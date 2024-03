ชายไต้หวันบ่น ‘ฉี่ไม่ออก’ หมออึ้ง! เจอ ‘มะพร้าวทั้งลูก’ ติดคาทวารหนัก

วารสาร British Journal of Surgery ได้ตีพิมพ์เคสอาการป่วยประหลาดซึ่งเกิดขึ้นที่เมืองเกาสง (Kaosiung) ทางตอนใต้ของไต้หวัน โดยรายงานระบุว่า ชายวัย 56 ปีได้ไปพบแพทย์หลังจากที่มีอาการดังต่อไปนี้อยู่เป็นเวลา 2 วันเต็มๆ- เจ็บปวดในช่องท้องอย่างรุนแรง- ปัสสาวะออกน้อย หรือไม่มีปัสสาวะ (Anuria)- ท้องผูกรุนแรง (absolute constipation)แพทย์ประจำโรงพยาบาล E-Da Hospital ได้ทำการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือซีทีสแกน จนทำให้ไปพบ “วัตถุแปลกปลอมขนาดใหญ่” อยู่ในทวารหนักของชายคนนี้สุดท้ายเจ้าวัตถุดังกล่าวถูกพบว่าเป็น “มะพร้าว” ขนาดความยาว 7.5 เซนติเมตรและกว้าง 5.7 เซนติเมตรวารสาร British Journal of Surgery ระบุว่า มะพร้าวลูกนี้เข้าไปกดท่อปัสสาวะที่ออกมาจากกระเพาะปัสสาวะผ่านต่อมลูกหมาก (prostatic urethra) ของผู้ป่วยจนเป็นเหตุให้ปัสสาวะไม่ออก ขณะที่เว็บไซต์ข่าว China Times ของไต้หวันรายงานว่า กระเพาะปัสสาวะของชายคนนี้เกือบจะ “ระเบิด” เนื่องจากมีปัสสาวะไหลย้อนกลับจนทำให้มันขยายขนาดเป็นเกือบ 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรคณะแพทย์ทำการผ่าตัดนำลูกมะพร้าวออกจากทวารหนักของคนไข้ได้สำเร็จ ทว่าชายคนนี้ปฏิเสธที่จะเล่าให้หมอฟังว่ามะพร้าวเข้าไปอยู่ในนั้นได้อย่างไรเฉิน จื่ออี้ (Chen chih-I) หนึ่งในทีมแพทย์ที่ตีพิมพ์รายงานฉบับนี้ บอกกับ China Times ว่า คนไข้รายนี้มาที่ห้องฉุกเฉินเพียงลำพัง และเมื่อถูกถามว่ามีอะไรติดอยู่ในทวารหนัก เขาก็ตอบแค่ว่า “มะพร้าว”แพทย์รายนี้บอกด้วยว่า หากคนไข้มาโรงพยาบาลช้ากว่านี้ก็เสี่ยงที่กระเพาะปัสสาวะจะแตก หรือไม่ก็รูทวารหนักเน่าเนื่องจากถูกเผชิญแรงกดดันเป็นเวลานานที่มา: must share news