In Pics : ‘กษัตริย์ชาร์ลส์’ เผยซาบซึ้ง ‘น้ำตาไหล’ คนอังกฤษถวายกำลังพระทัยท่วมท้น หลังประชวรโรคมะเร็ง

สำนักพระราชวังอังกฤษแถลงเมื่อต้นเดือนนี้ว่า สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ พระชนมายุ 75 พรรษา ทรงประชวรโรคมะเร็ง หลังจากที่เพิ่งเสด็จฯ ขึ้นครองสิริราชสมบัติได้ไม่ถึง 18 เดือนสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ตรัสระหว่างที่ ซูแน็ก เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายรายงานประจำสัปดาห์ด้านนายกฯ อังกฤษได้กล่าวตอบว่าทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้นำอังกฤษเข้าเฝ้าฯ อยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์ ทว่าไม่บ่อยครั้งนักที่จะมีการบันทึกภาพถ่ายออกเผยแพร่เมื่อวานนี้ (21) ยังถือเป็นครั้งแรกที่ ซูแน็ก ได้เข้าเฝ้าฯ พระเจ้าชาร์ลส์แบบตัวต่อตัว หลังจากที่ทางสำนักพระราชวังได้ออกมาเผยถึงพระอาการประชวร ซึ่งไม่มีการระบุว่าเป็นมะเร็งชนิดใดซูแน็ก เริ่มต้นบทสนทนาด้วยการกราบทูลว่า ตนรู้สึกยินดีที่เห็นพระองค์ยังทรงแข็งแรงสดใส ซึ่งสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ก็ตรัสตอบแบบติดตลกว่า “อืม...ใช้เวทมนต์เสกเอาน่ะ (well it’s all done by mirrors)”สำนักพระราชวังบักกิงแฮมระบุว่า สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 จะยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะประมุขรัฐ และทรงลงพระปรมาภิไธยในเอกสารทางราชการต่างๆ ระหว่างที่พักรักษาพระวรกายที่มา : รอยเตอร์