหญ่ยักษ์ของโลก พากันเก็บภาพออกมาเพราะเป็นภาพที่ถูกดัดแปลง ไม่ว่าจะเป็น เอพี รอยเตอร์ เอเอฟพี เก็ตตีอิมเมจ หรือพีเอ (เพรส แอสโซซิเอชัน) โดยเอพี กับรอยเตอร์รีบเตือนลูกค้าหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ในทุกแห่งทั่วโลก ให้ทิ้งภาพโดยด่วน เดลิเมลออนไลน์รายงาน“ก็เหมือนช่างภาพสมัครเล่นมากมายน่ะค่ะ ดิฉันทดลองแก้ไขปรับเปลี่ยนภาพบ้างเป็นครั้งเป็นคราว” เจ้าหญิงเคททรงทวิตคำแถลงในพระมู้ดอ่อนหวาน ตรงไปตรงมา ออกผ่านแอคเคาท์บนโซเชียลมีเดียต่างๆ ของสำนักพระราชวังเคนซิงตัน“ดิฉันอยากจะแสดงการขออภัยอย่างที่สุด สำหรับความสับสนที่เกิดขึ้นจากภาพครอบครัวที่เราแชร์ขึ้นไป ดิฉันหวังว่าทุกท่านที่ฉลองวันแม่ ได้มีความสุขมากมายในวันแม่นะคะ” เจ้าหญิงเคททรงทวิตขออภัยประชาชนโดยไม่อ้อมค้อม และลงพระนามด้านท้ายข้อความทวิต ด้วยอักษรตัว C ที่เข้าใจกันได้ว่าหมายถึง แคเธอริน - Catherineบรรดาสื่อมวลชนค่ายต่างๆ และท่านผู้ชมมากมายทั่วประเทศ พากันเคลือบแคลงใจว่า พระรูปเจ้าปัญหานี้อาจเป็นภาพที่ถูกเมกขึ้นทั้งหมด ผ่านการนำองค์ประกอบน้อยใหญ่มาสร้างเป็นภาพใหม่ ดังนั้น จึงย่อมจะต้องมีจุดต่อที่ไม่สามารถผสานให้ต่อเนื่องกันอย่างเป๊ะได้ และกลายเป็นเบาะแสให้สังเกตถึงความผิดปกติด้วยเหตุนี้ หากพระรูปบานนี้มีภาพต้นฉบับที่เกิดจากการกดชัตเตอร์ แล้วจึงค่อยถูกปรับแก้และเอดิตภาพ สำนักพระราชวังย่อมจะสามารถนำส่งไฟล์พระรูปต้นฉบับ มอบให้สื่อเพื่อทดแทนไฟล์พระรูปโฟโต้ช็อป ซึ่งจะเป็นการสำแดงความโปร่งใสนั่นเองเหนือสิ่งอื่นใด เรื่องราวพระพลานามัยของปรินเซสเคท อยู่ในระดับหนักหนากว่าที่สำนักพระราชวังแถลงออกมาหรือไม่นั้น ทำให้สาธารณชนแอบเป็นห่วงกันอย่างยิ่ง พร้อมกับก่อตัวขึ้นเป็นดังนั้น จึงมีการเรียกร้องงอแงกันไปวันแล้ววันเล่า เพื่อให้สำนักพระราชวัง “สารภาพ” มาดีๆ ว่าพระพลานามัยของเจ้าหญิงเคททรงเป็นอย่างไรกันแน่ หนักหนาน่าเป็นห่วงใช่ไหมโดยมีกระทั่งวิธีที่ช่างภาพรอทำข่าวเจ้าชายวิลเลียม ปรินซ์ออฟเวลส์ เสด็จเยือนสนามฟุตบอลเร็กแซม (ซึ่งมีบทบาทสูงในด้านสาธารณกุศลภายในประเทศเวลส์) เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองนักบุญเดวิด นักบุญองค์อุปถัมภ์ประเทศเวลส์ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มี.ค. 2024แต่ความพยายามของสื่อมวลชนไม่บรรลุผลสำเร็จ โดยปรินซ์วิลเลียมทรงทำพระกรรณทวนลม แบบว่าไม่ได้ยินเสียงตะโกนลอยลม และทรงพระดำเนินผ่านกลุ่มช่างภาพไปเฉยๆในการนี้ หากสื่อมวลชนสามารถบีบให้สำนักพระราชวังยอมรับว่าพระรูปพระราชวงศ์สำนักเวลส์เพื่อฉลองวันแม่แห่งชาตินี้ ไม่มีภาพจริง มีเพียงภาพโฟโต้ช็อปล้วนๆ ก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์สืบต่อไปว่า เจ้าหญิงเคทยังทรงพระประชวร เกินกว่าจะสามารถลุกขึ้นมาให้ฉายพระรูปในพระโฉมอันแจ่มใสพระพลานามัยดีตามสมควรได้ด้วยเหตุนี้ แทนที่วังหลวงจะสามารถใช้พระรูปแจ่มใสใหม่เอี่ยมของปรินเซสเคท ไปบรรเทาอารมณ์ว้าวุ่นของสื่อมวลชนและสาธารณชน ให้คลายความวิตกกังวลถึงพระพลานามัยของปรินเซสคนดีที่แสนรักของชาวอังกฤษซึ่งทำให้สื่อมวลชนโวยหนักมากว่า สำนักพระราชวังสูญเสียความน่าเชื่อถือแล้ว ด้านเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ก็ทรงออกพระอาการเครียดไม่ใช่น้อยๆ1.พระหัตถ์ซ้ายของเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ กับปลายแขนเสื้อที่ทาบอยู่ ปรากฏให้เห็นการเหลื่อมกัน2.ส่วนหนึ่งของซิปเสื้อแจ๊กเก็ตของเจ้าหญิงเคท ปรากฏห่างมาทางซ้ายจากแนวซิปหลัก ทั้งนี้ เมื่อขยายภาพส่วนนี้ขึ้นมาชัดๆ จะเห็นได้ว่าเป็นการนำภาพพระพักตร์ของเจ้าหญิงเคทมาวางทับบนภาพร่างกายของใครสักคน โดยวางทาบแปะลงไปดื้อๆ ทำให้เห็นความเหลื่อมอย่างโจ่งแจ้ง3.ช่วงปลายพระเกศาของเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ ซึ่งทอดลงมาถึงบ่าไหล่ข้างขวา กระเด้งลอยออกจากต้นพระกร ไม่ปกติเลย แบบนี้น่าจะเป็นการตัดมาจากภาพอื่นที่เส้นพระเกศาทาบอยู่กับไหล่เสื้อที่กว้างกว่า จึงไม่สามารถต่อภาพลงไปให้เส้นพระเกศาแนบไหล่ของภาพนี้ได้4.กระโปรงด้านขวาของเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ ไม่มีจีบเหมือนกับกระโปรงด้านซ้าย และยื่นออกมาเกินกว่าแนวของตัวเสื้อ5.พระชานุหัวเข่าข้างขวาของเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ มีสีด่างเป็นทางยาว6.ลายของเสื้อไหมพรมของเจ้าชายหลุยส์ บริเวณแขนขวาใกล้วงแขน แหว่งหายไป7.นิ้วโป้งบนมือขวาของเจ้าชายหลุยส์ถูกทำให้เบลอ8.ขอบของขั้นบันไดหิน (อันบน) ผิดปกติ9.ขอบของขั้นบันไดหิน (อันล่าง) ผิดปกติ10.ขอบล่างขั้นบันไดส่วนที่ติดกับกำแพงขาดตอนหายไป11พระหัตถ์ซ้ายของเจ้าชายหลุยส์ มีนิ้วก้อยที่สั้นผิดปกติ12.พระกรขวาของเจ้าชายจอร์จ บริเวณตอนปลายของเสื้อไหมพรมดูผิดปกติ13.พระหัตถ์ขวาของเจ้าหญิงเคทมีการเบลอภาพ เสื้อไหมพรมที่ถูกจับก็ควรจะเบลอด้วย แต่เห็นได้ว่าไม่เบลอ14.พระเกศาด้านขวาของเจ้าหญิงเคทซึ่งมีเสื้อไหมพรมของเจ้าชายจอร์จเป็นแบ็กกราวด์นั้น มีการเบลอภาพพระเกศา แต่เสื้อไหมพรมของเจ้าชายจอร์จไม่เบลอ15.พระเกศาตรงหัวไหล่ด้านขวาของเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ ทิ้งตัวลงไปอย่างไม่เป็นธรรมชาติ16.แขนเสื้อไหมพรมของเจ้าชายจอร์จ มีเส้นแปลกๆ ปรากฏเป็นแนวหลายเส้น17.ดอกไม้ยังไม่สามารถบานสวยในเดือนมี.ค.18.เจ้าหญิงเคททรงไม่มีพระธำมะรงค์หมั้นแซฟไฟร์สีน้ำเงินบนนิ้ว19.