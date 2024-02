หัวจะปวด! นกพิราบได้รับอิสรภาพแล้ว ถูกอินเดียคุมตัวนาน 8 เดือน ต้องสงสัยเป็นสายลับจีน

หนังสือพิมพ์ไทม์ส ออฟ อินเดีย รายงานว่า นกตัวนี้ถูกจับที่ท่าเรือแห่งหนึ่งในมุมไบ เมืองหลวงทางการเงินของอินเดีย โดยมีข้อความเขียนเป็นลายมือคล้ายภาษาจีนบริเวณปีกรายงานข่าวระบุว่า "เบื้องต้น ตำรวจแจ้งความดำเนินคดีสายลับกับนกตัวนี้ แต่หลังจากเสร็จสิ้นการสืบสวน พวกเขายกเลิกคำกล่าวหา"นกไม่ทราบชื่อตัวนี้ถูกขังในกรงและล็อกกุญแจไว้ที่โรงพยาบาลประจำเมืองแห่งหนึ่ง ในระหว่างที่ตำรวจทำการสืบสวนองค์กรพิทักษ์สิทธิสัตว์ PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) สำนักงานอินเดีย ระบุในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ในวันพฤหัสบดี (1 ก.พ.) ส่งเสียงโวยวาย แสดงความประหลาดใจว่าทำไมการสืบสวนถึงใช้เวลานานถึง 8 เดือน พร้อมเผยว่าตำรวจได้อนุญาตให้ทางโรงพยาบาลปล่อยตัวนกตัวนี้เป็นอิสระเมื่อวันพุธ (31 ม.ค.) ที่ผ่านมาสื่อมวลชนท้องถิ่นรายงานว่า นกพิราบตัวนี้ กระพือปีกบินออกไปในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนกพิราบตัวนี้เป็นนกพิราบตัวล่าสุดในหลายๆ ตัวที่ถูกทางการอินเดียจับกุม ฐานต้องสงสัยจารกรรมเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน จับกุมตัวนกพิราบตัวหนึ่งในปี 2016 ใกล้ชายแดนอินเดียติดกับปากีสถาน คู่ปรับตัวฉกาจ หลังจากพบว่าบนตัวมันมีข้อความข่มขู่นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีก่อนหน้านั้นในปี 2010 นกพิราบอีกตัวถูกเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงติดอาวุธจับกุมตัว หลังพบมีแหวนสวมรอบเท้าของมัน ขณะบินอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน นอกจากนี้ บนลำตัวของมันขีดเขียนด้วยน้ำหมึกสีแดง เป็นหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ในปากีสถานพวกเจ้าหน้าที่ในคดีดังกล่าวสั่งห้ามไม่ให้ใครเข้าพบนกพิราบตัวนี้ ด้วยตำรวจเชื่อว่าบางทีมันอาจอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจพิเศษด้านการสอดแนม(ที่มา : เอเอฟพี)