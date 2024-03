สหรัฐฯ เตือนเหตุโจมตีใน ‘มอสโก’ เร้าพลเมืองมะกันรีบเดินทางออกจาก 'รัสเซีย'

คำเตือนที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สถานทูตเมื่อวานนี้ (8 มี.ค.) ระบุ

ก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมง หน่วยงานความมั่นคงกลางของรัสเซีย (FSB) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลงานด้านข่าวกรองต่อจากองค์กรสายลับ KGB ในยุคสหภาพโซเวียต ระบุว่าสามารถสกัดแผนของกลุ่มติดอาวุธนิกายสุหนี่เครือข่าย IS ที่เตรียมโจมตีโบสถ์ยิวแห่งหนึ่งในกรุงมอสโก

สถานทูตสหรัฐฯ ซึ่งเคยเตือนชาวอเมริกันให้เดินทางออกจากรัสเซียมาแล้วหลายหน ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น แต่ขอให้พลเมืองสหรัฐฯ หลีกเลี่ยงคอนเสิร์ตหรือสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน รวมถึงให้หมั่นสังเกตสังกาสิ่งผิดปกติรอบตัวทั้งนี้ ยังไม่ชัดเจนว่าถ้อยแถลงของ FSB และคำเตือนจากสถานทูตสหรัฐฯ มีความเชื่อมโยงใดๆ กันหรือไม่ขณะเดียวกัน บรรดาชาติพันธมิตรสหรัฐฯ อย่างอังกฤษ แคนาดา เกาหลีใต้ และลัตเวีย ก็ได้แจ้งเตือนพลเมืองของตนเองให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปรัสเซียเช่นกันชาติตะวันตกส่วนใหญ่ล้วนเตือนพลเมืองของตนให้งดเดินทางไปรัสเซียทุกกรณี และขอให้ผู้ที่ยังคงพำนักอยู่ที่นั่นรีบเดินทางออกมาเสียสหรัฐฯ ได้ออกคำเตือนการเดินทางขั้นที่ 4 หรือ “ห้ามเดินทาง” (do not travel) สำหรับรัสเซีย ซึ่งเป็นระดับเดียวกับอัฟกานิสถาน ซีเรีย เยเมน ซูดานใต้ และอิหร่านFSB ระบุว่า เครือข่าย IS กลุ่มนี้ปฏิบัติการอยู่ในภูมิภาคคาลูกา (Kaluga) ของรัสเซีย โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ISIS-Khorasan ซึ่งมีเป้าหมายสถาปนารัฐคอลีฟะห์ที่ปกครองด้วยกฎหมายอิสลามขึ้นในพื้นที่แถบอัฟกานิสถาน ปากีสถาน เติร์กเมนิสถาน ทาจิกิสถาน อุซเบกิสถาน และอิหร่านที่มา : รอยเตอร์