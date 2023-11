ยุโรปหวั่นโรคระบาดลามหลัง “เนเธอร์แลนด์-เดนมาร์ก” เจอ “นิวมอเนีย-เชื้อไมโคพลาสมา” ระบาดหนักเหมือนที่ “จีน” WHO โร่ขอข้อมูลสดจากปักกิ่ง

หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(29 พ.ย)ว่า เคสระบาดโรคนิวมอเนียในเด็กที่นิวเธอร์แลนด์ระบาดในอัตราที่เร่งที่น่าตกตะลึงเกิดในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทั่วประเทศจีนยังคงประสบปัญหากับการระบาดของโรคนิวมอเนียในเด็กอย่างต่อเนื่องอ้างอิงจากเดลีเมลของอังกฤษรายงานวันพุธ(29) องค์การอนามัยโลก WHO ยังคงวิตกต่อการระบาดในจีนพร้อมกันได้ขอข้อมูลใหม่จากปักกิ่งอีกครั้งโดยแพทย์หญิงมาเรีย แวน เคิร์กโฮฟ (Dr Maria Van Kerkhove) นักระบาดวิทยา WHO ยืนยันว่าทางองค์การอนามัยโลกจะยังคงติดตามการระบาดในจีนอย่างใกล้ชิด ที่โรงพยาบาลต่างๆทั่วจีนล้นไปด้วยผู้ป่วยซึ่งจากการที่จีนเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีการล็อกดาวน์ที่ยาวนานมากที่สุดในโลก ส่งผลทำให้องค์การอนามัยโลกออกมาชี้ว่า เป็นเสมือนการปล้นภูมิคุ้มกันเชื้อโรคจากเด็กไปนิวยอร์กโพสต์รายงานว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา 80 คนจากทุก 100,000 คนของเด็กเนเธอร์แลนด์อายุระหว่าง 5 ปี – 15 ปีเข้ารับการรักษาโรคนิวมอเนีย อ้างอิงจากสถาบันเพื่อการวิจัยการบริการสุขภาพเนเธอร์แลนด์ NIVEL (Netherlands Institute for Health Services Research)นอกจากนี้พบว่าเคสนิวมอเนียในกลุ่มเด็กเล็กอายุ 4 ปีและต่ำกว่านั้นเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มจาก 124 คนในทุก 100,000 คนไปอยู่ 145 คนในทุก 100,000 คนโดยเปรียบเทียบกับช่วงจุดสูงสุดของฤดูไข้หวัดในปี 2022 พบว่ามีการป่วย 60 คนในทุก 100,000 คนของกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 5 ปี – 15 ปีนิวยอร์กโพสต์ชี้ว่า ทั้ง NIVEL และสถาบันแห่งชาติเพื่อสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเนเธอร์แลนด์ (National Institute for Public Health and the Environment)ไม่สามารถอธิบายถึงการระบาดที่เพิ่มมากขึ้นอย่างกะทันหันของโรคนิวมอเนียในเด็กที่บังเอิญตรงกับการระบาดโรคนิวมอเนียในเด็กของจีนเวลาเดียวกันพอดีองค์การอนามัยโลก WHO และเจ้าหน้าที่จีนยืนยันว่า การระบาดในจีนไม่ใช่เชื้อโรคที่เกิดใหม่ สอดคล้องไปกับการแสดงความเห็นของนายแพทย์อเมริกัน มาร์ค ซีเกล( Dr. Marc Siegel ) ที่ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ว่า เขาเชื่อเช่นกันว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เชื้อโรคใหม่ซีเกลได้ให้ความเห็นในทางสอดคล้องกับ WHO โดยชี้ว่าการระบาดนี้เป็นผลมาจากมาตรการล็อกดาวน์ของเนเธอร์แลนด์และจีนที่ต่างคลายการล็อกดาวน์ช้าอ้างอิงจากอัลญะซีเราะฮ์ของกาตาร์รายงานเมื่อวันที่ 15 ก.พ ปีที่แล้วพบว่า รัฐบาลดัตช์ได้ออกคำสั่งยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์เกือบทั้งหมดภายในวันที่ 25 ก.พขณะที่จีน อ้างอิงจากบีบีซีของอังกฤษรายงานวันที่ 7 ธ.คปี 2022 ว่า ปักกิ่งกำลังสั่งยกเลิกมาตรการโควิด-19เป็นศูนย์ที่เข้มข้นของตัวเองหลังจากการประท้วงครั้งใหญ่ส่งผลทำให้นิวยอร์กโพสต์กล่าวว่า เนเธอร์แลนด์นั้นได้ยกเลิกมาตรการโควิด-19 มาเป็นเวลานานแล้วส่งผลทำให้เกิดคำถามว่าอะไรเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระบาดครั้งใหญ่ในหมู่เด็กๆสำหรับโรคนิวมอเนียขึ้นมานอกเหนือจากเนเธอร์แลนด์ ที่เดนมาร์คประเทศใกล้เคียงยังพบการระบาดของเชื้อไมโคพลาสมา(Mycoplasma pneumonia)ที่ทำให้ปอดอักเสบคล้ายกับเชื้อที่พบในจีนและเกิดการระบาดของโรคนิวมอเนียสื่อเดอะเมสเสจของสหรัฐฯรายงานวันนี้(30)ว่า ที่ยุโรปเหนือมีรายงานว่าเกิดการระบาดโดยเชื้อโรคเดิมที่เป็นที่รู้จักอยู่ก่อนแล้วเป็นตัวเดียวกันกับที่กำลังระบาดอยู่ในจีนเวลานี้เจ้าหน้าที่เดนมาร์คได้ประกาศการเกิดการระบาดของเชื้อไมโคพลาสมา(Mycoplasma pneumonia)ที่ทำให้ปอดอักเสบสถาบันซีรุมสตาเตนส์ SSI (Statens Serum Institut ) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลโคเปนเฮเกนประกาศการระบาดของเชื้อไมโคพลาสมาในวันพุธ(29) อ้างอิงจากศูนย์เพื่อการวิจัยโรตติดเชื้อและนโยบาย(Center for Infectious Disease Research and Policy)ของมหาวิทยาลัยรัฐมินนีโซตา“นับตั้งแต่ฤดูร้อนได้มีการเพิ่มจำนวนของการติดเชื้อทางเดินหายใจด้วยเชื้อโรคไมโคพลาสมาและปรากฎการณ์นี้ในปัจจุบันได้มาถึงระดับการระบาดที่มีการเพิ่มเคสอย่างเห็นได้ชัดกว่าปกติ” รายงานจากแถลงการณ์ของ SSI ที่ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษโดย Avian Flu DiaryHanne-Dorthe Emborg นักวิจัยอาวุโสประจำ SSI กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า“ในตลอด 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเลขของเคสใหม่ได้เพิ่มอย่างเห็นได้ชัด และพวกเราในเวลานี้กำลังเห็นเคสที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากกว่าปกติ และมีการติดเชื้ออย่างกว้างขวางไปทั่วประเทศโดยตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมามี 541 เคสใหม่ของเชื้อไมโคพลาสมาได้ถูกค้นพบในเดนมาร์ก คิดเป็นการเพิ่มถึง 3 เท่าจากตัวเลข 5 สัปดาห์ก่อนหน้า