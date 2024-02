วิตก ‘รัสเซีย’เปิดรุกครั้งใหม่ฤดูใบไม้ผลินี้ โดย‘ยูเครน’ไม่พร้อมรับมือ

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)19/01/2024พวกนักวิเคราะห์กำลังเสนอแนะกันว่า รัสเซียอาจจะอยู่ในขั้นตอนแรกๆ ของการเปิดรุกครั้งใหม่ในยูเครนแล้ว ทางภาคพื้นดินนั้น กองกำลังของมอสโกได้เพิ่มทวีการโจมตี [1] ของพวกเขาตามส่วนสำคัญๆ ของเส้นแนวหน้า พวกเขาสามารถช่วงชิงดินแดนขนาดเล็กๆ น้อยๆ เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์มานี้ ทั้งด้วยการเข้ายึดดินแดนใหม่และการแย่งคืนดินแดน [2] ซึ่งกองกำลังของเคียฟปลดแอกไประหว่างการรุกตอบโต้ของฝ่ายยูเครนในปีที่แล้วเวลาเดียวกัน กองทหารยูเครนได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่โหมด “การป้องกันอย่างริเริ่มแข็งขัน” (active defense) ทั้งนี้ตามปากคำ [3] ของผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นดินของประเทศ พลโทโอเลคซานดร์ ซีร์สกะยี (Colonel-General Oleksandr Syrskyi)นี่เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าความพยายามของฝ่ายยูเครนในการต้านทานและยังความพ่ายแพ้ให้แก่การรุกรานของฝ่ายรัสเซียในท้ายที่สุดนั้นจะตกอยู่ในภาวะอันตรายร้ายแรง ถ้าหากการรุกครั้งใหม่ของรัสเซียเริ่มต้นขึ้นมาใช่หรือไม่? คำตอบของคำถามนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะประเมินสมรรถนะและเจตนารมณ์ทางการเมืองทั้งของฝ่ายรัสเซียและฝ่ายยูเครนกันอย่างไร โดยที่สำหรับเรื่องหลังนี้ ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าข้างไหนยังไม่มีใครแสดงสัญญาณใดๆ ของการถอดใจถดถอยลงมาประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย แสดงท่าทีอย่างชัดเจนไร้ความกำกวม ณ การประชุมร่วมกับพวกผู้นำรัฐบาลระดับท้องถิ่น [4] เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมาว่า เขาไม่มีเจตนารมณ์ใดๆ เลยที่จะเข้าสู่การเจรจาต่อรองกับยูเครน ตรงกันข้าม เขาทำนายว่าผลลัพธ์ประการหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นจากสงครามคราวนี้คือ ความเป็นรัฐของยูเครนจะ “ถูกกระหน่ำตีอย่างสาหัสยิ่ง” [5]ข้างฝ่ายผู้ดำรงตำแหน่งเดียวกันกับปูตินของทางยูเครน คือ โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ก็ไปพูด ณ เวทีประชุมเวิลด์อีโคโนมิกฟอรั่ม (World Economic Forum) [6] ที่ ดาวอส, สวิตเซอร์แลนด์ ช่วงกลางเดือนมกราคม โดยแทบไม่ปล่อยให้เหลือความสงสัยข้องใจไว้เลย เกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเขาที่จะสู้รบต่อไปเพื่อปลดแอกอย่างสมบูรณ์ดินแดนทั้งหมดของยูเครนที่รัสเซียยึดครองอยู่แต่รัสเซียและยูเครนมีสมรรถนะทางทหารในระดับซึ่งสามารถรองรับถ้อยคำโวหารของผู้นำของพวกเขาได้หรือไม่?