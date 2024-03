ฟ้าเปลี่ยนสี?? ‘วิกตอเรีย นูแลนด์’ นักการทูตอาวุโสสหรัฐฯ ผู้มีบทบาทสำคัญในนโยบายต่อต้านรัสเซียและการทำสงครามยูเครน ประกาศอำลาตำแหน่ง

นูแลนด์ เจ้าหน้าที่มืออาชีพทำงานด้านกิจการต่างประเทศ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศฝ่ายกิจการยุโรป (Assistant Secretary of State for Europe) ในช่วงคณะบริหารบารัค โอบามา แต่ลาออกหลังจาก โดนัลด์ ทรัมป์ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี และได้หวนกลับเข้าทำงานภาครัฐบาลอีกครั้งในตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกิจการการเมือง (Under Secretary of State for Political Affairs) ในคณะบริหารโจ ไบเดนเธอเคยเป็นแคนดิเดตคนหนึ่งที่จะได้สืบทอดตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศ (deputy Secretary of State) ต่อจาก เวนดี เชอร์แมน และได้เข้ารักษาการในตำแหน่งนี้ด้วยซ้ำตั้งแต่ที่เชอร์แมนขอเกษียณอายุลาออกเมื่อหลายเดือนก่อน ทว่าเธอตกเป็นผู้พ่ายแพ้ในศึกชิงตำแหน่งระหว่างบุคลากรภายในคณะบริหาร เมื่อประธานาธิบดีไบเดน เสนอชื่อแต่งตั้ง เคิร์ต แคมป์เบลล์ ให้ขึ้นครองตำแหน่งเบอร์สองของกระทรวง โดยที่แคมป์เบลล์เข้ารับหน้าที่นี้ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานูแลนด์เคยเป็นข้าราชการทำงานอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำกรุงมอสโก ในช่วงทศวรรษ 1990 ที่เต็มไปด้วยความอลหม่านวุ่นวาย และอยู่ในกรุงมอสโกระหว่างที่เกิดความพยายามทำรัฐประหารโค่นล้มอดีตประธานาธิบดีบอริส เยลตซิน ของรัสเซียจากนั้นเธอได้ครองตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำองค์การนาโต้ ก่อนจะได้รับการทาบทามให้เป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ตอนที่ ฮิลลารี คลินตัน ขึ้นเป็นรัฐมนตรีของกระทรวงนี้ ในสมัยแรกของประธานาธิบดีโอบามาในฐานะที่เป็นโฆษกของกระทรวง และต่อมาในตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายกิจการยุโรป นูแลนด์ได้สร้างความโกรธเกรี้ยวให้แก่พวกผู้นำรัสเซียหลายต่อหลายคน จากท่าทีปกป้องยูเครนอย่างกระตือรือร้นของเธอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากรัสเซียประกาศผนวนคาบสมุทรไครเมียในปี 2014อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์น เคร์รี ที่ดำรงตำแหน่งนี้ในสมัยสองของประธานาธิบดีโอบามา เคยเล่าอยู่หลายครั้งว่า ตอนที่นูแลนด์ออกจากตำแหน่งโฆษกกระทรวงเพื่อไปเป็นนักการทูตระดับท็อปของสหรัฐฯในกิจการด้านยุโรป ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเวลาที่เขาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯนั้น รัฐมนตรีต่างประเทศเซียร์เก ลาฟรอฟ ของรัสเซียได้กล่าวแสดงความยินดี จากการที่เขา “กำจัดผู้หญิงคนนั้น” เคร์รีเล่าว่าเขาได้ตอบลาฟรอฟไปว่าเขาไม่ได้กำจัดเธอ “ผมเลื่อนตำแหน่งให้เธอ”แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯคนปัจจุบันได้กล่าวยกย่องสรรเสริญนูแลนด์สำหรับการรับราชการมาเป็นเวลา 3 ทศวรรษครึ่ง และขอบคุณเธอสำหรับบทบาทของเธอในการปรับเปลี่ยนนโยบายของสหรัฐฯในตลอดทั่วโลกภายใต้ประธานาธิบดี 6 คน และรัฐมนตรีต่างประเทศ 10 คน“แต่มันเป็นความเป็นผู้นำของ ตอเรีย ในเรื่องยูเครน ซึ่งบรรดานักการทูตและนักศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ จะศึกษาเรียนรู้ในระยะเวลาหลายๆ ปีต่อจากนี้ไป” บลิงเคนระบุในคำแถลงซึ่งออกมาหลังจากเธอประกาศลาออก“ความพยายามของเธอเป็นสิ่งซึ่งไม่สามารถแยกออกจากการเข้าเผชิญหน้ากับเรื่องที่ปูตินเข้ารุกรานยูเครนอย่างเต็มพิกัด, ระดมกำลังของกลุ่มพันธมิตรระดับโลกเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะประสบความล้มเหลวในทางยุทธศาสตร์, และช่วยเหลือยูเครนทำงานมุ่งหน้าสู่วันเวลาที่พวกเขาจะสามารถยืนอย่างแข็งแรงบนขาของพวกเขาเอง—อย่างเป็นประชาธิปไตย ทั้งทางเศรษฐกิจและทางการทหาร”ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้รีบหาประโยชน์จากข่าวการลาออกของนูแลนด์ในทันที โดยเรียกว่ามันคือการยอมรับถึงความล้มเหลวของนโยบายสหรัฐฯที่มีต่อรัสเซีย“พวกเขาจะไม่บอกคุณถึงเหตุผลนี้หรอก” โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย มาเรีย ซาคาโรวา แถลง “แต่มันเป็นเรื่องง่ายๆ ธรรมดาๆ –ความล้มเหลวของเส้นทางแอนตี้รัสเซียของคณะบริหารไบเดน แนวความคิดเกลียดกลัวรัสเซีย (Russophobia) ซึ่งวิกตอเรีย นูแลนด์ เสนอออกมาให้เป็นความคิดหลักทางด้านนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐฯ กำลังลากถ่วงพวกพรรคเดโมแครตให้จมลงสู่ก้นเหว เหมือนกับเป็นก้อนหินก้อนหนึ่ง”นูแลนด์ จะถูกแทนที่ชั่วคราวในตำแหน่งปลัดกระทรวง โดยนักการทูตอาชีพอีกผู้หนึ่ง นั่นคือ จอห์น เบสส์ อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำอัฟกานิสถาน ซึ่งเป็นผู้ดูแลเมื่อตอนที่สหรัฐฯถอนตัวออกจากประเทศนั้น ปัจจุบันนี้เขามีตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯฝ่ายการบริหาร (undersecretary of state for management)เจ้าหน้าที่สหรัฐฯหลายคนบอกว่า ตัวเก็งที่น่าจะได้สืบทอดตำแหน่งต่อจากนูแลนด์อย่างถาวรคือ จูเลียนน์ สมิธ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำนาโต้คนปัจจุบัน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเจ้าหน้าที่ในกระทรวงกลาโหมมาก่อน และก็เคยทำหน้าที่เป็นรองที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติให้แก่ไบเดน ในตอนที่ไบเดนยังเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ(ที่มา: เอพี)