เกาหลีเหนือเอาจริงซ้อมยิงปืนใหญ่หลายลำกล้องรบเสมือนจริง “คิม จองอึน” เล็งปืนไรเฟิลส่งสัญญาณดุโชว์ “โซล-วอชิงตัน” ฮิวแมนไรท์วอชเปิดดาวเทียมแฉ ตั้งรั้วลวดหนามปิดพรมแดนติด “จีน”

เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันนี้(8 มี.ค)ว่า สำนักข่าวทางการเกาหลเหนือ KCNA แถลงวันศุกร์( มี.ค)ว่า มีการจัดซ้อมขนาดใหญ่แบบเสมือนจริงของเปียงยางเกิดขึ้นวันพฤหัสบดี(7) รวมไปถึง ยูนิตที่มีความโจมยิงไกลถึงกรุงโซลได้ในแถลงการณ์ระบุว่า ประธานาธิบดีเกาหลีเหนือ คิม จองอึน เป็นผู้ควบคุมการซ้อมรบสื่ออังกฤษเปิดภาพคิมในชุดเสื้อหนังสีดำพร้อมกับปืนไรเฟิลในมือโพสต์เตรียมเล็งใส่เป้าหมายในการเยือนฐานที่ตั้งกำลังทหารทางตะวันตกของเกาหลีเหนือในวันพุธ(6)ก่อนหน้า เกิดขึ้นระหว่างโซลและวอชิงตันกำลังเริ่มการฝึกซ้อมประจำปีของฤดูใบไม้ผลิภายใต้ปฎิบัติการโล่เสรีภาพ( Freedom Shield) ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกภาคสนาม ฝึกการสกัดมิสไซล์ และการซ้อมยิงแบบใช้กระสุนจริงเอเอฟพีรายงานว่า การฝึกซ้อมรบขนาดใหญ่วันพฤหัสบดี(7)เกี่ยวข้องกับ “ยูนิตพรมแดนที่สามารถโจมตีลึกเข้าไปถึงเมืองหลวงของศัตรูได้” อ้างอิงรายงานจาก KCNAเอเอฟพีชี้ว่า เมืองหลวงฝ่ายอรินี้คาดว่าฝ่ายเหนือน่าจะหมายถึง “กรุงโซล”เปียงยางปีนี้ได้ประกาศให้ “เกาหลีใต้” เป็นศัตรูหลักของประเทศก่อนที่จะข่มขู่จะก่อสงครามหากมีการล่วงล้ำพรมแดนแม้แต่ 0.001 มิลลิเมตรสื่ออังกฤษชี้ว่า ระหว่างที่ประธานาธิบดีเกาหลีเหนือเฝ้าดูการฝึกซ้อมการยิงปืนใหญ่หลายลำกล้องพิสัยไกลวันพฤหัสบดี(7) เขาแสดงความพอใจออกมาอย่างสูงที่ได้เห็นหน่วยนั้นมีความพร้อมอย่างเต็มพิกัดสำหรับการเคลื่อนกำลังพลทันทีในการสู้รบ อ้างอิงจาก KCNAคิมเรียกร้องให้ทหารเกาหลีเหนือผลักดันอย่างรุนแรงต่องานสำหรับการเตรียมความพร้อมต่อการเคลื่อนพลตามปกติโดยมีเป้าหมายไร้ความปรานีและการจู่โจมอย่างรวดเร็วในสงครามที่แท้จริง KCNA เผยเดลีเมลรายงานว่า คณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลรใต้ JCS แถลงว่า ฝ่ายใต้ได้เฝ้าสังเกตการณ์การซ้อมรบของฝ่ายเหนือระว่างการซ้อมรบร่วมระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐฯกำลังดำเนินอยู่รัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ ชิน วอน-ซิค(Shin Won-sik) ได้เดินทางไปเยือนกองบัญชาการป้องกันเมืองหลวง(Capital Defense Command)วานนี้(7) พร้อมออกคำสั่งให้ตอบโต้อย่างหนักหน่วงหากว่าเกาหลีเหนือยั่วยุโดยมีเป้าหมายมาที่กรุงโซลหนังสือพิมพ์โคเรียเฮอรัลรายงานวันพฤหัสบดี(7)ฮิวแมนไรท์วอชที่มีฐานอยู่ในกรุงนิวยอร์ก ออกรายงาน 148 หน้าภายใต้ชื่อ "A Sense of Terror Stronger than a Bullet: The Closing of North Korea 2018-2023."