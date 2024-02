เคียฟเศร้าศาล ICJ ไม่ตัดสิน “รัสเซีย” เป็นท่อน้ำเลี้ยงกบฏแบ่งแยกดินแดนยูเครน เหยื่อมาเลเซียแอร์ไลน์ส MH17 โดนยิงตกปี 2014 ไม่ได้เงินเยียวยา

เรดิโอฟรียุโรปรายงานวานนี้(31 ม.ค)ว่า ศาลอาญาระหว่างประเทศ ICJ ที่กรุงเฮกในวันพุธ(31 ม.ค)ออกคำพิพากษาคลุมเคลือในคำฟ้องกล่าวหารัสเซียก่อการร้ายและการเป็นท่อน้ำลี้ยงในความเคลื่อนไหวของมอสโกทางภาคตะวันออกของยูเครนและการกีดกันทางเชื้อชาติโดยรัสเซียหลังจากที่มอสโกผนวกแหลมไครเมียในปี 2014คำพิพากษาชี้ว่า ในขณะที่มอสโกละเมิดสนธิสัญญาต่อต้านการกีดกันของสหประชาชาติจากการที่มอสโกล้มเหลวในการปกป้องการศึกษาในภาษายูเครนในไครเมีย และ ICJ ยังไม่เห็นด้วยต่อการอ้างของเคียฟที่ว่า ยูเครนต้องมีภาระต้องได้รับเงินค่าเสียหายจากรัสเซียนอกจากนี้ ICJ ยังไม่เห็นด้วยต่อข้ออ้างของเคียฟที่ว่า รัสเซียกีดกันทางเชื้อชาติต่อชนพื้นเมืองทาทาร์ (Tatar) และชาวยูเครนหลังผนวกแหลมไครเมียแล้วบีบีซีของอังกฤษอธิบายว่า ICJ ไม่เห็นด้วยต่อประเด็นที่เคียฟอ้างว่า รัสเซียพยายามที่จะลบล้างวัฒนธรรมของชนเผ่าทาทาร์ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในแหลมไครเมียรวมไปถึงการสั่งแบน "เมจลิส" (Mejlis) ซึ่งเป็นหน่วยงานตัวแทนของชนเผ่าไครเมียต่อรัฐบาลยูเครนโดยชี้ว่าเคียฟไม่สามารถพิสูจน์ได่ว่าการแบนเมจลิสยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดแจ้งว่ารัสเซียกีดกันทางเชื้อชาติอย่างไรก็ตามก่อนหน้าศาลอาญาระหว่างประเทศ ICJ สั่งมอสโกยกเลิกการแบนในปี 2017 แต่ทว่าฝ่ายรัสเซียไม่ปฎิบัติตามคำขอโดยสรุปศาลอาญาระหว่างประเทศ ICJ พิพากษาว่า รัสเซียละเมิดบางส่วนของ 2 สนธิสัญญาด้วยกันได้แก่ สนธิสัญญาต่อต้านก่อการร้าย (The 1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism) และสนธิสัญญาต่อต้านการกีดกัน (The 1969 International Convention on the Elimination of Racial Discrimination) แต่ปฎิเสธคำฟ้องส่วนใหญ่ของเคียฟICJ พิพากษาว่า พบรัสเซียละเมิดบางส่วนของสนธิสัญญาต่อต้านก่อการร้าย เหตุจากที่รัสเซียล้มเหลวในการสอบสวนท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนยูเครน รวมไปถึงกลุ่มคนที่ยิงเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ส MH17 ตกในปี 2014บีบีซีชี้ว่า ICJ พบว่าภายในการพิจารณาสนธิสัญญาต่อต้านก่อการร้าย มีประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อการให้เงินทุนต่อการก่อการร้ายเท่านั้นที่สามารถพิจารณาได้ ไม่ใช่ประเด็นของการจัดหาอาวุธที่ระบุว่าเป็นจรวดแบบภาคพื้นสู่อากาศที่ใช้ในการยิงเครื่องบินโดยสารสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์สเที่ยวบิน MH17 ตกระหว่างอยู่เหนือดินแดนทางตะวันออกของยูเครนเมื่อวันที่ 17 ก.ค ปี 2014 ส่งผลทำให้ 298 คนบนเครื่องเสียชีวิตทั้งหมดเอพีกล่าวว่า ศาลอ้างว่าภายใต้สนธิสัญญาต่อต้านก่อการร้าย มีเพียง "เงินสด" เท่านั้นที่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นการสนับสนุนการก่อการร้าย และได้พิพากษาว่า "การส่งอาวุธและอุปกรณ์อื่นไม่ได้ทำให้พิจารณาได้ว่าเป็นการให้เงินทุนการก่อการร้ายตามสนธิสัญญาปี 1999"" ประธานคณผู้พิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศ ICJ โจน อี. โดโนฮิว (Joan E. Donoghue) แถลงทั้งนี้ในปี 2022 ศาลดัตช์ออกคำพิพากษาว่ากองกำลังโปรเคลมลินใช้เครื่องยิงจรวดสัญชาติรัสเซียยิงเครื่อง MH17 ตก และพบว่ามีพลเมืองรัสเซีย 2 คนและพลเมืองยูเครน 1 คนมีความผิดในข้อหาอาชญากรรมสงครามในวันพุธ(31 ม.ค) ผลจากการที่ ICJ ไม่พิพากษาในประเด็นรัสเซียเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนยูเครนที่เชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการตกของ MH17 ทำให้ศาลไม่พิพากษาบังคับรัสเซียต้องจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับเหยื่อสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์สตามคำร้องขอของเคียฟฮานส์ เดอ บอร์ส (Hans de Borst) ที่มีลูกสาวอายุ 17 ปี เอลซีมีค (Elsemiek) อยู่บนเครื่องเที่ยวบิน MH17 ให้สัมภาษณ์บีบีซีว่าบีบีซีรายงานว่า หนึ่งในหัวหน้าทีมกฎหมายยูเครน อองตวน คอร์เนวิช (Anton Korynevych) เรียกคำพิพากษาวันพุธ(31 ม.ค)ว่า "สำคัญ" เพราะเป็นการพบว่ารัสเซียได้ทำการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอนุสัญญา 2 ฉบับที่ฝ่ายเราได้ยื่นฟ้องทั้งนี้ภายในห้องพิจารณาพบว่าที่นั่งของฝั่งรัสเซียว่างเปล่า มีเพียงนักการทูต 1 คนและสมาชิกทีมกฎหมายของรัสเซียอีก 1 คนเท่านั้นที่มาปรากฎตัวก่อนคำพิพากษาจะถูกอ่าน