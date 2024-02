ทำไมโลกจึงกำลังพากันเบือนหน้าหนีเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)15/01/2024การรุกรานยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ที่ผ่านมา ทำให้กระทรวงการคลังสหรัฐฯเร่งประกาศบังคับใช้มาตรการแซงก์ชั่นคว่ำบาตรรัสเซียอย่างชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน [1] โดยระบุว่าเพื่อทำให้แดนหมีขาว “ถูกไล่เรียงให้ต้องยอมรับความผิดสำหรับการรุกรานที่มีการไตร่ตรองไว้ก่อนและกระทำลงไปโดยที่มิได้ถูกยั่วยุ”จุดมุ่งหมายก็คือเพื่อป้องกันกีดกั้นรัสเซีย “ไม่ให้ดุนดันสกุลเงินตราของตนที่กำลังลดค่าลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการจำกัดซัปพลายของเงินรูเบิลในทั่วโลก และด้วยการเข้าถึงทุนสำรองของรัสเซีย ซึ่งมอสโกสามารถจะพยายามนำออกมาแลกเปลี่ยนเพื่อเอาไปสนับสนุนเงินรูเบิล” พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ นี่เป็นความพยายามที่จะสกัดกั้นไม่ให้รัสเซียสามารถขายเงินดอลลาร์สหรัฐฯในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเพียงพอที่จะนำเอามารับซื้อสกุลเงินรัสเซียและหนุนค้ำค่าของมันให้สูงขึ้นนั่นเองจริงๆ แล้ว รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เจเน็ต เยลเลน ถึงขนาดเรียกเรื่องนี้ว่าเป็น “การปฏิบัติการอย่างชนิดที่ไม่เคยมีการทำกันมาก่อน” เพื่อ “จำกัดลดทอนความสามารถของรัสเซียในการใช้สินทรัพย์ต่างๆ เป็นเครื่องสนับสนุนทางการเงินให้แก่บรรดากิจกรรมมุ่งสั่นคลอนเสถียรภาพของพวกเขา”การแช่แข็งขัดขวางไม่ยอมให้ประเทศที่มีอธิปไตยรายหนึ่งใช้เงินดอลลาร์ที่ตนเองถือครองเอาไว้ (ในกรณีก็คือดอลลาร์ที่ถือครองโดยรัสเซีย) ต้องถือเป็นเหตุการณ์ใหญ่โตสะท้านสะเทือนเป็นอย่างมาก มันทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะกลายเป็นการเร่งรัดพวกประเทศซึ่งมีผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่แตกต่างไปจากสหรัฐฯ อย่างเช่น จีน หรือพวกรัฐริมอ่าวอาหรับ ให้เคลื่อนไหวผละออกจากการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯเพื่อการค้าหรือการลงทุนในความเป็นจริงแล้ว เวลานี้รัฐบาลที่ไม่ได้สังกัดโลกตะวันตกจำนวนมากทีเดียว ต่างกำลังสำรวจหาหนทางต่างๆ ในการลดการพึ่งพาอาศัยเงินดอลลาร์ [2] รัสเซียในปัจจุบันกำลังใช้เหรินหมินปี้ (หยวน) ของจีนเป็นสกุลเงินตราในการชำระหนี้สำหรับการค้าระหว่างประเทศของพวกเขาถึงราวๆ หนึ่งในสี่ [3] แล้ว ยิ่งการค้าทวิภาคีที่รัสเซียทำกับจีนด้วยแล้ว แทบทั้งหมดคิดบัญชีและชำระเงินด้วยสกุลเงินตราของประเทศทั้งสองในเดือนมีนาคม 2023 ถือเป็นครั้งแรกที่จีนชำระเงินค่าซื้อก๊าซให้แก่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยใช้สกุลเงินตราของตนเอง [4] แทนที่จะใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ จากนั้นในเดือนพฤศจิกายน