นี่คือประเด็นปัญหาทั้งในเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์และเรื่องกำลังคน อย่างที่เห็นได้ชัดเจนจากการโจมตีทางอากาศซ้ำแล้วซ้ำอีกและประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของฝ่ายรัสเซีย ซึ่งมุ่งเล่นงานเป้าหมายต่างๆ หลากหลายกว้างขวางตลอดทั่วทั้งยูเครน รวมทั้งนครหลวงเคียฟ [7] และเมืองคาร์คิฟ (Kharkiv) [8] นครใหญ่อันดับสองของประเทศ รัสเซียนั้นมีทั้งอาวุธและเครื่องกระสุนสำหรับการรณรงค์ทางอากาศของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ยูเครนยังคงขาดแคลนสมรรถนะต่างๆ ในการป้องกันภัยทางอากาศซึ่งเหมาะสมควรที่จะต้องมีทำนองเดียวกัน ความพยายามทางภาคพื้นดินของฝ่ายยูเครนก็ต้องชะงักไปจากการขาดแคลนพวกเครื่องกระสุนลูกจรวดลูกขีปนาวุธอย่างสาหัสร้ายแรงมากขึ้นทุกที สถาบันเพื่อการศึกษาสงคราม (Institute for the Study of War) องค์การด้านนโยบายที่ไม่ได้มุ่งหากำไร รายงาน [9] เอาไว้เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2024 โดยเป็นการสรุปรวบย่อรายงานข่าวจากสื่อหลายๆ แห่งว่า กองทหารยูเครน “กำลังต่อสู้ดิ้นรนเพื่อหาทางชดเชยภาวะขาดแคลนเครื่องกระสุนและลูกจรวดสำหรับพวกปืนใหญ่และระบบจรวดหลายลำกล้องให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ” เวลาเดียวกันการที่พวกเขาใช้โดรนลำเล็กๆ สำหรับวัตถุประสงค์ทางการสู้รบ ก็ประสบอุปสรรคจาก “สมรรถนะการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีไม่เพียงพอ”เมื่อมาถึงเรื่องกำลังคน ทั้งสองฝ่ายต่างก็กำลังอยู่ในสภาพต้องต่อสู้ดิ้นรน ระหว่างการตอบคำถามประชาชนในช่วงการแถลงข่าวประจำปีเมื่อช่วงสิ้นปี 2023 ที่ผ่านมา ปูตินได้ปฏิเสธแข็งขัน [10] ว่ารัสเซียจะไม่มีการระดมเกณฑ์ทหารใดๆ กันอีก และตามคำพูด [11] ของ วาดิม สกิบิตสกี (Vadym Skibitskyi) รองผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองทหารของฝ่ายยูเครน ก็ได้ออกมายอมรับว่า มอสโกนั้นสามารถพึ่งพาอาศัยกระแสชาวรัสเซียที่อาสาสมัครเข้าเป็นทหารอย่างสม่ำเสมอราวๆ 30,000 คนต่อเดือนอย่างไรก็ดี สิ่งที่เกิดขึ้นติดตามมาและเป็นคำถามซึ่งทำเนียบเครมลินต้องเผชิญก็คือว่า เศรษฐกิจของรัสเซียจะรับมืออย่างไรกับภาวะขาดแคลนกำลังคนในเมื่อคนงานจำนวนมากกำลังถูกหันเหไปสู่แนวหน้าสำหรับในยูเครน แผนการที่จะระดมเกณฑ์ทหารให้ได้เพิ่มเติมขึ้นอีกราวๆ 500,000 คน ก็น่าที่จะประสบความลำบากและสร้างความแตกแยกด้วยเหตุผลคล้ายๆ กันเป็นอย่างยิ่งรัสเซียกำลังได้รับประโยชน์อย่างมหาศาล [12] จากยุทธสัมภาระที่มาจากอิหร่านและเกาหลีเหนือ อย่างที่เห็นได้ชัดจากการไปเยือนกรุงมอสโกเมี่อเร็วๆ นี้ [13] ของรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือ โช ซอนฮุย (Choe Son-hui) สายสัมพันธ์เหล่านี้น่าที่จะเติบโตต่อไปอีก และอุดหนุนส่งเสริมความพยายามของรัสเซียในการทำสงครามเล่นงานยูเครนเพิ่มมากขึ้นอีกยูเครนนั้นในหลายๆ ด้าน กำลังต้องพึ่งพาอาศัยความช่วยเหลือจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำ เพื่อประคับประคองรักษาการป้องกันของตนให้ยังคงต้านทานการรุกรานของรัสเซียเอาไว้ ถึงแม้ความช่วยเหลือที่ว่านี้กำลังกลายเป็นเรื่องไม่แน่ไม่นอนยิ่งขึ้นทุกที [14]จากการไม่มีหนทางอันชัดเจนใดๆ สำหรับการปลดล็อก [15] เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐฯต่อไปอีก ขณะที่สัญญาผูกพันทางการเงินจากอียูในอนาคตก็ยังคงไม่มีความแน่นอน [16] เอาเลย ยูเครนจึงต้องหันมาพึ่งพาชาติสมาชิกผู้บริจาครายเล็กๆ [17] จำนวนหนึ่ง ซึ่งก็รวมถึงเยอรมนี [18] และสหราชอาณาจักร [19]ความไม่แน่ไม่นอนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศของยูเครน กลายเป็นปัญหาหนักหน่วงรุนแรงยิ่งขึ้นอีก จากข้อเท็จจริงที่ว่าภาคอุตสาหกรรมกลาโหมของยูเครนเองก็ยังไม่ได้ปรับโหมดเข้าสู่ภาวะรับมือกับสงครามอย่างเต็มที่ ซึ่งนี่คือเหตุผลส่วนหนึ่งของปัญหาที่ว่าทำไมยูเครนจึงยังต้องดิ้นรนหนักเพื่อผลิตเครื่องกระสุนต่างๆ ให้เพียงพอสำหรับการสนองแก่กองทหารของพวกเขาในสมรภูมิกระทั่งถ้าหากเรื่องนี้ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปในเร็ววัน [20] ซึ่งก็รวมไปถึงการได้ความช่วยเหลือจากการลงทุนของฝ่ายตะวันตกเพื่อการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นในยูเครนเอง แต่การที่เคียฟขาดไร้ความลึกในทางยุทธศาสตร์ ก็จะยังคงเป็นอุปสรรคที่สำคัญประการหนึ่งอยู่นั่นเอง ทั้งนี้พวกโดรนและขีปนาวุธของฝ่ายรัสเซียนั้นสามารถเล็งเป้ายิงไปถึงสิ่งปลูกสร้างเพื่อการผลิตทางทหารทั้งหลายไม่ว่าจะตั้งอยู่ตรงไหนในยูเครน โดยที่ในเวลานี้ ยูเครนยังคงขาดไร้ระบบการป้องกันภัยทางอากาศที่สามารถตอบโต้การโจมตีเช่นว่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสภาพเช่นนี้ทำให้เหลือเพียงเรื่องมาตรการเพื่อการป้องปราม ที่อาจจะมีศักยภาพเป็นเครื่องกีดขวางสุดท้ายในเส้นทางแห่งการรุกตอบโต้ของฝ่ายรัสเซีย ซึ่งอาจก่อให้เกิดสิ่งที่ปูตินประกาศข่มขู่เอาไว้ว่า จะเป็นการกระหน่ำตีอย่างสาหัสร้ายแรงเข้าใส่ภาวะความเป็นรัฐของยูเครนจากที่ถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงเป็นครั้งแรกในคำประกาศร่วมเพื่อสนับสนุนยูเครนของกลุ่ม จี7 (กลุ่ม 7 ชาติอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกตะวันตก) [21] เมื่อเดือนกรกฎาคม 2023 เรื่องการทำความตกลงระดับทวิภาคีระหว่างยูเครนกับพวกชาติตะวันตกของตนหลายๆ ราย เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ความร่วมมือกันทั้งทางด้านกลาโหมและทางด้านความมั่นคงนั้น เวลานี้เรื่องนี้กำลังเริ่มต้นกลายเป็นรูปเป็นร่างอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆ แล้วความตกลงว่าด้วยความร่วมมือกันด้านความมั่นคงระหว่างสหราชอาณาจักรกับยูเครน [22]ได้รับการลงนามไปแล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2024 ขณะที่ประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส ก็เพิ่งประกาศ [23] ว่าข้อตกลงทำนองเดียวกันนี้ระหว่างฝรั่งเศสกับยูเครนจะเสร็จสิ้นในขั้นสุดท้ายได้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ความตกลงสหราชอาณาจักร-ยูเครนที่เซ็นกันไปแล้วนี้ ระบุว่าจะจัดหา [24] “ความช่วยเหลืออย่างรอบด้านให้แก่ยูเครน สำหรับการพิทักษ์ป้องกันและการฟื้นฟูบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนภายในเส้นเขตแดนซึ่งเป็นที่ยอมรับกันของนานาประเทศ” นอกจากนั้นความตกลงฉบับนี้ยังให้คำมั่นที่จะ “ให้การป้องกัน และการป้องปรามอย่างกระตือรือร้น รวมทั้งใช้มาตรการตอบโต้คัดค้าน ต่อการยกระดับขยายตัวทางการทหารใดๆ และ/หรือ การรุกรานครั้งใหม่ โดยสหพันธรัฐรัสเซีย” รวมทั้งให้สัญญาที่จะ “สนับสนุนยูเครนสำหรับการบูรณาการเข้าไปในสถาบันยุโรป-แอตแลนติกต่างๆ (Euro-Atlantic institutions) ในอนาคต”เมื่อพิจารณากันอย่างลงรายละเอียด ต้องยอมรับว่าความใส่ใจกระตือรือร้นในโลกตะวันตกที่จะสนับสนุนยูเครนให้ได้ชัยชนะในสมรภูมิ และเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้นั้น อย่างเก่งที่สุดก็พูดได้แค่ว่าอยู่ในระดับเมินเฉยไม่ได้คึกคักอะไรอย่างไรก็ดี ถ้าหากนี่คือโมเดลหนึ่งสำหรับดีลคล้ายๆ กันที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคต ถ้าหากสหรัฐฯและชาติสมาชิกรายสำคัญอื่นๆ ของนาโต้บรรลุดีลทำนองเดียวกันนี้กับยูเครน และถ้าหากพันธสัญญาเหล่านี้ –ซึ่งจริงๆ แล้วต้องยอมรับว่ายังมิได้ผ่านการทดสอบจากความเป็นจริงเลย— ได้รับการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง โดยไม่ได้ประสบชะตากรรมเดียวกันกับ “บันทึกความเข้าใจแห่งบูดาเปสต์” (Budapest Memorandum) [25] ซึ่งการค้ำประกันความมั่นคงตามเอกสารฉบับนี้ [26] ถูกพิสูจน์จากการปฏิบัติที่เป็นจริงว่าเป็นสิ่งไร้ค่า (บันทึกความเข้าใจแห่งบูดาเปสต์ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในปี 1994 มีเนื้อหาสำคัญว่า ยูเครนตกลงยินยอมโยกย้ายอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดของตนออกไป เพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้รับรับรองจากรัสเซียตลอดจนฝ่ายอื่นๆ ในเรื่องความเป็นรัฐของยูเครน) มันก็จะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นแน่วหน้าที่ชัดเจนของฝ่ายตะวันตกที่จะป้องกันไม่ให้ฝ่ายรัสเซียเปิดการรุกตอบโต้ครั้งใหญ่ ซึ่งส่งผลให้รัสเซียเข้ายึดฉวยดินแดนของยูเครนไปอย่างผิดกฎหมายอีกรอบหนึ่งมันช่างเต็มไปด้วย “ถ้าหาก” ที่มากมายและซึ่งทรงความสำคัญเยอะเหลือเกิน ขณะที่เป้าหมายของนาโต้ในการป้องกันไม่ให้ยูเครนประสบความพ่ายแพ้ ก็เป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างเล็กจนห่างไกลเหลือเกินเมื่อเปรียบเทียบกับจุดมุ่งหมายของสงครามซึ่งเซเลนสกีประกาศเอาไว้ กระนั้นก็ดี พิจารณากันอย่างลงรายละเอียดแล้ว เนื่องจากเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างเล็กลงมามาก ดังนั้นจึงดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่าว่ามันอาจจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าอย่างบานปลายขยายตัวออกไปในวงกว้างขวางยิ่งขึ้นและมีอันตรายมากขึ้นอีก ระหว่างรัสเซียกับฝ่ายตะวันตก 