พระทนต์คู่หน้าของเจ้าหญิงชาร์ลอตต์มีขนาดใหญ่ผิดปกติ เมื่อเทียบกันพระทนต์องค์อื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งทำให้แลเป็นการ์ตูน และเมื่อเปรียบกับรูปอื่นก็นับเป็นความผิดปกติที่เห็นได้ชัดเจนความผิดปกติของพระรูปที่สังเกตเห็นกันได้อย่างง่ายดายไม่น้อยกว่า 19 จุด ทำให้กระแสดรามาพระพลานามัยของเจ้าหญิงเคทร้อนแรงครึกโครมจากวันอาทิตย์ 10 มี.ค. จดจนวันจันทร์-อังคารที่ 11-12 มี.ค. พร้อมกับเสริมแกร่งให้แก่ความคลางใจของสื่อมวลชนและผู้คนทั้งหลายที่ว่า พระรูปเจ้าปัญหานี้ถูกเมกขึ้นมาทั้งหมด นั่นคือประการที่หนึ่ง ส่วนประการที่สองคือ พระพลานามัยของเจ้าหญิงเคทยังน่าจะหนักหนา เกินกว่าจะทรงลุกออกมานั่งแย้มพระสรวลสดใสด้วยกันกับพระโอรสพระธิดา อีกทั้งยังไม่สามารถประกอบพระภารกิจต่างๆ ได้ขณะที่ดรามาวันอาทิตย์ยังคุกรุ่นอยู่แท้ๆ โดยมีข้อความขออภัยจากปรินเซสเคททวิตขึ้นไปบรรเทาความว้าวุ่นของชาวเมืองผู้ดีเมื่อช่วงสายๆ ของวันจันทร์ แต่ก็เกิดจะมีดรามารายการใหม่ผุดขึ้นมาย้ำซ้ำอีกหนึ่งยก เมื่อช่างภาพมือโปรในสายพระราชสำนัก ได้พระรูปของปรินซ์วิลเลียมทรงประทับนั่งในพระราชยานยนต์หลวง โดยมีสุภาพสตรีที่แลละม้าย ปรินเซสเคท นั่งอยู่เคียงข้าง ทั้งนี้ สุภาพสตรีดังกล่าวอยู่ในชุดเครื่องแต่งกายที่ดูเป็นทางการ พร้อมเกล้ามวยงดงาม และแต่งหน้าเป็นเรื่องเป็นราว มีขนตาปลอมด้วย ดั่งว่าจะไปออกงานพิธีพระรูปบานนี้ถูกเผยแพร่สู่สื่อมวลชนทั้งปวงโดยไว แล้วกลายเป็นข่าวครึกโครมอย่างฉับพลันว่า ปรินเซสเคททรงปรากฏพระองค์เคียงคู่กับปรินซ์วิลเลียมเป็นครั้งแรก นับจากที่ปรินเซสทรงได้รับการผ่าตัดใหญ่เมื่อ 16 ม.ค. 2024 อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกที่คู่ขวัญยี่หวาของพสกนิกร ทรงปรากฏพระองค์เคียงข้างกันให้สาธารณชนได้ปลื้มปริ่มชื่นชมนับจากเมื่อช่วงเทศกาลคริสต์มาส 2023ในการนี้ แม้ปรินซ์ออฟเวลส์ทรงพระดำเนินเข้าร่วมพระราชพิธีมิสซาฉลองวันคอมมอนเวลธ์เดย์ แต่ปรินเซสเคทรงออกจากพระตำหนักอเดเลด คอตเทจ เพื่อพระภารกิจส่วนพระองค์ โดยที่ผ่านมา ปรินเซสทรงพักรักษาพระองค์จากการผ่าตัด และโดยประทับปักหลักในพระตำหนักซึ่งอยู่ในเขตพระราชฐานวินด์เซอร์ นิตยสารทาวน์แอนด์คันทรีรายงานไว้บนหน้าเว็บไซต์ข่าวสิ่งผิดปกติที่เห็นเด่นๆ ได้แก่ ลักษณะของแผงกำแพงที่เป็นแบ็กกราวด์ของพระรูปทางด้านนอกพระราชยานยนต์หลวง แตกต่างอย่างชัดเจนจากลักษณะของกำแพงที่แลเห็นทะลุบานกระจกของพระราชยานฯนอกจากนั้น สุภาพสตรีผู้แลเหมือนปรินเซสเคท อยู่ในอิริยาบถหันมองไปทางซ้าย ดังนั้น ภาพที่แลเห็นในพระรูปเจ้าปัญหานี้ จึงมีเพียงเสี้ยวเล็กๆ และทำให้ถูกมองว่าเป็นพิรุธ ประมาณว่าสุภาพสตรีที่นั่งข้างปรินซ์วิลเลียม จงใจจะไม่ให้เห็นใบหน้าแท้จริงด้าน ลิซ โจนส์ นักเขียนตัวแม่ของเดลิเมลออนไลน์ ซึ่งร่วมตะโกนข่าวและโวยไปกับ “ดรามาเจ้าหญิงเคท” มาตลอดนั้น ในเรื่องพระรูปเจ้าฟ้าชายวิลเลียม“อิฐของกำแพงไม่ได้เหมือนกับที่เห็นผ่านหน้าต่างพระราชยานยนต์หลวง แล้วมันเรื่องอะไรกันที่จู่ๆ ทั้งสองพระองค์จะต้องทำเป็นหนึ่งครอบครัว รถยนต์หนึ่งคัน ทำไมเจ้าหญิงเคทจะต้องแต่งพระพักตร์เต็มแมกซ์ ครบเครื่องด้วยขนตาปลอม และก็รวบผมมวยขึ้นอย่างเรียบร้อยราวกับจะออกงานพิธีการ ทั้งๆ ที่ทรงเสด็จไปธุระส่วนพระองค์“พระรูปของปรินเซสเคทในแสงเงานี้ ต้องถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อคราวที่ทรงพระดำเนินไปยังโบสถ์ในวันคริสต์มาส 2023 แล้ว ‘คนพวกนั้น’ ก็แค่ลบต่างหูของพระองค์ เราเห็นขอบพระมาลาได้อย่างชัดเจนด้วย ‘คนพวกนั้น’ ทำโฟโต้ช็อปได้แย่มาก“เป็นไปได้อย่างไรที่เจ้าหญิงพระองค์นี้ ซึ่งอารมณ์ดี มีความสุข และตรงไปตรงมา จะทรงต้องรับตราบาปจากพระรูปโฟโต้ช็อป เจ้าหญิงเคททรงรู้จักช่างภาพทุกคนที่รอถ่ายรูปอยู่ด้านนอกพระราชวังวินด์เซอร์เป็นอย่างดี เฉกเช่นกับที่ทรงรู้จักพนักงานทำความสะอาดพระตำหนัก ทำไมพระองค์จะไม่ทรงยิ้มให้สักหนึ่งวินาทีขณะที่พระราชยานยนต์เคลื่อนผ่าน“ภาพบานนี้บอกดิฉันว่า เจ้าหญิงเคททรงไม่ได้ร่วมมือหรือเกี่ยวข้องใดๆ กับการโฟโต้ช็อปพระรูป แต่ทรงรับความผิดนี้ไว้เอง“ดิฉันขอบอกเลยว่าเป็นทีมพีอาร์และทีมสื่อสารองค์กรของพระองค์นั่นแหละที่ดำเนินการทั้งหมดอย่างชุ่ยๆ เพราะพวกนั้นไม่เต็มใจทำงานวันหยุดสุดสัปดาห์”ลิซ โจนส์ แห่งเดลิเมลออนไลน์วิเคราะห์ไว้อย่างนั้น ซึ่งสอดคล้องกับสื่ออื่นๆ อีกมากมาย และด้วยเสียงอื้ออึงทั้งปวงบรูซ เบนเนตต์ บอกว่าตนได้รับออร์เดอร์งานจากค่ายข่าวเจ้าหนึ่งให้ไปดักถ่ายพระรูปปรินซ์วิลเลียมที่ด้านหน้าประตูเข้า-ออก พระราชวังวินด์เซอร์ เพราะปรินซ์ทรงมีหมายกำหนดการที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีมิสซาฉลองวันเครือจักรภพ หรือก็คือ Commonwealth Services Day ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ ในช่วงบ่ายช่างภาพเบนเนตต์กับช่างภาพอีกรายหนึ่งจึงไปดำเนินการตามออร์เดอร์ โดยภาพที่กดชัตเตอร์มาได้นั้น เป็นการเล็งในระยะค่อนข้างใกล้ และต้องใช้ความฉับไวสูง เมื่อกดชัตเตอร์ไปแล้ว จึงนำมาพิจารณาผลงาน แล้วได้เห็นว่าปรินซ์วิลเลียมทรงมิได้เดินทางตามลำพัง และปรากฏว่า เป็นปรินเซสเคทที่ทรงพระดำเนินไปด้วยกันในพระราชยานยนต์หลวง ดิเอ็กซ์เพรซรายงานตะโกนข่าวกันไปกันมา พระพลานามัยของเจ้าหญิงเคททรุดหนักหรือไม่ * เจ้าหญิงเคททรงอยู่ที่ไหน * พระรูปของพระองค์ที่ทรงอยู่ในรถกับพระมารดาใกล้พระราชวังวินด์เซอร์ ที่แท้คือภาพน้องปิปปา มิดเดิลตัน ของเจ้าหญิงเคท มิใช่หรือ * พระรูปวันแม่ ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่กดชัตเตอร์มาสดๆ ใหม่ๆ เพราะเจ้าหญิงเคทยังไม่สามารถจะลุกขึ้นมาทำพระกรณียกิจได้ ใช่หรือไม่ * สุภาพสตรีที่นั่งข้างเจ้าฟ้าชายวิลเลียมในพระราชยานยนต์หลวง จะเป็นเจ้าหญิงเคทได้อย่างไร * ดรามาแห่งพระพลานามัยน่าจะเป็นเพียงแค่การกลบเกลื่อนปิดบังสถานการณ์แท้จริงของพระองค์ แน่เชียว * ฯลฯก็ว้าวุ่น ครุ่นคิด วิเคราะห์ มากมายกันปานนี้ พื้นที่สำหรับข่าวเด่นข่าวเร้าใจทั้งปวงจึงเต็มไปด้วย 3 หัวข้อของพระครอบครัวปรินซ์วิลเลียม-ปรินเซสแคเธอรินโดยตลอดตั้งแต่เดือนก.