จีนกับซาอุดีอาระเบียก็ได้ลงนามกันในความตกลงสว็อปเงินตราฉบับหนึ่ง [5] โดยอ้างอิงถึงความปรารถนาที่จะขยายการใช้สกุลเงินตราของพวกเขาเองสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงความลำบากยุ่งยากซึ่งเงินดอลลาร์สหรัฐฯจะต้องเผชิญต่อไปในอนาคตนั้น ยังมีมากมายกว่านี้อีก ถึงแม้ปริมาณทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของพวกธนาคารกลางประเทศต่างๆ มีการเติบโตขยายตัวอย่างสม่ำเสมอมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกันแบบปีต่อปี แต่อัตราส่วนของการถือครองทุนสำรองเหล่านี้เป็นสินทรัพย์สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ กลับลดลงมาจนกระทั่งถึงจุดต่ำสุดในไตรมาส 4 ของปี 2022 ดังที่ชาร์ตข้างล่างนี้แสดงให้เห็น:Currency composition of central banks’ foreign exchange reserves. Author provided using International Monetary Fund data., CC BY-NC-NDนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาที่เกิดขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็จะจางหายไป แต่มันเป็นการสะสมตัวของแนวโน้มเชิงลบระยะยาวซึ่งทำให้ส่วนแบ่งของสกุลเงินตราสหรัฐฯในทุนสำรองเงินตราต่างประเทศซึ่งพวกธนาคารกลางทั้งหลายถือครองกันอยู่ ลดต่ำลงจากกว่า 70% ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 มาอยู่ในระดับไม่ถึง 60% ในทุกวันนี้ขณะที่การหดลดลงมาเช่นนี้ไม่ใช่ถึงกับเป็นเรื่องน่าตื่นตาตื่นใจอะไรมากมายก็จริง แต่มันก็มีความสำคัญและเป็นเครื่องบ่งชี้แนวโน้มเชิงลบสำหรับเงินดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงพัฒนาการหลายๆ อย่าง –ในทางเศรษฐกิจ แต่ก็ในทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วยเช่นกันส่วนแบ่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯในผลผลิตโดยรวมของโลกกำลังลดต่ำลงไปเรื่อยๆ ขณะที่พวกเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีน กำลังเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าสหรัฐฯและเหล่าหุ้นส่วนตะวันตกของสหรัฐฯจีน ซึ่งกลายเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯไปเรียบร้อยแล้ว เวลานี้คือหุ้นส่วนการค้ารายหลักของกว่า 120 ประเทศทั่วโลก ด้วยมูลค่าการส่งออกอยู่ในระดับสูงกว่า 3.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ [6] สภาพเช่นนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ว่าสหรัฐฯจะถูกทอดทิ้งเอาไว้เบื้องหลังในการแข่งขันเพื่อช่วงชิงฐานะครอบงำการค้าของโลกระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา ส่วนแบ่งของจีนในเศรษฐกิจโลก [7] ได้ขยายตัวขึ้นมากว่าสองเท่าตัว จาก 8.9% กลายเป็น 18.5% เวลาเดียวกันนั้น ส่วนแบ่งของสหรัฐฯกลับถดถอยลงจาก 20.1% เหลือ 15.5% ทั้งนี้เมื่อคำนวณกันเป็นค่าเสมอภาคของอำนาจซื้อ (purchasing power parity [8] ซึ่งก็คือการนำเอาราคาของสินค้าบางอย่างบางชนิดที่ซื้อด้วยสกุลเงินตราต่างๆ มาเปรียบเทียบกัน