ไม่ธรรมดา! อินเดียโวยิงทดสอบขีปนาวุธ MIRV ผลิตเองในประเทศได้สำเร็จ

ทีมนักวิทยาศาสตร์ของอินเดียได้ผสานเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ากับขีปนาวุธอัคนี-5 (Agni-5) ซึ่งช่วยให้การยิงขีปนาวุธ 1 ลูกสามารถส่งหัวรบจำนวนมากออกไปโจมตีได้หลายเป้าหมาย และถือเป็นความก้าวหน้าล่าสุดสำหรับขีปนาวุธตระกูลอัคนีที่มีศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์

สำหรับอัคนี-5 ซึ่งมีพิสัยทำการสูงสุด 5,000 กิโลเมตร ถือเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีป (ICBM) รุ่นเดียวที่อินเดียมีอยู่ในเวลานี้สหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน และรัสเซีย ล้วนเป็นชาติมหาอำนาจที่มีขีปนาวุธแบบ MIRV ใช้งานอยู่แล้วทั้งสิ้น ขณะที่ปากีสถานเริ่มนำขีปนาวุธแบบนี้มาทดสอบเมื่อปี 2017 ตามข้อมูลจากศูนย์เพื่อการควบคุมและไม่แพร่กระจายอาวุธ (Center for Arms Control and Non-Proliferation) ซึ่งมีฐานอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ขีปนาวุธแบบ MIRV ของอินเดียถูกพัฒนาขึ้นโดยองค์การวิจัยและพัฒนาด้านกลาโหม (Defence Research and Development Organisation) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยในสังกัดกองทัพอินเดียที่มา : รอยเตอร์