พ. อันได้แก่ ดรามาข่าวลือเรื่องเตียงหักระหว่างปรินเซสกับปรินซ์ ที่ลือว่าปรินซ์ทรงมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสตรีท่านหนึ่งซึ่งอาจไปถึงการตั้งครรภ์แล้ว; เรื่องพระกรณียกิจที่ปรินซ์ทรงเปี่ยมเสน่ห์; และดรามาพระพลานามัยเจ้าหญิงเคท ซึ่งยกระดับสู่จุดพีคด้วยวิกฤต Photogate เมื่อวันที่ 10 ถึง 12 มี.ค. 2024อันได้แก่ การส่งเสริมให้สตรีอัฟกันที่ลี้ภัยออกจากประเทศอัฟกานิสถาน ได้ปรับตัวเข้ากับชุมชนอเมริกัน ขณะที่เริ่มสร้างชีวิตใหม่ในสหรัฐอเมริกากิจกรรมดังกล่าวคือร่วมทำอาหารพื้นเมืองกับกลุ่มสตรีอัฟกัน 15 คน เพื่อให้กิจกรรมนี้ได้เป็นข่าวออกไป และส่งผลให้เรื่องราวการลี้ภัยมาพึ่งพิงสหรัฐฯ ได้เป็นที่รับทราบของผู้คน โดยกิจกรรมนี้เป็นอีเวนต์ที่มูลนิธิอาร์ชแวลล์ของดัชเชสและปรินซ์ เข้าร่วมกับองค์การมินาส์ลิสต์ ช่วยเหลือสตรีอัฟกันลี้ภัยรัฐบาลตอลีบาน ให้มาเริ่มต้นชีวิตในสหรัฐฯ ภายใต้ “โครงการต้อนรับสู่แคลิฟอร์เนียใต้”อย่างไรก็ตาม เมื่อมูลนิธิอาร์ชแวลล์ประสานให้เรื่องราวนี้ได้เป็นข่าวในบรรดาสื่อมวลชนค่ายใหญ่ยักษ์ของอังกฤษ เช่น เดลิเมลออนไลน์ขณะที่ฝ่ายต่างๆ ชัดเจนกันแล้วว่าดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ จะเอาจริงกับการกลับสู่อังกฤษโดยเดอะฮอลลีวูด รีพอร์เตอร์ สื่อบันเทิงอเมริกันค่ายยักษ์ผู้ทรงอิทธิพลสุดๆ ประกาศในเดือนธ.ค. 2023 ว่าตามการจัดอันดับความสำเร็จและความล้มเหลวประจำปี 2023 นั้น เจ้าชายแฮร์รีและดัชเชสเมแกนเป็นคู่ที่มีผลประกอบการล้มเหลวอย่างมโหฬารยิ่งกว่าใคร คือ เป็นอันดับ 1 ในด้านความล้มเหลวสูงสุดประจำปี 2023ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากดีลธุรกิจพอดแคสต์หลายสิบล้านดอลลาร์ ที่มีอยู่กับค่ายสปอติฟาย จอมยักษ์สตรีมมิงดนตรีและวิดีโอ ถูกยกเลิกเมื่อมิ.ย. 2023 หนำซ้ำ หนังสือบันทึกความทรงจำเรื่อง SPARE ซึ่งอวดโม้มากมายว่าขายดีเหลือเกิน น่าจะสร้างยอดรายรับจากการขายจะเข้าสู่ครอบครัวสักไม่มาก ในเมื่อมีการโหมซูเปอร์โปรโมชัน ลดราคา 50% ก่อนหนังสือวางแผง และเมื่อวางแผงแล้ว หลายๆ ร้านหนังสือรายใหญ่ก็จัดกิจกรรมลดเลือดสาด 30-50% กันเลยทีเดียวนอกจากนั้น ยังประสบความล้มเหลวในผลงานสำคัญอีกรายการหนึ่ง คือ ซีรีส์สารคดีเน็ตฟลิกซ์ 6 เอพพิโซด เรื่อง แฮร์รีและเมแกน กล่าวคือ ไม่สามารถแม้แต่จะติดอันดับ 200 เรื่องที่ถูกสตรีมมากที่สุดบนเน็ตฟลิกซ์ โดยทำอันดับได้แค่ที่ 211 เท่านั้น เดลิเมลออนไลน์รายงานพร้อมนี้ เดอะฮอลลีวูด รีพอร์ตเตอร์ ระบุเลยว่าสำนักมอนเตซิโต “ล้มเหลวที่จะเอาสถานภาพเซเลบริตีมาสร้างรายได้ในสหรัฐอเมริกา” นับจากที่ทรงย้ายถิ่นฐานมาปักหลักในลอสแอนเจลิสในเวลาเดียวกัน มูลนิธิอาร์ชแวลล์ของทั้งสองพระองค์ก็ล้มเหลวมหาศาล โดยปิดท้ายปี 2023 ด้วยผลดำเนินงานปี 2022 ติดลบแอนเจลา เลเวิน สุดยอดผู้เชี่ยวชาญการพระราชวงศ์หมวดเจ้าชายแฮร์รี วิเคราะห์ไว้ในรายการคุยข่าว จีบีนิวส์ เมื่อช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนธ.ค. 2023ที่ขับเคลื่อนให้ปรินซ์แฮร์รีและดัชเชสเมแกน เอาจริงกับการกลับสู่อังกฤษเมื่อปรินซ์ทรงมีโอกาสเข้าถึงสมเด็จพระราชบิดา หลังจากที่ได้พยายามหลายครั้งในครึ่งหลังของปี 2023 แต่ล้มเหลว เพราะ คิงชาร์ลส์ ผู้ทรงเป็นพระราชบิดา จะทรงมีข้าราชบริพารคอยรับโทรศัพท์แทนพระองค์ แล้วพระองค์จะพิจารณาว่าจะติดต่อกลับไปหรือไม่ แต่คราวนี้ คิงทรงเป็นฝ่ายที่โทรศัพท์ไปถึงพระราชโอรสแฮร์รี เพื่อแจ้งข่าวว่าพระองค์ทรงพระประชวรด้วยโรคมะเร็งเดลิเมลออนไลน์รายงานว่าปรินซ์แฮร์รีทรงเป็นห่วงในพระพลานามัยของเสด็จพระราชบิดา และจึงออกเดินทางไปกรุงลอนดอนในวันจันทร์ที่ 5 ก.พ. พร้อมด้วยทีมอารักขาจำนวนหนึ่ง และเสด็จถึงท่าอากาศยานฮีทโธรว์ในวันอังคารที่ 6 ก.พ. โดยหวังว่าจะตามไปดูแลพระราชบิดาที่พระตำหนักแซนดริงแฮมสักสองสามวันอย่างไรก็ตาม เมื่อไปถึง ปรินซ์ทรงได้รับแจ้งว่าให้เข้าเฝ้าเสด็จพระราชบิดาที่พระตำหนักแคลเรนซ์ เฮาส์ โดยได้สนทนากับพระราชบิดาเป็นเวลา 30 นาที แหล่งข่าววงในพระราชสำนักให้ข้อมูลไว้กับเดอะซันออนซันเดย์อย่างนั้นพร้อมบอกด้วยว่าคณะข้าราชบริพารเกรงว่า หากปรินซ์แฮร์รีไปเข้าเฝ้าที่แซนดริงแฮม ปรินซ์ก็อาจไม่ยอมกลับไปง่ายๆ จนกว่าจะได้รับสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ก่อนจะทรงบิน 5,000 ไมล์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมายังพระตำหนักแคลเรนซ์ เฮาส์ ซึ่งนั่นจะกระทบกระเทือนการพักผ่อนและดูแลพระพลานามัยของคิงชาร์ลส์สำหรับเรื่องสถานที่ประทับค้างแรม คิงชาร์ลส์ทรงโปรดให้ข้าราชบริพารเปิดห้องพักโรงแรมเกรดเยี่ยมให้แก่พระราชโอรสทันทีที่เสร็จสิ้นการสนทนากับปรินซ์แฮร์รี คิงชาร์ลส์พร้อมด้วยควีนคามิลลาทรงเสด็จขึ้นพระราชยานเฮลิคอปเตอร์ และเดินทางไปยังพระตำหนักแซนดริงแฮม ซึ่งห่างกรุงลอนดอนไปทางเหนือประมาณ 180 กิโลเมตรเดลิเมลออนไลน์ชี้นัยแห่งรูปการณ์เหล่านี้ว่า ปรินซ์แฮร์รีทรงกลายเป็นคนนอกแล้วทั้งนี้ เมื่อ 3 เดือนก่อนหน้า หรือก็คือเดือนพ.