เพื่อวินิจฉัยอำนาจซื้อของสกุลเงินตรานั้นๆ)เมื่อปีที่แล้ว ระบบเศรษฐกิจของพวกประเทศกลุ่มบริกส์ (BRICS --พวกประเทศกำลังพัฒนาที่มีอัตราเติบโตรวดเร็ว โดยที่เมื่อปี 2023 มีจำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ บราซิล, รัสเซีย, อินเดีย, จีน, และแอฟริกาใต้) สามารถแซงหน้าพวกระบบเศรษฐกิจของกลุ่ม จี7 (7 ประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้าของโลกตะวันตก ประกอบด้วย สหรัฐฯ, แคนาดา, สหราชอาณาจักร, เยอรมนี, ฝรั่งเศส, อิตาลี, และญี่ปุ่น) เมื่อคำนวณจากส่วนแบ่งของพวกเขาในจีดีพีโลก โดยพิจารณากันด้วยค่าเสมอภาคทางอำนาจซื้อShare of GDP, current USD, PPP. Author provided using World Development Indicator data (series: NY.GDP.MKTP.PP.CD), World Bank, CC BY-NC-NDแล้วเนื่องจากกำลังมีประเทศต่างๆ เพิ่มมากขึ้น [9] เข้ามาร่วมอยู่ใน BRICS มันก็ย่อมจะทำให้กลุ่มนี้ยิ่งมีอิทธิพลบารมีทางเศรษฐกิจสูงยิ่งขึ้นไปอีก [10]เวลาเดียวกันนั้น ส่วนแบ่งในจีดีพีทั่วโลกของเศรษฐกิจสหรัฐฯกำลังลดต่ำลง แถมระดับหนี้สินของพวกเขาก็กำลังขึ้นสูงทำลายสถิติใหม่ๆ เนื่องจากพวกเขามีการออกตั๋วเงินคลังและพันธบัตรคลังจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อระดมเงินนำมาเป็นงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล ทั้งนี้ปริมาณหนี้สินแห่งชาติของสหรัฐฯ [11] ในปัจจุบันอยู่ในระดับสูงกว่า 33 ล้านล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 123% ของผลผลิตรายปีของประเทศแล้ว ภาวะช็อกจากอัตราเงินเฟ้อซึ่งติดตามมาด้วยการที่อัตราดอกเบี้ยขยับขึ้นสูง ทำให้สหรัฐฯต้องจ่ายดอกเบี้ยและผ่อนเงินต้นสำหรับหนี้สินนี้ด้วยราคาแพงลิบลิ่ว (โดยที่ผู้จ่ายก็คือผู้เสียภาษีอากรของสหรัฐฯนั่นเอง) และเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการหยุดพักชำระหนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าในระยะไม่กี่ปีมานี้ไม่มีข้อสงสัยเลยว่า ดอลลลาร์สหรัฐฯยังคงมีฐานะครอบงำเหนือตลาดโลกอยู่ในเวลานี้ โดยที่เป็นสกุลเงินตราที่ใช้ในการชำระหนี้สำหรับธุรกรรมส่วนใหญ่ในการค้าระหว่างประเทศ [12] ส่วนแบ่งของดอลลาร์สหรัฐฯในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นใหญ่โตมหึมาจริงๆ นั่นคืออยู่ที่ 88% ของธุรกรรมทั้งหมด [13] เวลาเดียวกันมันก็ยังคงเป็น “ทุนสำรองระหว่างประเทศ” ที่ถือครองกันอย่างกว้างขวางที่สุดโดยพวกธนาคารกลางทั้งหลายซึ่งต้องการทำให้เกิดความมั่นใจว่า พวกเขาสามารถที่จะชำระหนี้สำหรับการนำเข้าต่างๆ ของประเทศของพวกเขา ตลิเจนสนับสนุนมูลค่าของสกุลเงินตราของพวกเขาเองอย่างไรก็ดี ฐานะความเป็นศูนย์กลางของสกุลเงินตราสหรัฐฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ได้รับการต้อนรับอย่างยินดีปรีดาเสมอไป --แน่นอนทีเดียวว่ามันไม่ได้รับการต้อนรับจากพวกศัตรูของสหรัฐฯ และในบางครั้งกระทั่งเพื่อนมิตรของสหรัฐฯก็มิได้ยินดีปรีดากับเรื่องนี้เหมือนกัน ดังเห็นได้จากการที่ วาเลรี