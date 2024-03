เมตาแจง! ‘เฟซบุ๊ก-IG’ ล่มทั่วโลกเกิดจากปัญหาเทคนิค-ฉุดหุ้นร่วง 1.2% ด้าน ‘มัสก์’ ได้ทีโพสต์ X เย้ย

ข้อมูลจากเว็บไซต์ Downdetector.com พบว่า ในช่วง “พีค” ของการล่มมีผู้ใช้แจ้งรายงานปัญหาบนเฟซบุ๊กมากกว่า 550,000 กรณี และอีก 92,000 กรณีสำหรับอินสตาแกรม

If you’re reading this post, it’s because our servers are working— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024