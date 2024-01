ชมคลิป:ฮือฮา! สื่อตะวันตกโชว์คลิปวินาที "ผู้ประกาศทีวีเอกวาดอร์" แสดงท่าคล้าย “ยกมือไหว้แบบไทย” ขอชีวิตระหว่างโดนแก๊งมือปืนใช้ปืนจี้จ่อก่อน "ไดนาไมท์" จะหย่อนในกระเป๋าเสื้อ

เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันนี้(10 ม.ค)ว่า ตกตะลึงไปทั่ว ระหว่างการออกอากาศสดของสถานีโทรทัศน์TC (TC Television)แห่งหนึ่งในเมืองกัวยากิล( Guayaquil) พบกลุ่มมือปืนเสื้อฮูดมาพร้อมอาวุธปืนไรเฟิล ปืนพก และระเบิดขว้างและระเบิดไดนาท์ บุกเข้าสตูดิโอระหว่างกำลังออกอากาศสดในค่ำวันอังคาร(9)สถานการณ์ตรึงเครียดมากเสียงปืนดังลั่นภายใน ไฟในห้องส่งดับแต่ทว่าการถ่ายทอดสดยังเกิดขึ้นต่อไป 15 นาทีบรรดานักข่าวในห้องส่งต่างตะโกนว่า “พวกเขากำลังต้องการจะฆ่าพวกเราทั้งหมด” เดลีเมลรายงานสกายนิวส์ของอังกฤษรายงานเพิ่มเติมว่า จากวิดีโอคลิปดูเหมือนกลุ่มมือปืนเสื้อฮูดออกคำสั่งให้คนที่อยู่ภายในสตูดิโอต้องนอนหมอบกับพื้น พร้อมกับประกาศว่าพวกเขามีระเบิดและมีเสียงปืนดังเป็นฉากหลังซึ่งมีบางคนในกลุ่มมือปืนได้ส่งสัญญาณแสดงสัญลักษณ์ไปที่กล้องทีวีส่วนบางคนได้ตะโกนออกมาว่า “ไม่มีตำรวจ” ก่อนการสัญญาณการถ่ายทอดจะถูกตัดลงภาพจากวิดีโอคลิปของสื่อ 9 news ของออสเตรเลียแสดงภาพมือปืนชายคนหนึ่งสวมโม่งปกปิดใบหน้าใช้ปืนพกชี้ไปที่ผู้ประกาศข่าวชายสวมเสื้อสูทสีน้ำเงินและพบผู้ประกาศรายนี้ได้ชูมือ 2 ข้างแสดงการห้ามหรือยอมจำนนในเวลาวินาทีที่ 21(0.21 นาที) ของคลิปความยาวทั้งหมด 1.29 นาทีชายคนดังกล่าวลดมือลงทำท่าพนมมือคล้ายการไหว้ของไทยเมื่อมือปืนโม่งถือปืนและเดินเข้ามาประชิดตัวก่อนใช้มือคล้ายลูบศรีษะเขาหรือเป็นการตบหน้าแบบเบาก่อนเดินถอยห่างออกไประหว่างที่สมาชิกแก๊งที่สวมหน้ากากอนามัยและเสื้อมีข้อความว่า Just Do It อีกคนได้พยายามเอื้อมมือผ่ากลางคนทั้งคู่เพื่อหยิบแท่งระเบิดไดนาไมท์จากสมาชิกแก๊งสวมหมวกที่กำลังแสดงระเบิดแบบขว้างและระเบิดไดนาไมท์ว่าทางกลุ่มมีต่อหน้ากล้องทีวีซึ่งก่อนหน้าที่นักข่าวชายจะแสดงท่าคล้ายยกมือไหว้เพื่อขอชีวิตพบว่าตามคลิปของ 9 newsของออสเตรเลียผู้ประกาศคนดังกล่าวโดนมือปืนอีกคนใช้ปืนยาวจอเข้าไปที่คอก่อนที่ชายสวมโม่งจะใช้ปืนพกชี้ไปที่เขาก่อนเข้าหาในลักษณะคุกคามและในอีกคลิปของเดลีเมลพบว่าสมาชิกแก๊งสวมหน้ากากอนามัยและเสื้อข้อความ Just Do It ได้นำแท่งระเบิดไดนาไมท์ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อนักข่าวคนดังกล่าวก่อนที่จะหยิบออกไปตามการรายงานพบว่า แก๊งมือปืนในตอนแรกที่บุกเข้าไปในสถานีได้ประกาศต่อหน้าทุกคนว่าจะทำสงครามกับประธานาธิบดีเอกวาดอร์ที่ลั่นวาจาจะยึดการควบคุมประเทศที่เต็มไปด้วยบรรดากลุ่มมาเฟียกลับคืนมาในระหว่างที่มหาวิทยาลัยถูกโจมตีและผู้คุมเรือนจำโดนนักโทษสังหารเกิดขึ้นหลัง เกิดเหตุรุนแรงขึ้นในเรือนจำและมีนักโทษจับผู้คุมเป็นตัวประกัน รวมถึงการหลบหนีของ อดอลโฟ มาเซียส (Adolfo Macias) หัวหน้าแก๊งอาชญากรรม Los Choneros เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้ประธานาธิบดี โนบัว ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือน พ.ย. ด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะยุติเหตุรุนแรงจากพวกแก๊งค้ายาเสพติด ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา 60 วันตั้งแต่วันจันทร์ (8 ม.ค.) รอยเตอร์ชี้อ้างอิงจากบีบีซี พบว่า มีไม่ต่ำกว่า 10 รายเสียชีวิตนับตั้งแต่มีการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินวันจันทร์(8เดลีเมลรายงานว่า มาเซียสถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำความมั่นคงต่ำและหายตัวไปในวันเดียวกันกับที่เขาจะถูกย้ายไปยังเรือนจำความมั่นคงสูงในวันอาทิตย์(7)ราว 30 นาทีของเหตุการณ์ความวุ่นวาย กองกำลังตำรวจบุกเข้าไปด้านในห้องส่งสถานี สกายนิวส์รายงานว่า กลุ่มมือปืนเสื้อฮูดโดนจับได้ทั้งหมด 13 คน ในข้อหาบุกรุกสตูดิโอสถานีโทรทัศน์และข้อหาเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ซึ่งหากมีความผิดจริงคนทั้งหมดอาจต้องรับโทษนาน 13 ปีในเรือนจำ