ย. 2023 ปรินซ์แฮร์รีกับดัชเชสเมแกนได้ทำการป่วนเดือนแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษาของคิงชาร์ลส์ และในเดือนเดียวกันหลังจากนั้น หนังสือโจมตีสมาชิกพระราชวงศ์อังกฤษเรื่อง Endgame ที่ประพันธ์โดย โอมิด สโคบี นักเขียนและสหายสนิทของดัชเชสเมแกน ออกสู่ท้องตลาด และในหนังสือเวอร์ชันภาษาดัตช์ มีการเปิดเผยว่าคิงชาร์ลส์คือผู้ที่ดัชเชสเมแกนกล่าวถึงตอนที่ดัชเชสให้สัมภาษณ์แก่โอปราห์ วินฟรีย์ และบิดเบือนว่ามีพระราชวงศ์ผู้ใหญ่พูดว่าพระโอรสในครรภ์ของเธอจะเกิดมาตัวดำแค่ไหนกระนั้นก็ตาม ปรินซ์แฮร์รีไม่ได้รู้สึกว่าพระองค์เป็นคนนอก หนำซ้ำยังออกจะเปี่ยมด้วยความหวังในเยื่อใยที่พระราชบิดาทรงมีพระทัยให้ในสัปดาห์ต่อมา ขณะเสด็จไปเมืองวิสต์เลอร์ ประเทศแคนาดา ช่วงวันที่ 15-17 ก.พ. 2024 เพื่อเยี่ยมชมสถานฝึกฝนเทรนนิ่งนักกีฬาที่จะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาอินวิคตัสเกมส์ ปี 2025 ปรินซ์ทรงให้สัมภาษณ์พิเศษแก่รายการกู๊ดมอร์นิงอเมริกา และคลิปนี้ไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เครือข่ายเอบีซีนิวส์ในวันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 2024โดยปรินซ์แฮร์รีพูดถึงพระราชบิดาอย่างยกย่องให้เกียรติสุดๆ เป็นหนังคนละม้วนกับปรินซ์สุดเกรียนผู้เป็นพระราชโอรสที่เคยจาบจ้วงและทำร้ายพระเกียรติยศของพระราชบิดา ตลอดจนพระราชตระกูลวินด์เซอร์ มาโดยตลอด 5 ปีนับจากที่ทรงลาออกจากความเป็นสมาชิกพระราชวงศ์ทรงงานของพระราชสำนักบัคกิงแฮมถ้อยคำหวานหูของปรินซ์แฮร์รีบอกว่า ทรงหวังเป็นอย่างยิ่งที่ความป่วยไข้ของพระราชบิดาเดลิเมลออนไลน์รายงาน และบอกด้วยว่าปรินซ์แฮร์รีบอกไว้เลยว่าทรงมีหมายกำหนดการพระภารกิจในประเทศอังกฤษอีกหลายทริปโดยพระองค์จะพยายาม “แวะไปเยี่ยมเยือนพบปะกับพระราชตระกูลให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถ” เดลิเมลออนไลน์รายงาน ยิ่งกว่านั้น เดลิเมลออนไลน์ยังรายงานด้วยว่าด้วยเหตุนี้ หลังจากเสด็จกลับสหรัฐฯ ในวันที่ 7 ก.พ. การรณรงค์เพื่อรีแบรนด์ภาพลักษณ์แห่งดยุกและดัชเชสออฟซัสเซกซ์ ในความตั้งหวังที่จะลดกระแสต่อต้านในหมู่พสกนิกร จึงเริ่มขึ้นจากการปล่อยข่าวไปในแวดวงพระสหาย พร้อมกับสร้างกิจกรรมแบบที่จัดง่าย ด้วยการประสานงานกันไวๆ เนื้อหามีเพียงสั้นๆ เน้นภาพน่ารักอบอุ่นที่ทีมพีอาร์ในสหรัฐฯ สามารถส่งไปให้สื่อมวลชนอังกฤษ ได้แก่ในวันที่ 10 ก.พ. ดัชเชสเมแกนหวนกลับไปจับงานกิจกรรมส่งเสริมสังคม ให้กำลังใจแก่สตรีอัฟกันที่ลี้ภัยรัฐบาลตอลีบานจนกระทั่งได้สถานภาพผู้ลี้ภัยที่สหรัฐฯ ในรัฐแคลิฟอร์เนียลำดับต่อมา คือวันที่ 15-17 ก.พ. เป็นการไปเยี่ยมชมสถานฝึกฝนเทรนนิ่งนักกีฬาที่จะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาอินวิคตัสเกมส์ ปี 2025 โดยปรินซ์แฮร์รีทรงให้สัมภาษณ์พิเศษแก่รายการกู๊ดมอร์นิงอเมริกา บอกกล่าวกันไปทั่วโลกว่า จะทรงกลับไปเป็นพระราชวงศ์ทรงงาน เพื่อช่วยแบ่งเบาพระราชกิจของกษัตริย์ชาร์ลส์ต่อด้วยอีเวนต์ดัชเชสใจบุญสุนทาน ในวันที่ 21 ก.พ. โดยเป็นอีเวนต์ที่อิงอยู่กับองค์การเมย์ฮิวช่วยเหลือน้องแมวน้องหมาตกทุกข์ได้ยาก ซึ่งดัชเชสเคยบริจาคเงินให้ในเดือน ม.ค. 2022 เพื่อสนับสนุนการสร้างอาคารส่วนขยาย และจึงผุดกิจกรรมอบอุ่นน่ารัก คือ เปิดป้ายชื่ออาคารส่วนขยายนี้ พร้อมกับเปิดคลิปวิดีโอแสดงความยินดีจากดัชเชสเมแกนพร้อมกับกิจกรรมรีแบรนด์เหล่านี้ ก็มีการจ้างกูรูด้านพีอาร์ระดับสุดยอดฝีมือมาช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่ดัชเชสเมแกนหลังจากเปิดตัวซอฟต์ๆ ด้วยการกลับไปทำกิจกรรมส่งเสริมสังคมในวันที่ 10 ก.พ. ในสหรัฐฯ. ซึ่งทำให้พสกนิกรของคิงชาร์ลส์ประหลาดใจ ไม่คิดว่าพระสุณิสาของสมเด็จพระมหากษัตริย์ (ผู้ที่ถูกเธอและพระสวามีถล่มทำลายชื่อเสียงด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จซ้ำๆ ซากๆ) จะอยากมาเกี่ยวข้องกับแผ่นดินแห่งอารยธรรมนี้ แม้เธอจะมาในรูปแบบคลิปวิดีโอก็ตามโดยดัชเชสแห่งซัสเซกซ์เลือกเอาองค์การเมย์ฮิวซึ่งช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงถูกทอดทิ้งตกระกำลำบาก ให้เป็นช่องทางต่อสายสัมพันธ์กับประเทศอังกฤษทั้งนี้ ดัชเชสเคยบริจาคเงินสนับสนุนการสร้างอาคารส่วนขยายของสถานที่ทำการองค์การเมย์ฮิว ผ่านมูลนิธิอาร์ชแวลล์ ตั้งแต่เมื่อม.ค. 2022 เนื่องจากผู้บริหารองค์การเป็นซี้สนิทของเธอตั้งแต่ที่เธอยังมิได้ลาออกจากการปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ และตัวเธอซึ่งยังครองพระยศพระองค์เจ้า เป็นองค์อุปถัมภ์องค์การน่ารักแห่งนี้ เดลิเมลออนไลน์เล่าไว้แม้นั่นหมายถึงว่าจะต้องยอมกลืนน้ำลายที่เคยฟ้องชาวโลกไว้ในซีรีส์สารคดี “Harry and Meghan” ว่าไม่สามารถอยู่ในอังกฤษได้แล้ว ต้องย้ายออกไปให้พ้นโดยเร็วที่สุด ไปแสวงหาเสรีภาพให้ชีวิตพร้อมกันนั้น มีข่าวลือปรากฏหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าดัชเชสเมแกนได้ทำสัญญาจ้างกูรูจอมเทพด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในอังกฤษ ให้มาช่วยแก้ไขปัญหาความป๊อปปูลาร์เสื่อมถอยเรื้อรัง อีกทั้งยังให้ช่วยโปรโมทธุรกิจใหม่ที่เธอจะเปิดตัวในปี 2024นี้ โดยตั้งเป้าจะให้ช่วยสนับสนุนให้ประชาชนยอมรับและชื่นชม อีกทั้งจะมอบหมายให้ช่วยเสริมแกร่งภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของมูลนิธิอาร์ชแวลล์ ของเธอและเจ้าชายแฮร์รีด้วย