ฌิสการ์ แด็สแต็ง ประธานาธิบดีคนที่ 20 ของฝรั่งเศส รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังของประเทศนั้นในช่วงทศวรรษ 1960 ได้เรียกฐานะการเป็นสกุลเงินตราทุนสำรองต่างประเทศของดอลลาร์สหรัฐฯว่า เป็น “อภิสิทธิ์ที่มีราคาแพงลิบลิ่ว” [14] ที่ต้องจ่ายให้แก่สหรัฐฯบางทีเขาอาจหมายความว่าความต้องการในสินทรัพย์สหรัฐฯจากต่างประเทศนั้น อยู่ในระดับซึ่งสูงเอามากๆ จนกระทั่งในการหาเงินมาแก้ปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของตนเอง สหรัฐฯสามารถที่จะขอกู้ยืมภายใต้เงื่อนไขซึ่งเอื้ออำนวยได้อย่างสะดวกง่ายดาย–ซึ่งนี่เป็นอภิสิทธิ์ที่ชาติอื่นๆ ไม่สามารถทำได้ความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และทางเศรษฐกิจระดับโลกในปัจจุบัน [15] ทำให้เวลานี้น่าที่จะได้เห็นอภิสิทธิ์ที่มีราคาแพงลิบลิ่วนี้ถูกท้าทายมากขึ้น การที่พวกชาติหุ้นส่วนในกลุ่มบริกส์ของรัสเซีย และชาติสมาชิกยูเอ็นจำนวนมาก พากันปฏิเสธไม่ยอมเข้าร่วมใช้มาตรการแซงก์ชั่นตามแบบของโลกตะวันตกในการเล่นงานรัสเซีย คือหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความจำกัดที่ฝ่ายตะวันตกต้องเผชิญในความพยายามที่จะแผ่อิทธิพลบารมีทางภูมิรัฐศาสตร์และพิจารณาจากทัศนะมุมมองทางเศรษฐกิจแล้ว จีนในฐานะที่เป็นผู้ค้ารายใหญ่ที่สุดของโลก กับรัสเซียในฐานะที่เป็นหนึ่งในชาติร่ำรวยที่สุดของโลกเมื่อพิจารณาจากปริมาณพลังงานสำรองซึ่งมีอยู่ [16] เวลานี้ต่างกำลังถือครองทองคำในปริมาณมหึมา [17] ซึ่งสามารถทดแทนการใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯได้เป็นบางส่วนทีเดียว ทั้งสองประเทศยังต่างกำลังมองหาทางที่จะทำงานร่วมกับประเทศอื่นๆ รวมทั้งพวกประเทศในภูมิภาคอ่าวอาหรับ [18] เพื่อลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐฯการโน้มน้าวให้พวกนักลงทุนที่มิใช่ชาวตะวันตกบังเกิดความมั่นอกมั่นใจในการใช้ “สกุลเงินตราที่ท้าทายดอลลาร์สหรัฐฯ” –ไม่ว่าจะเป็นเหรินหมินปี้ (หยวน) ของจีน หรือ สกุลเงินตราสักสกุลหนึ่งของกลุ่มบริกส์— อาจกลายเป็นเรื่องง่ายดายมากขึ้นภายหลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯอายัดแช่แข็งสินทรัพย์ของรัสเซีย และการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ยังอาจเร่งตัวขึ้นอีกด้วยซ้ำ [19] ถ้าหากสหรัฐฯตัดสินใจเข้ายึดสินทรัพย์รัสเซียที่อายัดเอาไว้เหล่านี้มันมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ว่า สำหรับพวกประเทศที่มิใช่ตะวันตก ซึ่งต้องการที่จะยืนยันอ้างสิทธิ์ของพวกเขาเองในเวทีเศรษฐกิจของโลกแล้ว การแยกทางในเชิงภูมิรัฐศาสตร์กับฝ่ายตะวันตกจะก่อให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ผลที่เกิดขึ้นจากความตระหนักเช่นนี้ก็คือ แทบเป็นการแน่นอนทีเดียวว่าบทบาทของดอลลาร์สหรัฐฯกำลังจะมีความจำกัดถดถอยลงยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา ไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับช่วงเวลาใดๆ 