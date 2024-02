ตัวเก็งรัฐมนตรีต่างประเทศจีนคนต่อไป สัญญาใช้วิธีการอย่างใหม่ๆ ในการคบค้าสหรัฐฯ

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)03/02/2024ระหว่างไปเยือนกรุงวอชิงตันแบบไม่ต้องการให้เอิกเกริกเมื่อไม่นานมานี้ นักการทูตอาชีพชาวจีนวัย 59 ปีประกาศว่าจะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ที่ประเทศของเขาถูกมองว่าใช้การทูตแนวแข็งกร้าวแบบ “นักรบหมาป่า” (“wolf warrior”) รวมทั้งจะช่วยเหลือเพิ่มพูนความร่วมมือกันระหว่างจีนกับสหรัฐฯหลิว เจี้ยนเชา (Liu Jianchao) ผู้อำนวยการฝ่ายระหว่างประเทศ (International Department) ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (Chinese Communist Party หรือ CCP) กำลังถูกจับตามองจากสื่อมวลชนว่าเป็นตัวเก็งแรงฤทธิ์คนหนึ่งที่จะกลายเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนคนต่อไป ตลอดจนเป็นดาวเด่นพุ่งแรงทางการเมืองดวงหนึ่งในประเทศจีนด้วยการสืบต่ออำนาจจากอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ ฉิน กัง ผู้ถูกถอดออกจากตำแหน่งไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา หลิว ก็จะได้เป็น 1 ใน 5 มนตรีแห่งรัฐ (state councilor) ของจีนอีกด้วยตำแหน่งมนตรีแห่งรัฐ และรองนายกรัฐมนตรี ในประเทศจีนเรียกกันว่าเป็นพวกผู้นำกึ่งระดับชาติ (sub-national leaders) ลำดับชั้นที่สูงขึ้นจากพวกเขาไปอีก คือพวกผู้นำระดับชาติ (national leaders) ซึ่งประกอบด้วย ประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง, นายกรัฐมนตรี หลี่ เฉียง, และกรรมการประจำแห่งกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์ (CCP politburo standing committee member) คนอื่นๆ อีก 5 คนโพลิติโค (Politico) เว็บไซต์ข่าวในสหรัฐฯที่เผยแพร่ข่าวซึ่งปล่อยรั่วไหลมาจากพวกหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯอยู่บ่อยๆ ระบุเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม [1] ว่า ฉิน เสียชีวิตไปแล้ว โดยอาจจะจากการฆ่าตัวตายหรือถูกทรมานจนเสียชีวิต ในโรงพยาบาลทหารแห่งหนึ่งในปักกิ่งเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมรายงานข่าวนี้ซึ่งอ้างบุคคลไม่ระบุชื่อ 2 คนที่เข้าถึงพวกเจ้าหน้าที่ระดับท็อปของจีน บอกว่า ฉิน และญาติๆ ของพวกเจ้าหน้าที่ระดับท็อปในกองกำลังจรวด ได้ช่วยเหลือส่งผ่านความลับด้านนิวเคลียร์ของจีนไปให้แก่พวกหน่วยข่าวกรองตะวันตก จวบจนถึงเวลานี้รัฐบาลจีนยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นใดๆ เกี่ยวกับรายงานข่าวนี้ภายหลังจากที่ ฉิน ตกจากตำแหน่ง หวัง อี้ กรรมการกรมการเมืองของพรรค และผู้อำนวยการของสำนักงานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศ (Office of the Foreign Affairs Commission) ของ CCP ได้หวนกลับลงมารับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งจวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ขณะที่ หลิว ก็แบ่งเบาหน้าที่ทางการทูตบางส่วนจาก