เดลิเมลออนไลน์รายงานอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นข่าวแนวตอกย้ำภาพลักษณ์นักส่งเสริมสังคม นักฮีลใจผู้ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤติทางการเมืองและสังคม นักสิทธิสตรี ฯลฯ ซึ่งแทบไม่ได้เห็นเลยในปี 2023 อีกทั้งข่าวแนวอวยความสวยเก๋น่าตื่นตะลึงของเสื้อผ้าหน้าผมของดัชเชสด้านผู้เชี่ยวชาญรายใหญ่ชื่อเสียงโด่งดังในแวดวงโฆษณาประชาสัมพันธ์ของประเทศอังกฤษ ให้ความเห็นว่าในประการแรก เป็นเพราะทั้งสองขึ้นชื่ออื้อฉาวทีเดียวในเรื่องที่ทรงไม่ค่อยจะยอมฟังคำแนะนำที่ไม่ถูกหูถูกใจ เดลิเมลออนไลน์เล่าไว้อย่างนั้นส่วนในประการที่สอง คือ ยังมีปัญหาเกินคณานับที่พระสุณิสาและพระโอรสของคิงชาร์ลส์ สร้างสมไว้และส่งผลเป็นการบั่นทอนให้คะแนนนิยมเสื่อมถอยสู่สถานการณ์ตกต่ำร้ายกาจทึ่สุดในรอบ 5 ปี อุปสรรคในมิตินี้เป็นอะไรที่ยากจะขับเคลื่อนตัวอย่างที่ยังจดจำกันได้ดีคือ เมื่อม.ค.ปีที่แล้ว (2023) หรือหนึ่งปีเศษที่ผ่านมา หนังสืออัตชีวประวัติของเจ้าชายแฮร์รี ชื่อเรื่องว่า Spare ตัวสำรอง เต็มไปด้วยเนื้อหาโจมตีป้ายสีพระราชตระกูลวินด์เซอร์อย่างเลื่อนลอย ซึ่งเป็นพระพฤติกรรมที่ซ้ำซาก ทำลายความน่าเชื่อถือของพระองค์เอง อีกทั้งยังดูไม่สง่างามที่พระราชโอรสคอยเฝ้าแต่จะประณามว่าร้ายพระราชบิดาและพระราชตระกูลในเวลาใกล้ๆ กัน หนังซีรีส์สารคดีเรื่อง Harry and Meghan ที่พระชายาเมแกนผลิตป้อนให้แก่เน็ตฟลิกซ์ ก็ทำยอดรายได้ไม่แรงดั่งที่วางเป้าหมายไว้ หนำซ้ำยังได้รับการวิจารณ์ในทางลบเป็นส่วนใหญ่ยิ่งเมื่อข้อตกลงธุรกิจพอดแคสท์ที่ดัชเชสเมแกนมีอยู่กับ สปอติฟาย ยักษ์ใหญ่ค่ายสตรีมมิงเพลงและพอดแคสท์ มาถูกสปอติฟายเททิ้งในเดือนมิ.ย. 2023 ทั้งสองเสียหน้าอย่างร้ายแรง พร้อมกับถูกมองเป็นผู้ล้มเหลวพ่ายแพ้ เป็นเจ้าวินด์เซอร์ที่ตกพระกระป๋องเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากแผลงฤทธิ์ร้ายกาจจนกระทั่งพระราชตระกูลรู้สึกไม่ไหวจะเคลียร์ ขออยู่ห่างๆ เพื่อความปลอดภัย เพราะหวั่นว่าสิ่งที่ตรัสออกไปขณะสนทนากับปรินซ์แฮร์รี อาจถูกปรินซ์นำไปบิดเบือนเพื่อใช้เป็นคอนเทนต์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ป้อนให้เน็ตฟลิกซ์ และสำนักพิมพ์เพนกวิน แรนดอม เฮาส์นอกจากที่จะสูญเสียหัวโขนโก้หรูแห่งการเป็นพระสุณิสาและเจ้าชายพระราชโอรสแห่งกษัตริย์อังกฤษไปแล้ว ศักดิ์ศรีส่วนพระองค์ก็ยังถูกขยี้ ถูกเยาะเย้ยเสียดสีล้อเลียนอย่างต่อเนื่องจากหนังแอนิเมชัน South Park กับ Family Guy ซึ่งมีจำนวนผู้ชมมหาศาลหลายล้านวิวเวอร์ดังนั้น ภาพลักษณ์และความป๊อปปูลาร์ในปัจจุบันของดัชเชสเมแกนและดยุกแฮร์รี จึงเข้าขั้นเน่าสนิทยากจะกอบกู้ ระดับที่ว่าถูกสาธารณชนดูหมิ่นเกลียดชังกันเลยทีเดียวนับตั้งแต่ที่ทรงให้สัมภาษณ์ในรายการโชว์ของโอปราห์ วินฟรีย์ จดจนถึงหนังสือป้ายสีพระราชวงศ์เรื่อง Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival โดย โอมิด สโคบี นักเขียนแสนสนิทของดัชเชสเมแกน ที่ออกอาละวาดป่วนการฉลองพระราชเบิร์ธเดย์ของกษัตริย์ชาร์ลส์ เมื่อเดือนพ.ย. 2023 ซึ่งทำให้กระแสต่อต้านดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ ทวีความรุนแรงมหาศาลในท่ามกลางประชาชนคนอังกฤษ1.ปัญหาความสัมพันธ์แตกหักที่ร้าวลึกฉานระหว่างพระครอบครัวซัสเซกซ์ กับพระราชตระกูลอังกฤษโดยรวม ซึ่งอาจจะต้องพยายามเข้าหาและใช้เวลากับพระราชบิดาให้มากขึ้น ทั้งนี้ในส่วนของความสัมพันธ์กับพระเชษฐาวิลเลียมนั้น ต้องยอมรับว่าเกินกว่าจะเยียวยาได้ เพราะมีการเล่นวิชามารกล่าวร้ายใส่ความเจ้านายสายเวลส์ไว้อย่างชนิดที่ต้องเป็นคนซึ่งเกลียดกันไปชาติภพหน้าก็ไม่เลิกเกลียด ถึงจะรังแกกันขนาดนั้นเอลเลอร์รี ทาคาโมโต ผู้ชำนาญการด้านพีอาร์บอกกับเดลิเมลออนไลน์ว่า “ถ้าเป็นกรณีทั่วๆ ไป ผมจะแนะนำให้เร่งสร้างกิจกรรมใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ อาทิ งานเชิงสังคมสงเคราะห์เอลเลอร์รี ทาคาโมโต ให้ความเห็นไว้อย่างนั้นด้านซีอีโอแห่งมาเว่นส์แอนด์โมกุลส์ แนะนำว่า “ประชาชนจะให้ความเห็นอกเห็นใจมากขึ้น หากทั้งสองพระองค์ให้เวลาใกล้ชิดกับคิงชาร์ลส์”2.ทั้งสองพระองค์จะต้องสร้างสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่กับองค์กรกุศลในอังกฤษ ซึ่งขาดตอนไปหลังจากที่ทรงลาออกจากความเป็นพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ที่ช่วยปฏิบัติพระราชกิจของสำนักพระราชวัง3.เนื่องจากมีปัญหาความป๊อปปูลาร์เสื่อมถอยรุนแรง พีอาร์ของดัชเชสเมแกนและปรินซ์แฮร์รีแนะนำว่าจะต้องทรงลดการออกสื่อ แล้วไปทุ่มเทกับงานสังคมสงเคราะห์มากขึ้น ทั้งนี้ คริส บลอนด์เดลล์ ผู้เชี่ยวชาญการพีอาร์ บอกว่าในเมื่อจะต้องบำบัดรักษาอิมเมจขึ้นมา ทั้งสองจะต้องก้มศีรษะลง อยู่ให้ห่างแสงแฟลช และเต็มที่กับงานสาธารณกุศล ลดชีวิตฟู่ฟ่าลงมา4.บรรดามืออาชีพด้านพีอาร์ย้ำตรงกันว่า ต้องซ่อมแซมความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในอังกฤษ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ยากเพราะช่วงหลายปีนี้ สื่อมวลชนทั้งน้อยและใหญ่ต่างประสบปัญหารายได้ และอันที่จริง ได้มีความก้าวหน้าในเรื่องนี้ปรากฏให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ5.