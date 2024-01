แผ่นดินไหว 7.1 เขย่าพรมแดน ‘จีน-คีร์กีซสถาน’ บ้านเรือนพังเสียหาย-มีรายงานคนเจ็บ

สำนักงานจัดการเหตุแผ่นดินไหวของจีน (China Earthquake Administration) รายงานว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 2.09 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณเทือกเขาของเขต Wushi ในภูมิภาคซินเจียง และเกิดขึ้นที่ความลึกประมาณ 22 กิโลเมตรสำนักข่าวซินหวาอ้างข้อมูลจากศูนย์แผ่นดินไหวซินเจียง (Xinjiang Earthquake Agency) ซึ่งระบุว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจาก Wushi ราวๆ 50 กิโลเมตร และมีหมู่บ้าน 5 แห่งที่ตั้งอยู่ภายในรัศมีไม่เกิน 20 กิโลเมตรจากศูนย์กลางจนถึงเวลา 8.00 น. ที่ผ่านมาเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมาแล้วไม่ต่ำกว่า 40 ครั้ง ตามข้อมูลจากศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวของจีน (China Earthquake Networks Center)ชาวเน็ตผู้ใช้เวยปั๋วระบุว่า แรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนที่เมืองอุรุมชี (Urumqi), กอร์ลา (Korla), คัชการ์ (Kashgar), อีหนิง (Yining) และพื้นที่ใกล้เคียงสำนักงานรถไฟซินเจียงได้ประกาศหยุดการเดินรถ 27 ขบวนทันทีหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวขึ้นสำนักงานจัดการเหตุแผ่นดินไหวของจีนได้เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยทำงานร่วมกับศูนย์บัญชาการบรรเทาทุกข์แผ่นดินไหว (Office of the Earthquake Relief Headquarters) และกระทรวงจัดการเหตุฉุกเฉิน (Ministry of Emergency Management) ในการส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยให้คำแนะนำแก่หน่วยกู้ภัยท้องถิ่นแล้วด้านกระทรวงจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนแถลงว่า หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันจัดส่งเต็นท์ เสื้อโค้ต ผ้าห่ม ที่นอน เตียงพับได้ รวมถึงเตาให้ความอบอุ่น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวแล้ว ตามรายงานของซินหวาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ภูมิภาคซินเจียงเกิดแผ่นดินไหวขนาดย่อมๆ ขึ้นหลายครั้ง ขณะที่กระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของคาซัคสถานรายงานว่าได้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงล่าสุดถึง 6.7 แมกนิจูด ทำให้ประชาชนในเมืองอัลมาตี (Almaty) แตกตื่นวิ่งหนีออกจากบ้านเรือน แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายที่มา: รอยเตอร์