พบว่าผู้นำเกาหลีเหนือได้ใช้ข้ออ้างจากสถานการณ์โควิด-19 สั่งสร้างรั้วลวดหนามหลายชั้นที่มีความมั่นคงปิดพรมแดนทางตอนเหนือติดจีน ยิ่งเป็นการทำให้สถานการณ์ทางมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนภายในเกาหลีเหนือเลวร้ายหนักขึ้นฮิวแมนไรท์วอชกล่าวในรายงานว่า "ภาพถ่ายดาวเทียมได้เปิดเผยให้เห็นการเพิ่มขึ้นของการควบคุมทางความมั่นในฝั่งเกาหลีเหนือบริเวณพรมแดนทางตอนเหนือในภายหลังต้นปี 2020"ตามการรายงานพบว่า ในปี 2019 รั้วพรมแดนได้ขยายออกไปราว 230 ก.มและ "ในกาวิเคาะห์เชิงลึกของพื้นพรมแดน 6 แห่งมีความยาวทั้งสิ้น 321 ก.ม แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือสั่งล้อมรั้วในพื้นที่เกือบทั้งหมดภายในปี 2022 หรือปี 2023 ที่มีรั้วถูกสร้างขึ้นใหม่ยาวเกือบ 500 ก.ม"ฮิวแมนไรท์วอชได้อ้างไว้ในรายงานว่า มาจนถึงมกราคมปี 2024 หรือปีนี้ การ์ดยังคงอยู่ภายใต้คำสั่งยิงทันทีต่อใคนก็ตามหรือสัตว์ป่าที่เข้าใกล้พรมแดนทางเหนือ โคเรียเฮอรัลรายงานหนึ่งในเกาหลีเหนือแปรพักตรที่หลบหนีออกนอกประเทศไปได้ อ้างอิงจากบีบีซีพบว่า เกาหลีเหนือแปรพักตรได้ติดต่อกับญาติทางบ้านของเธอ พร้อมกับเผยถึงสถานการณ์ภายในเกาหลีเหนือว่า ทั้งข้าวสารและข้าวสาลีไม่สามารถถูกลักลอบแอบนำเข้าประเทศได้อีกต่อไปขณะที่เจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือจะออกไปเดินเคาะประตูตามบ้านเพื่อทำให้แน่ใจว่าบ้านทุกหลังต้องมีเครื่องรับสัญญาณเพื่อฟังคำสั่งจากรัฐบาลเปียงยาง เรดิโอฟรีเอเชียของสหรัฐฯรายงานวันอังคาร(5)ก่อนหน้าโดยอ้างจากคำให้การของประชาชนเกาหลีเหนือทั้งนี้การกระจายเสียงจะกระทำ 3 ครั้งต่อวันเป็นเวลา 1 ช.ม- 2 ช.มในแต่ละครั้ง เป็นการกระจายเสียงคำสั่งจากพรรคแรงงานเกาหลีใต้หรือรายงานข่าวที่แง่ลบของสหรัฐฯและเกาหลีใต้การกระจายเสียงจะรวมไปถึงข่าวท้องถิ่น คำสั่งการเคลื่อนพล หรือแม้กระทั่งการประกาศชื่อบุคคลที่ถูกจับในคดีทางอาญาเรดิโอฟรีเอเชียรายงานว่า ข้อมูลเหล่านี้มาจากเหล่าเกาหลีเหนือแปรพักตรที่เปิดเผบกับโครงการ 38 North project ของศูนย์สติมสันที่มีฐานอยู่ในกรุงวอชิงตัน ดีซี.