ต้องเร่งซ่อมแซมความสัมพันธ์อันดีกับกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากที่ปรินซ์แฮร์รีทรงโรมรันฟ้องร้องดำเนินคดีกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องตัดสิทธิ์ไม่ให้พระองค์ได้รับความคุ้มครองด้านทีมรักษาความปลอดภัยของตำรวจปัญหาทั้ง 5 มิติ และคำแนะนำเบื้องต้นทั้งปวงนี้ บริษัทพีอาร์ที่ดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ใช้บริการอยู่ในสหรัฐอเมริกา น่าจะเคยนำเสนอให้พิจารณามานานแล้ว และทั้งสองพระองค์ก็รับไปดำเนินการและปรากฏเป็นข่าวไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง อาทิ=การพยายามเข้าถึงพระราชบิดาและสมาชิกพระราชวงศ์=การเร่งสร้างชื่อเสียงด้านสาธารณกุศลและส่งเสริมสังคม=การซ่อมแซมความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในอังกฤษแม้ปริมาณข่าวของดัชเชสเมแกนบนสื่อมวลชน จะปรากฏอย่างมากมายและอื้ออึงตลอดตั้งแต่ก.พ. จดจนครึ่งแรกของมี.ค. 2024 ซึ่งล้วนแต่นำเสนอภาพลักษณ์ดีงามว่าเป็นนักเสริมสร้างสังคม นักฮีลใจผู้ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤติทางการเมืองและสังคม นักสิทธิสตรี แต่มิติที่ฮอตกว่ากันมากมาย ไปปรากฏในด้านคอมเมนต์ซึ่งครึกโครมในทางลบ โดยหลั่งไหลเข้าไปข่าวละหลายพันเมนต์เช่น ติเตียนว่าจัดกิจกรรมโหนกระแสสตรีอัฟกัน เพื่อจะได้โปรโมทตนเองให้เป็นข่าว และมากมายเลยที่เตือนว่าเธอต้องกลับไปดูแลคุณพ่อบังเกิดเกล้าซะทีเถิด หลังจาก 5 ปีแล้วที่ตัดขาดคุณพ่อ นับจากช่วงไตรมาส 2/2018นานา อากัว นักวิเคราะห์ข่าวคนดังของสถานีช่องจีบีนิวส์ เขียนเตือนสติในเรื่องราวของดัชเชสคนดังว่า“ดัชเชสเมแกนเข้าหาสื่อมวลชน เมื่อสื่อสามารถทำประโยชน์ให้แก่เธอ“เธอประกาศเรียกร้องให้ช่วยกันแก้ปัญหาโลกร้อน แต่เธอก็เพิ่มปัญหาโลกร้อนเสียเอง เธอเดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตแบบเช่าเหมาลำเสมอ“มันเป็นความไร้หัวใจ เมื่อเธอไปให้สัมภาษณ์แก่โอปราห์ วินฟรีย์ และกล่าวร้ายพระราชวงศ์ ในขณะที่เจ้าชายฟิลิป พระสวามีของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงประชวรหนัก รายการโชว์นี้ เป็นแบบอัดเทปล่วงหน้า เธอสามารถที่จะขอเลื่อนได้ แต่เธอเดินหน้าดำเนินการ“มันเป็นความไร้หัวใจ ที่ไปเปิดประเด็นกล่าวหาว่าพระราชวงศ์อังกฤษเป็นพวกเหยียดผิว แต่อีกหลายปีต่อมา ก็กลับคำพูด บอกว่าไม่ได้กล่าวอย่างนั้น แต่สมเด็จพระราชินีนาถทรงเสียพระราชหฤทัยเพราะเรื่องนี้ไปแล้ว“มันเป็นความไร้หัวใจ ที่ไม่ไปหาคุณพ่อเลย ทั้งที่คุณพ่อล้มป่วยอย่างหนัก และทั้งที่คุณพ่อคือผู้ที่เลี้ยงดู อุดหนุนจุนเจือ และช่วยเหลือให้เธอได้เติบใหญ่มาอย่างดี จนกระทั่งประสบความสำเร็จทางการศึกษาและการงาน“คุณพ่อโทมัส มาร์เคิล ไม่เคยได้พบกับหลานตาเลย เพราะเธอโกรธคุณพ่อและไม่ยอมคืนดี“ดัชเชสเมแกนและเจ้าชายแฮร์รีคร่ำครวญถึงชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพจิตของตนเอง แต่มืดบอดต่อความเสียหายที่ได้กระทำแก่ผู้อื่น“ดิฉันเกรงว่าจะทำพีอาร์มากมายเพียงใด ก็ไม่สามารถสร้างภาพงดงามปกปิดพฤติกรรมแท้จริงได้”การวิเคราะห์ประเมินดังกล่าวของ รัสเซลล์ ไมเออร์ส บรรณาธิการข่าวพระราชวังแห่งเดลิมิร์เรอร์ ปรากฏออกมาในท่ามกลางการโจษจันว่า ดัชเชสเมแกนได้ผู้เชี่ยวชาญมารับงานซึ่งสำนักการโฆษณาประชาสัมพันธ์ระดับเทพอื่นๆ มองว่ามันเป็นงานประเภทที่เทียบได้กับแซนด์วิชป้ายทาด้วยอึ เดอะเอ็กซ์เพรส รายงานโดย บ.ก.เมเยอร์ส บอกว่าปรินซ์แฮร์รีและเมแกนจำเป็นจะต้องทำพีอาร์ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แก้ไขให้แบรนด์ซัสเซกซ์กลับมาดูดีดั่งเดิม การรีแบรนด์นี้อาจจะช่วยได้หลังจากที่สถานการณ์ในภาพรวมของทั้งสองย่ำแย่ในหลายๆๆ เดือนที่ผ่านมา“น่าสนใจนะครับที่เมแกนคิดว่าเธอจำเป็นจะต้องทำรีแบรนด์ เพราะเราก็ได้เห็นเธอขึ้นเวทีที่งานเทศกาล South by Southwest ในวันสตรีสากลเมื่อ 8 มี.ค.ที่ผ่านมา” เดอะเอ็กซ์เพรสรายงานการวิเคราะห์ของ บ.ก.เมเยอร์ส ที่ให้สัมภาษณ์ไว้กับสกายนิวส์ออสเตรเลีย“ที่เวทีปราศรัยนั่น มีทั้งเคที คูริก มีทั้งบรูก ชิลส์ แล้วเมแกนก็เอ่ยถึงความสำเร็จเก่าๆ เมื่อหลายๆๆ ปีที่แล้วของเธอ คือกรณี พร็อกเตอร์แอนด์แกมเบิล ซึ่งผมคิดว่าสาธารณชนได้ฟังกันมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเวทีแสดงวิสัยทัศน์ที่ดัชเชสเมแกนแห่งซัสเซกซ์เข้าร่วมในวันสตรีสากล เป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมและเทศกาล South by Southwest Festival – SXSW ที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนนักสร้างสรรค์ โดยตั้งธงการปราศรัยว่า “การทลายสิ่งกีดขวางและท้าทายบรรทัดฐานเดิมๆ” ณ เมืองออสติน รัฐเทกซัส เมื่อศุกร์ที่ 8 มี.ค.ทั้งนี้ มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น สตรีและผู้ที่เป็นคุณแม่ถูกวางภาพลักษณ์ไว้อย่างไรในสื่อมวลชนและบนโซเชียลมีเดีย และดัชเชสเมแกนแห่งซัสเซกซ์ เปิดเผยบนเวที SXSW ณ วันสตรีสากล โดยแสดงให้เห็นว่ายังหลอนยังเจ็บปวดอยู่ลึกๆ กับการที่เคยเจอคอมเมนต์แทงใจมามากมายผ่านทางโซเชียลมีเดีย โดยเธอบอกว่า ส่วนใหญ่มาในระหว่างที่เธอตั้งครรภ์ ซึ่งเธอชี้ว่าทำไมคนเราถึงมีความเกลียดชังได้อย่างเหลือเกิน ในเมื่อห้วงเวลาของการตั้งครรภ์หรือเป็นคุณแม่นั้น เป็นห้วงแห่งความอ่อนโยนและศักดิ์สิทธิ์ของลูกผู้หญิง ดิเอ็กซ์เพรสกับเดลิเมลออนไลน์รายงาน“ดิฉันอยู่ห่างๆ จากสิ่งนี้แล้วค่ะตอนนี้ เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเอง แต่ส่วนใหญ่ของการรังแกและทำร้ายที่ประสบในโซเชียลมีเดียกับในโลกไซเบอร์ คือช่วงที่ดิฉันตั้งครรภ์น้องอาร์ชี กับน้องลิลี” เมแกน มาร์เคิล กล่าวบนเวทีอย่างนั้น“ดิฉันนึกถึงเรื่องนี้ เอามือกุมขมับทำความเข้าใจว่า ทำไมคนเราถึงเกลียดชังได้อย่างเหลือเกิน