หวัง มาตั้งแต่ปลายปี 2023ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา หลิว ได้นำ [2] คณะเจ้าหน้าที่จีนเดินทางไปเยือนฝรั่งเศส และพบปะหารือกับ แกทรีน โกลอนนา (Catherine Colonna) ผู้เป็นรัฐมนตรีดูแลยุโรปและกิจการต่างประเทศในเวลานั้น ตลอดจนพวกเจ้าหน้าที่ และบุคคลในวงการธุรกิจของฝรั่งเศสคนสำคัญๆ คนอื่นๆ ต่อมาในเดือนธันวาคม เขาไปเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และได้พบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศ อับดุลเลาะห์ บิน ซายเอด อัล นาห์ยัน (Abdullah bin Zayed Al Nahyan) ของประเทศนั้นเขาเดินทางไปเยือนสหรัฐฯ [3] ระหว่างวันที่ 8-13 มกราคมที่ผ่านมา และได้พบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศ แอนโทนี บลิงเคน ของสหรัฐฯเมื่อวันที่ 12 มกราคมทั้งสองฝ่ายได้ย้ำยืนยืนถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามและสร้างความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องให้แก่ประเด็นสำคัญๆ ในการประชุมซัมมิตระหว่าง สี กับประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ในนครซานฟรานซิสโก เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาพวกเขาได้เจรจากันเกี่ยวกับเรื่องการกักขังพลเมืองอเมริกันหลายรายในประเทศจีน และประเด็นปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนของจีน, ตลอดจนเรื่องไต้หวัน และทะเลจีนใต้ พวกเขายังได้แลกเปลี่ยนทัศนะกันในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับยูเครน, เกาหลีเหนือ, ตะวันออกกลาง, และทะเลแดงคาสึจิ นากาซาวะ (Katsuji Nakazawa) นักเขียนอาวุโสของสื่อนิกเกอิ (Nikkei) กล่าวในข้อเขียนชิ้นหนึ่งซึ่งออกเผยแพร่เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ [4] ว่า การที่ หลิว เดินทางไปเยือนสหรัฐฯเมื่อเร็วๆ นี้ เป็นผลโดยอ้อมของการกระชับสายสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือนักเขียนผู้นี้ซึ่งอ้างอิงคำกล่าวของแหล่งข่าวที่ไม่ระบุนามรายหนึ่ง บอกว่าภารกิจสำคัญของหลิวในการไปเยือนสหรัฐฯ มีความเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากกับการอุดช่องว่างความห่างเหินกันได้อย่างรวดเร็วระหว่าง คิม จองอึน ผู้นำของเกาหลีเหนือ กับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียเขาบอกว่ารัสเซียได้จัดหาจัดส่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับขีปนาวุธให้แก่เกาหลีเหนือเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ได้รับหลักประกันว่าโสมแดงจะจัดส่งพวกเครื่องกระสุนลูกจรวดสำหรับปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้อง ให้แดนหมีขาวใช้ในการทำสงครามในยูเครน เขาบอกอีกว่าจีนนั้นมีความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งกับการที่สนามหลังบ้านของตนถูกเจาะเข้ามาเช่นนี้ และจึงกำลังหาทางเพื่อสร้างความผูกพันกับสหรัฐฯขณะที่ยังจะต้องใช้เวลาเฝ้าติดตามอีกระยะหนึ่งจึงจะวินิจฉัยได้ว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่ แต่สำหรับในตอนนี้ดูเหมือนว่า หวัง