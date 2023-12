รายงานทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทหารจีนชี้ “บอลลูนสายลับปักกิ่ง” เกี่ยวข้องกับโครงการอาวุธมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิก

หนังสือพิมพ์วอชิงตันไทม์สรายงานวานนี้(30 พ.ย)ว่า ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเทคโนโลยีการป้องกันประเทศจีน( National University of Defense Technology)ในเมืองฉางชา มณฑลหูหนาน เปิดเผยในรายงานว่า บอลลูนสอดแนมจีนที่โดนเพนตากอนยิงตกเมื่อกุมภาพันธ์ต้นปีนั้นเกี่ยวข้องกับโครงการอาวุธมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกในรายงานกล่าวว่า กองบัญชาการปฎิบัติการใกล้อวกาศ(Near Space Operations Command)ของกองทัพจีน PLA เปิดเผยสู่สาธารณะระหว่างการประชุมปักกิ่งในด้านการบัญชาการและควบคุมเมื่อตุลาคมนี้ที่มีการเปิดเผยว่ากองบัญชาการปฎิบัติการที่ตั้งขึ้นใหม่จะบัญชาการมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกต่อเป้าหมายที่ถูกป้องกันอย่างหนาแน่น รวมไปถึงอุปกรณ์การสื่อสารและฮับในใจกลางของดินแดนข้าศึกทั้งนี้พบว่าบอลลูนจีนเข้าสู่สหรัฐฯและบินเข้าไปจนถึงรัฐมอนแทนาซึ่งอยู่ในเขตมิดเวสต์หรือตอนกลางของสหรัฐฯ รัฐมอนแทนาเป็นที่ตั้งของไซโลมิสไซล์ ICBM พิสัยข้ามทวีปของสหรัฐฯหลายจุดเป็นต้นว่า ฐานทัพอากาศมาล์มสตรอง(Malmstrom Air Force Base) เป็นที่ตั้งของโรงเก็บไซโลอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐฯซึ่ง CNN สื่อสหรัฐฯรายงานก่อนหน้าในเดือนมิถุนายน และก่อนที่จะมีข่าวประกาศการตั้งกองบัญชาการปฎิบัติการใกล้อวกาศแต่ทว่าเพนตากอนออกมายอมรับในเวลานั้นว่า“ทางเราเชื่อว่า(บอลลูน)ไม่ได้รวบรวมข้อมูลใดระหว่างยังกำลังเดินทางข้ามเข้าหรือบินเหนือสหรัฐฯและความพยายามที่พวกเราได้ริเริ่มไว้”สื่อ Knewz ของสหรัฐฯรายงานเพิ่มเติมว่า ตามการเปิดเผยของวอชิงตันไทม์สว่า กองบัญชาการใหม่ของจีนที่พยายามก่อตั้งนี้จะมีการควบคุมอุปกรณ์ยานบินไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆนอกเหนือจากคลังแสงบอลลูนสอดแนมจำนวนมากรายงานที่มาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเทคโนโลยีการป้องกันประเทศจีนมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกนั้นมีความสามารถในการโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำภายในแค่ไม่กี่นาทีของการยิงและสามารถหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากระบบป้องกันทางอากาศในระหว่างการเดินทางอีกด้วย“อาวุธไฮปอร์โซนิกสามารถโจมตีที่ตั้งการปล่อยรวด(ทำลาย)ความสามารถของข้าศึกในการยิงมิสไซล์ต่อต้านดาวเทียมสำหรับเครือข่ายดาวเทียมพลเรือนของพวกเรา...การโจมตีเหล่านี้ต้องแม่นยำ หนักหน่วงและไร้ความปราณี นี่จะถือเป็นการเปลี่ยนก้าวของการสู้รบและทำให้เกิดผลกระทบครั้งใหญ่ที่ว่าสงครามจะจบลงอย่างไร” อ้างอิงจากรายงานการวิจัยการทหารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเทคโนโลยีการป้องกันประเทศจีนตามการรายงานของวอชิงตันไทม์สรายงานระบุว่า “กองบัญชาการต่อสู้ใกล้อวกาศจำเป็นต้องลึกซึ้ง..มันมีความจำเป็นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนระดับของการบัญชาการและอำนาจการควบคุม การเลือกวิธีการของการบัญชาการ การบังคับใช้คำสั่งบริหารและการสนับสนุนสำหรับการสื่อสารบัญชาการ”Knewz ชี้ว่าเกิดขึ้นหลังบรรดาผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาตั้งทฤษฎีว่า การต่อสู้ในอนาคตจะเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้อวกาศ (near space) ที่ถือเป็นพื้นที่ทางอากาศที่ถือเป็นโซนสีเทาโดยที่ไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศเข้าควบคุมทั้งนี้วอชิงตันไทม์สรายงานวาส ทีมกฎหมายปฎิบัติการร่วมของกองบัญชาการอินโดแปซิฟิกสหรัฐฯได้เคยออกมาแถลงเกี่ยวข้องกับคำศัพท์ “ใกล้อวกาศ” (near space)ของจีนว่า“ไม่มีการบัญญัติ “ใกล้อวกาศ” ในกฎหมายระหว่างประเทศ มีแต่ตำว่าน่านฟ้า(airspace) และนอกอวกาศ (outer space) และ(บอลลูนระดับสูง)บินอยู่ในเขตน่านฟ้า”