มันไม่ได้เป็นแค่ตั้งใจทำร้ายจิตใจกันเท่านั้นนะคะ มันเป็นความโหดร้ายค่ะ ทำไมถึงทำอย่างนั้นในเมื่อคุณก็ตั้งครรภ์ หรือเมื่อคุณก็เป็นแม่คนหนึ่ง เวลาช่วงนั้นเป็นห้วงแห่งความอ่อนโยนและศักดิ์สิทธิ์ของลูกผู้หญิง”เมแกน มาร์เคิล เปิดเผยด้วยว่า “คุณอาจจะยอมแพ้มัน หรือเกือบๆ จะยอมแพ้ต่อสภาพการณ์ที่ช่างเจ็บปวดเหลือเกิน หรืออาจจะเพราะดิฉันตั้งครรภ์ สัญชาตญาณของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจึงกระแทกเข้ามาให้ทำทุกสิ่งที่ทำได้ เพื่อจะปกป้องลูก และเพื่อส่งผลให้ปกป้องตัวเองด้วย” เดลิเมลออนไลน์รายงาน“โดยที่มือของเมแกนแตะอกตนเอง เธอเล่าถึงตัวเองว่า ตอนที่อายุ 11 ปี และลงมือเขียนจดหมายทักท้วงบริษัทพีแอนด์จีให้แก้ไขโฆษณาที่ไม่เหยียดเพศต่อผู้หญิง แต่เธอถูกแย่งซีนเพราะบรูก ชีลส์แทรกเข้าไปว่า ‘ตอนอายุ 11 น่ะ ฉันเล่นหนังในบทโสเภณี’ ท่าทีของเมแกนออกมาเป็นรอยยิ้ม แต่เมื่อเมแกนหันหน้ากลับมา มีอาการบิดปากเล็กน้อยในอารมณ์ลังเลไม่มั่นใจว่าจะตอบความเห็นของบรูก ชีลส์ อย่างไรดี“เมแกนยิ้มเศร้า เลิกคิ้ว หลับตาลงในลีลาที่บอกว่าเธอมีความทรงจำเลวร้ายอย่างยิ่ง แล้วเธอเว้นจังหวะการพูด เพื่อเลือกถ้อยคำอย่างระมัดระวัง แต่ดวงตาที่กระตุกบ่งบอกถึงความโกรธและเจ็บใจในห้วงลึกๆ ของความทรงจำ“ตอนที่เมแกนบอกผู้คนซึ่งเข้าไปนั่งฟังว่า ‘ส่วนใหญ่ของถ้อยคำบูลลีเข้ามาในตอนที่ท้องน้องอาร์ชี กับตอนที่ท้องน้องลิลี’ นั้น เธอหรี่ตาลงไปในห้วงความคิด นั่นทำให้เห็นว่าเธอยังถูกความทรงจำหลอนให้เจ็บปวด การที่มือเธอแตะใบหน้าตนเองบ่งบอกถึงความหวั่นไหวอ่อนแอ” ดิเอ็กซ์เพรสรายงานการวิเคราะห์ของ จูดี เจมส์ในการนี้ ซีเอ็นเอ็นให้ข้อมูลว่าดัชเชสเมแกนแล้วประสูติเมื่อ 4 มิ.ย. 2021ส่วนยูเอสแมกกาซีนให้ข้อมูลสภาพการณ์แวดล้อมว่า ในเดือนพ.ย. 2018 ที่ดัชเชสเมแกนตั้งครรภ์น้องอาร์ชีได้ 2-3 เดือน มีข้าราชบริพารและเจ้าหน้าที่ของเธอลาออก 3 รายรวด ซึ่งเป็นเลขานุการ 1 รายและผู้ช่วย 2 รายหนังสือชีวประวัติของเมแกน มาร์เคิล ที่เขียนโดย ทอม บาวเออร์ ผู้เชี่ยวชาญการพระราชวงศ์ระดับแถวหน้าว่า เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นช่วงใกล้วันเสกสมรสของเจ้าชายแฮร์รีกับนางเมแกน มาร์เคิล เมื่อเดือนพ.ค. 2018 แต่กว่าจะกลายเป็นข่าวหลุดออกสู่แวดวงสื่อมวลชน ก็คือในเดือนธ.ค. 2018 ซึ่งดัชเชสเมแกนตั้งครรภ์ได้ราว 2-3 เดือนกล่าวคือ แม่ม่ายหย่าร้างชาวอเมริกันจะแหวกพระราชประเพณีการแต่งกายของเด็กถือดอกไม้ โดยจะไม่ให้มีการสวมถุงน่อง ด้านดัชเชสเคท (ซึ่งอาจจะมีพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ขอให้ช่วยคุยกับว่าที่สะใภ้จากอเมริกันเพราะภาพจะออกมาไม่สมฐานะพระราชพิธี) ได้หารือขอให้เมแกนทบทวนเรื่องนี้ แต่เมแกนไม่ยอมถอยให้เลยหนังสือของ ทอม บาวเออร์ เล่าว่าในการพูดคุยดังกล่าวมีเรื่องของความยาวกระโปรงของขบวนเด็กๆ ถือดอกไม้ด้วย และเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ พระธิดาของปรินซ์วิลเลียมกับดัชเชสเคท ทรงเป็นหนึ่งในขบวนหนูน้อยถือดอกไม้อย่างไรก็ตาม การคุยกันไม่ลงตัว แต่ไปลงเอยด้วยการที่เมแกนดึงเอา น้องอิสซาเบล (ลูกสาวของเพื่อนสนิทของเมแกนที่ตามมาจากอเมริกาเพื่อเป็นเพื่อนเจ้าสาว และน้องอิสซาเบลอยู่ในขบวนเด็กๆ ถือดอกไม้) เข้าไปในการโต้เถียง โดยพูดเปรียบเทียบเจ้าหญิงชาร์ลอตต์กับน้องอิสซาเบลด้วยถ้อยคำเชือดเฉือนใจว่า “เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ทรงไม่น่าโปรดปรานเท่ากับน้องอิสซาเบล”ในเวลาต่อมา คือในเดือนมี.ค. 2019 ซึ่งดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ตั้งครรภ์ได้ราว 6-7 เดือน ก็มีความเคลื่อนไหวจากครอบครัวซัสเซกซ์ ที่ตอกย้ำความร้าวฉานระหว่างปรินซ์แฮร์รีกับปรินซ์วิลเลียมโดยเทปบันทึกสัมภาษณ์พิเศษที่ดัชเชสกับพระสวามีไปให้แก่รายการโอปราห์วินฟรีย์โชว์ อันเป็นโชว์ยอดนิยมของชาวโลก ถูกนำขึ้นออกอากาศอย่างครึกโครมในวันอาทิตย์ที่ 7 มี.ค. 2021แม้เทปสัมภาษณ์นี้ได้กลายเป็นคลิปอื้อฉาวที่ถูกขนานนามว่าคลิปแฉพระราชวงศ์อังกฤษอย่างหมดเปลือก แต่ในเวลาต่อมา ก็จะทยอยมีการเฉลยข้อมูลที่แท้จริงในหลายๆ ประเด็น ซึ่งทำให้คลิปนี้กลายเป็นเพียงคลิปบิดเบือนข้อเท็จจริงเดอะการ์เดียน สื่อใหญ่ค่ายดังแห่งอังกฤษรายงานถ้อยคำของดัชเชส ในรายงานข่าววันจันทร์ที่ 8 มี.ค. 2021 ว่า“มันไม่ใช่สิทธิ์ของพวกเขาที่จะเอาพระอิสริยศของน้องอาร์ชีออกไป ในหลายๆ เดือนที่ดิฉันตั้งครรภ์น้องอาร์ชี มีการสนทนากันว่าน้องจะไม่ได้รับการอารักขาคุ้มครอง เพราะน้องจะไม่ได้พระอิสริยยศเจ้าชายผลกระทบจากตรงนี้ ทำให้พระราชวงศ์อังกฤษได้รับความเสียหายอย่างหนัก เพราะถูกโจมตีว่า มีโลกทัศน์เหยียดผิว เป็นเรสซิสต์กล่าวคือพอมาถึงเดือนพ.ย. 2021 นักเขียนชีวประวัติพระราชวงศ์ นามว่า คริสโตเฟอร์ แอนเดอร์เซน ให้เฉลยเรื่องนี้ไว้ในหนังสือเรื่อง Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan (พระเชษฐาและอนุชากับพระชายา: เบื้องลึกแห่งชีวิตส่วนพระองค์แห่งปรินซ์วิลเลียม ดัชเชสเคท ปรินซ์แฮร์รี และดัชเชสเมแกน) และสกู๊ปของสื่อหัวสีค่ายเพจซิกซ์นำขึ้นรายงานให้อ่านกันเมื่อ 28 พ.