ยังคงเป็นผู้ติดต่อประสานงานระดับท็อปที่สุดในประเด็นปัญหาทางด้านความมั่นคงของจีน โดยระหว่างวันที่ 26-27 มกราคมที่ผ่านมา หวัง ใช้เวลารวม 12 ชั่วโมง [5] ในการพบปะหารือกับ เจค ซัลลิแวน (Jake Sullivan) ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ ที่กรุงเทพฯด้วยความที่เป็นคนพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว หลิว จึงได้โอกาสอุ่นเครื่องแสดงให้เห็นถึงทักษะที่ดีของเขา ระหว่างที่เขาสนทนากับพวกนักการทูตและพวกผู้นำธุรกิจชาวอเมริกันที่เขาได้พบปะในสหรัฐฯ“จีนไม่ได้เสาะแสวงหาทางเปลี่ยนแปลงระเบียบระหว่างประเทศในปัจจุบัน แล้วยิ่งการประดิษฐ์จักรกลขึ้นมาใหม่ด้วยการสร้างระเบียบระหว่างประเทศอย่างใหม่ขึ้นมา ก็ยิ่งน้อยลงไปกว่านั้นอีก” หลิว กล่าวในงานซึ่งจัดโดยสภาว่าด้วยความสัมพันธ์กับต่างประเทศ (Council on Foreign Relations หรือ CFR) องค์การคลังสมองทรงอิทธิพลด้านนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐฯ [6] “เราเป็นหนึ่งในผู้สร้างระเบียบโลกปัจจุบันขึ้นมา และได้รับประโยชน์จากระเบียบดังกล่าว”เมื่อเขาถูก ไมเคิล โฟรแมน (Michael Froman) ประธานบริหารของ CFR ซักถามเกี่ยวกับการเมืองแบบนักรบหมาป่าของจีน และเรื่องเกี่ยวกับไต้หวัน เขาก็ให้คำตอบในลักษณะคำตอบมาตรฐานอยู่เหมือนกัน“ผมไม่เชื่อจริงๆ หรอกว่า มีการทูตประเภทนักรบหมาป่าถูกนำมาใช้กันเรื่อยมา – และก็ไม่มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการหวนกลับไปสู่การทูตแบบนั้นด้วย” เขาบอก“สำหรับจีนแล้ว คำถามเรื่องไต้หวันถือเป็นแกนกลางจริงๆ ของผลประโยชน์แกนกลางทั้งหลาย มันเป็นเส้นสีแดงที่จะต้องไม่ถูกก้าวข้าม และเราถือเป็นเรื่องจริงจังมากกับคำแถลงต่างๆ ของสหรัฐฯที่ว่าไม่สนับสนุนความเป็นเอกราชของไต้หวัน และเราหวังว่าฝ่ายสหรัฐฯจะเคารพปฏิบัติตามพันธะผูกพันนี้” เขากล่าวในการปล่อยมุกนิดๆ หน่อยๆ ปิดท้ายการสนทนากันคราวนี้ โฟรแมนพูดถึงหลิวว่า เป็น “นักรบหมาป่าในเครื่องแต่งกายของแกะเชื่อง”ทริปเยือนสหรัฐฯของหลิว เกิดขึ้นหลังจาก สี กับ ไบเดน ได้อวยพรแสดงความยินดีให้กันและกันเมื่อวันที่ 1 มกราคม เพื่อระลึกถึงวาระครบรอบ 45 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับสหรัฐฯในปี 1979มันติดตามมาในทันทีด้วยการเลือกตั้งประธานาธิบดีในไต้หวัน ปักกิ่งรู้สึกผิดหวังที่พรรคก้าวหน้าประชาธิปไตย (Democratic Progressive Party หรือ DPP) ที่เป็นพรรคผู้ปกครองไต้หวันอยู่ สามารถต่ออายุของตนเองได้ใหม่อีกสมัยหนึ่งเป็นเวลา 4 ปีในวันที่ 24 มกราคม วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงาน [7] ว่า บางทีหลิวจะได้รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของจีน เมื่อสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ (National People’s Congress รัฐสภาจีน) จัดการประชุม (เต็มคณะ) ประจำปีขึ้นตอนต้นเดือนมีนาคมนี้[1] https://www.politico.eu/article/chinas-paranoid-purge-xi-jinping-li-keqiang-qin-gang-li-shangfu/[2]https://app.xinhuanet.com/news/article.html?articleId=2fafb919b6df5860b6c5e949c6e7e984[3] 