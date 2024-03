ดุเดือด! ปินส์โวย ‘ยามฝั่งจีน’ เล่นแรง ทำเรือพุ่งชนกันใกล้สันดอนพิพาททะเลจีนใต้ (ชมคลิป)

เจย์ ทาร์ริเอลา โฆษกยามฝั่งฟิลิปปินส์ (PCG) โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X ว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่งผลให้เรือของ PCG ได้รับความเสียหายเชิงโครงสร้างเล็กน้อย“การกระทำที่ผิดกฎหมายและขาดความยับยั้งชั่งใจของพวกเขาทำให้เรือ 2 ลำเกิดชนกันขึ้น” ทาร์ริเอลา กล่าว พร้อมโพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะที่หัวเรือทั้ง 2 ลำมาประชิดและเกิดการเฉี่ยวครูดกันเรือ PCG ลำนี้เป็นเรือยามฝั่งฟิลิปปินส์ 1 ใน 2 ลำที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจส่งเสบียงอาหารให้ทหารฟิลิปปินส์ที่ประจำการอยู่บนซากเรือรบ ซึ่งมะนิลาจงใจนำไปเกยตื้นไว้บนสันดอน Second Thomas Shoal ในปี 1999 เพื่อใช้ในการอ้างอธิปไตยคณะทำงานว่าด้วยทะเลจีนใต้ของฟิลิปปินส์ออกคำแถลงวันนี้ (5) ว่า “พฤติการณ์ข่มขู่และการเคลื่อนที่อย่างอันตรายโดยปราศจากการยั่วยุ” ของจีนทำให้ชีวิตผู้คนตกอยู่ในความเสี่ยง และมีชาวฟิลิปปินส์บนเรือประมงลำหนึ่งได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้ ยังกล่าวหาเรือยามฝั่งจีนว่าใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าใส่เรือเสบียงจนทำให้กระจกหน้าของเรือแตก และลูกเรือบาดเจ็บกันไปเล็กน้อยอย่างไรก็ตาม ยามฝั่งจีนโต้แย้งว่าเรือของฟิลิปปินส์รุกล้ำอย่างผิดกฎหมายเข้าไปในน่านน้ำรอบๆ สันดอนดังกล่าว ซึ่งฝ่ายจีนเรียกว่า “เหริน อ้าย เจียว 仁爱礁” ทำให้ฝ่ายจีนจำเป็นต้องใช้ “มาตรการควบคุม”จีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือน่านน้ำเกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้ ซึ่งรวมถึงสันดอน Second Thomas Shoal และได้มีการส่งเรือจำนวนมากเข้าไปล่องตรวจการณ์ในน่านน้ำแถบนั้น ซึ่งรวมถึงสิ่งที่ฟิลิปปินส์เรียกว่า “กองเรือติดอาวุธจีน” ที่อยู่ในเหตุการณ์กระทบกระทั่งครั้งนี้ด้วยจีนและฟิลิปปินส์ยังคงพัวพันความขัดแย้งเรื่องทะเลจีนใต้เรื่อยมา แม้ว่าศาลอนุญาโตตุลาการถาวรที่กรุงเฮก (Permanent Court of Arbitration) จะเคยมีคำตัดสินเมื่อปี 2016 ว่าการกล่าวอ้างอธิปไตยของปักกิ่งในทะเลจีนใต้นั้น “ไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับ” ก็ตามแม้จะยืนยันว่ารัฐบาลของตนพร้อมให้ความร่วมมือในการพูดคุยกับจีน แต่ประธานาธิบดี เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส แห่งฟิลิปปินส์ก็ย้ำในเวทีประชุมระดับภูมิภาคที่ออสเตรเลียวานนี้ (4) ว่า มะนิลาพร้อมจะตอบโต้หากสิทธิและอธิปไตยทางทะเลถูกเพิกเฉยที่มา : รอยเตอร์