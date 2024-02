ปูตินหน้าหงาย! อดีต ปธน.มองโกเลียโชว์แผนที่ ‘จักรวรรดิมองโกล’ เคยยิ่งใหญ่กว่ารัสเซียหลายเท่า

ที่ผ่านมา ปูตินมักจะยกเอาเขตแดนในประวัติศาสตร์ของรัสเซียมาเป็นข้ออ้างในการทำสงครามชิงดินแดนเคียฟ และอ้างว่ารัสเซียมีสิทธิที่จะเคลมดินแดนของยูเครน แม้ปัจจุบันยูเครนจะเป็นรัฐเอกราชก็ตาม

ในบทสัมภาษณ์ที่ ปูติน คุยกับ ทัคเกอร์ คาร์ลสัน (Tucker Carlson) อดีตผู้สื่อข่าวฟ็อกซ์นิวส์ ซึ่งออกอากาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้นำรัสเซียได้ร่ายยาวประวัติศาสตร์นานนับร้อยๆ ปีของรัสเซียและยุโรป ซึ่งนักประวัติศาสตร์ออกมาแย้งว่าข้อมูลส่วนใหญ่เชื่อถือไม่ได้

After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation🌏 pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK— Mongol Tsakhia ELBEGDORJ (@elbegdorj) February 11, 2024