ย. 2021 ดังนี้มีการประกาศข่าวหมั้นหมายระหว่างปรินซ์แฮร์รีกับนางเมแกน มาร์เคิล ให้สาธารณชนทราบกันตั้งแต่เวลาตี 5 หลังจากนั้นสองสามชั่วโมง เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ซึ่งประทับนั่งที่โต๊ะเสวยกับพระชายาคามิลลา ตรัสถามพระชายา “ผมสงสัยว่าลูกๆ ของสองคนนี้จะหน้าตาเป็นอย่างไร”พระชายาคามิลลาทรงตอบว่า “ต้องงดงามน่ารักอย่างที่สุดเพคะ หม่อมฉันมั่นใจ”แอนเดอร์เซนได้รับฟังมาจากแหล่งข่าวซึ่งใกล้ชิดเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทีเดียว อย่างไรก็ตาม แม้เรื่องเล่านี้จะเผยแพร่ออกมาหลังเหตุการณ์การให้สัมภาษณ์แก่โอปราห์ วินฟรีย์ แต่แอนเดอร์เซน มิได้บอกว่าเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์คือพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ที่ดัชเชสเมแกนเอ่ยถึงในรายการโอปราห์ วินฟรีย์ โชว์(อ่านเพิ่มเติมได้โดยค้นคว้าบนอินเทอร์เน็ตด้วยคำพาดหัวเรื่องว่า Book: Prince Charles questioned complexion of Harry and Meghan’s baby โดย Christopher Andersen)การพูดบนเวทีวันสตรีสากลที่ดัชเชสเมแกนถูกตีความว่า มุ่งโปรโมทบทบาทนักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีที่เคยเป็นมาในอดีต และมุ่งเรียกคะแนนสงสาร นั้น ประสบกับคอมเมนต์เกือบ 6 พันเมนต์ที่วิจารณ์เธออย่างดุเดือดสะท้านสะเทือน ปรากฏการณ์นี้จึงกลายเป็นตัวชี้วัดว่าหลังจากดำเนินกิจกรรม “ดัชเชสใจบุญ - ดัชเชสนักสิทธิสตรี” ไปตามสูตรสำเร็จเพื่อการรีแบรนด์แล้ว ผลก็ออกมาว่า ผู้คนไม่ได้ลืมเรื่องราวร้ายๆ ของเธอและปรินซ์แฮร์รี อีกทั้งยังไม่เชื่อในภาพลักษณ์ใหม่ของเธอแต่สำหรับบนพื้นที่ข่าวแล้ว กระแสข่าวที่เกี่ยวกับตัวเธอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องราวของเธอที่เล่าไว้บนเวทีวันสตรีสากล กลายเป็นประเด็นฮือฮามากมายตลอดตั้งแต่วันที่ 8-10 มี.ค. บนเว็บข่าวและบนหน้าหนังสือพิมพ์ อย่างที่ต้องยอมรับฝีมือของทีมพีอาร์ฟ้าประทานที่เธอจ้างไว้อย่างไรก็ตาม กระแสข่าวเหล่านี้ดับสนิทไปในสัปดาห์ถัดมา คือวันที่ 11-13 มี.ค. เมื่อผู้คนตกใจและว้าวุ่นหนักมากว่า พระรูปของเจ้าหญิงเคทกับลูกๆ ที่นำขึ้นโซเชียลมีเดียในวันแม่ของสหราชอาณาจักร 10 มี.ค. นั้น เป็นภาพที่มีการตัดต่อแก้ไขมากกว่า 18 จุดทั้งนี้ ถึงแม้ว่าทีมพีอาร์ของดัชเชสเมแกนจะสามารถแก้เกมได้บ้าง โดยการโหนกระแสดรามาพระพลานามัยเจ้าหญิงเคท แต่ก็ได้พื้นที่ข่าวไปเล็กน้อยในการนี้ กว่าที่จะสามารถแบ่งพื้นที่ข่าวได้เป็นเรื่องเป็นราว ก็ต้องทิ้งระยะไปถึงวันที่ 14 มี.ค. อันเป็นวันที่ปรินซ์วิลเลียมทรงประทานรางวัลการสืบทอดเจตนารมณ์เจ้าหญิงไดอานา ให้แก่บุคคลผู้อุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมกลยุทธ์ที่ชาวคณะซัสเซกซ์หยิบขึ้นใช้ คือ การขโมยซีนเพื่อดึงดูดความสนใจของประชาชนออกจากข่าวของปรินซ์วิลเลียมในการนี้ ในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงก่อนพิธีแจกรางวัลของปรินซ์วิลเลียมจะเริ่มขึ้น ดัชเชสเมแกนทำการเปิดตัวธุรกิจใหม่ของเธอ ที่จะขายหม้อบ้าง กระทะบ้าง ถ้วยชามช้อนส้อม ตลอดจนบรรดาเครื่องใช้ในครัวในห้องรับประทานอาหาร อีกทั้งอาหารการกิน เช่น แยมพรีเมียม อันเป็นแนวของผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์กลุ่มสวย รวย แพง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรีวิวที่เธอได้รับนั้นไม่สู้ดีเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเด็นกลยุทธ์ขโมยซีนป่วนพิธีที่เกี่ยวข้องอยู่กับพระมารดาไดอานาของปรินซ์วิลเลียม ซึ่งถูกวิจารณ์ว่ายังไม่เลิกราวีพระราชตระกูลอังกฤษ อีกทั้งยังถูกวิจารณ์ว่าเอาความเป็นพระราชวงศ์มาทำให้กลายเป็นพาณิชยกรรม อันเป็นสิ่งที่ควีนเอลิซาเบธทรงระมัดระวังไม่ให้พระราชโอรสพระราชธิดา พระราชนัดดา และพระราชปนัดดา ดำเนินการเยี่ยงนี้แต่ที่สำคัญคือ เว็บไซต์และอินสตาแกรมเพื่อการโปรโมทสินค้ายี่ห้อ American Riviera Orchard ของเธอนั้น ยังไม่มีอะไรเลยนอกจากผ้าเช็ดปากสวยๆ 1 ผืน ที่ปักอักษรย่อ H(arry) กับ M(eghan) หรือก็อาจเป็น His Majesty ก็ยังได้ อันงดงามของปรินซ์แฮร์รีกับตัวเธอซึ่งก็คือความร้อนรนที่จะเข็นคลิปเปิดตัวธุรกิจขายสินค้าใหม่ออกไปขโมยซีน โดยที่ยังไม่มีสินค้าที่จะประกาศขายประเภทว่า “อยู่ห่างๆ จากอังกฤษเถอะนะ เมแกน ... คุณไม่เป็นที่ต้อนรับในประเทศนี้” โดยคอลัมนิสต์คนดังของเดลิเมลออนไลน์ นามว่า อแมนดา พลาเทลล์ในการนี้ ต่อให้ปรินซ์แฮร์รีและดัชเชสเมแกน ยอมออกปากขออภัยพระราชวงศ์อังกฤษทุกพระองค์ สำหรับเรื่องร้ายกาจทั้งปวงในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมา ก็อาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวี่แววแนวโน้มได้ ในเมื่อภาพลักษณ์ที่ติดตรึงลงไปถึงจิตใต้สำนึกของผู้คน คือ ทั้งสองพระองค์ไว้ใจไม่ได้ และมุ่งแค่จะทำความดีแบบเฉพาะกิจเพื่อแสวงประโยชน์ส่วนตัวกลยุทธ์การรอดูทิศทางลมน่าจะถูกนำมาใช้ โดยที่เป้าหมายแห่งการกลับเข้าสู่แวดวงพระราชวงศ์วินด์เซอร์ ก็ต้องหาจังหวะขับเคลื่อนกันไปอาทิ การง้อขอคืนดีกับพระเชษฐาวิลเลียมและพระเชษฐนีเคท ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ค่ำคืนของศุกร์ 22 มี.ค. โดยการโหนกระแสสังคมที่ส่งกำลังใจล้นหลามถวายแด่เจ้าหญิงเคท สืบเนื่องจากการที่พระองค์ทรงพระประชวรด้วยโรคมะเร็งท่านผู้ชมน่าจะได้เห็นมุกใหม่ๆ น่ารักๆ ของดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ ในการง้อขอคืนดีกับสมาชิกพระราชวงศ์ ในเมื่อทั้งสองพระองค์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะหาทางออกให้แก่ปัญหาสถานการณ์ทางการเงินไม่สู้ดี และแนวโน้มปัญหาเรื่องวีซาของปรินซ์แฮร์รี อาจใกล้จะถึงจุดวิกฤตแล้วในระหว่างนี้ ดัชเชสเมแกนก็คงจะพยายามขายผลิตภัณฑ์หม้อโถไฮโซ เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ไปพลางก่อน