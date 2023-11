In Clips: สื่ออังกฤษเปิดภาพคนป่วยล้นรพ.จีน หลัง "โรคนิวมอเนีย" ระบาดในเด็ก ทีมสวมชุด HAZMAT ป้องกันชีวภาพทำความสะอาดถนนครั้งใหญ่ พ่อแม่เด็กวิตกกลัวปักกิ่งปิดข่าว

เดลีเมลของอังกฤษรายงานวานนี้(27 พ.ย)ว่า ภาพความโกลาหลภายในโรงพยาบาลทั่วจีนที่มีผู้ป่วยจำนวนมากต่างสวมหน้ากากอนามัยต่อการระบาดโรคนิวมอเนียปริศนาที่เกิดขึ้นในเด็กสร้างความตกใจให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกรัฐบาลจีนวันอาทิตย์(26)ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า การระบาดครั้งใหม่นี้เกิดมาจากโรคหวัดซึ่งเชื้อโรคโฆษกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนกล่าวว่า การระบาดของโรคกลุ่มติดเชื้อทางหายใจที่ทำให้ผู้ป่วยเด็กล้นโรงพยาบาลทั่วประเทศนั้นเกิดมาจากเชื้อโรคที่เกิดมาจากไวรัสปกติเช่นไข้หวัดและ RSVที่ผสมเข้ากับแบคทีเรียประเภทเชื้อไมโคพลาสมา (mycoplasma pneumonia)โฆษกเสริมต่อว่าทางกระทรวงจีนได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้เปิดคลินิกโรคไข้หวัดเพิ่มมากขึ้นพร้อมกันกับการรณรงค์การรับวัคซีนในกลุ่มเด็กและกลุ่มผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังได้เรียกร้องให้ประชาชนจีนสวมหน้ากากอนามัยพร้อมกับออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้ความสนใจในการป้องกันการระบาดในสถานที่มีคนอยู่อยู่รวมกันเป็นจำนวนมากเป็นต้นว่า โรงเรียนและบ้านพักคนชราเจ้าหน้าที่จีนโทษการระบาดเกิดขึ้นเป็นเพราะภูมิคุ้มกันที่ต่ำของประชาชนเกิดขึ้นในฤดูหนาวปีแรกที่ไม่มีการใช้มาตรการโควิด-19ที่เข้มงวด สื่ออังกฤษกล่าวอ้างอิงจากนิวสวีคของสหรัฐฯรายงานวันอังคาร(27)ว่า ภาพการปรากฎตัวของทีมจีนทำความสะอาดในชุด HAZMATในการป้องกันชีวภาพแบบปกปิดมิดชิดปรากฎตัวขึ้นซึ่งเป็นภาพที่โพสต์ทางโซเชียลมีเดียในวันอาทิตย์(26)และวันจันทร์(27) ซึ่งเกิดขึ้นที่มณฑลเหอเป่ยห่างจากกรุงปักกิ่งไปทางตะวันออกราว 50 ไมล์สื่อทางการจีนไม่กี่วันที่ผ่านมาเปิดเผยว่าโรงพยาบาลจีนทั้งในกรุงปักกิ่งและที่เมืองเทียนจินรวมไปถึงทางเหนือนั้นปฎิบัติการในระดับสูงสุดของความสามารถCNA ของสิงคโปร์เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก WHO แถลงว่า อ้างอิงจากรายงานเมื่อวันที่ 13 พ.ยของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนพบว่า ทั่วประเทศจีนต่างมีเคสการป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่ม ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเด็กมีรายงานว่าผู้ป่วยประสบปัญหามีอาการไข้ เหนื่อยล้าและไอ แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจีนรายงานจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัด 205 คนสำหรับสัปดาห์วันที่ 13 พ.ย ซึ่งเป็นสัปดาห์เริ่มแรกที่พบเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ป่วย 127 คนสัปดาห์ก่อนหน้าการป่วยเพิ่มมากขึ้นส่งผลถึงโรงพยาบาลเด็กมีคนไข้ล้นที่ กรุงปักกิ่ง เมืองเทียนจิน มณฑลเหลียวหนิงCNA ชี้ว่าการที่ประชาคมโลกให้การสนใจต่อการระบาดในจีนเกิดมาจากในวันที่ 22 พ.ย ระบบการเฝ้าระวังการระบาดของโลก ProMED ได้ขึ้นคำเตือนไปถึง “กลุ่มการระบาดของนิวมอเนียที่ยังไม่ได้ถูกตรวจพบ(Undiagnosed pneumonia)ในทางเหนือของจีน” โดยเป็นการอ้างอิงแหล่งข่าวจากสื่อไต้หวัน FTV Newsสื่อสิงคโปร์ชี้ว่าซึ่งคำว่านี้เป็นคำเดียวกันกับที่ระบบได้ขึ้นคำเตือนเมื่อวันที่ 30 ธ.ค ปี 2019 ที่กลับกลายเป็นว่าเกิดโรคโควิด-19 ขึ้นมาทั่วโลกและทำให้ทั้งโลกต้องหยุดชะงักไปเกือบ 3 ปีเดลีเมลของอังกฤษรายงานว่า WHO แถลงว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจีนในวันพฤหัสบดี(23)ได้มอบข้อมูลตามการร้องขอผ่านทางการประชุมเทเลคอนเฟอเรนซ์ซึ่งในช่วงเริ่มต้นของการระบาดโรคโควิด-19 ทั้งองค์การอนามัยโลก WHO และปักกิ่งถูกกล่าวหาว่าไม่มีความโปร่งใส โดย WHO ถูกกล่าวหาว่า ประกาศให้โควิด-19เป็นโรคระบาดระดับทั่วโลกช้าจนเกินไปอย่างไรก็ตามสำหรับการระบาดโรคปอดอักเสบในเด็กที่จีนครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ WHO กล่าวว่า เจ้าหน้าที่จีนยืนยันว่า การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยไม่ทำให้ระบบโรงพยาบาลของจีนแบกภาระหเกินขีดจำกัดความสามารถและเจ้าหน้าที่ WHO ยืนยันว่าคลื่นการระบาดไม่สูงเท่ากับเมื่อครั้งที่จีนเจอวิกฤตโควิด-19และลามไปทั่วโลกเดลีเมลรายงานว่า สื่อไต้หวัน FTV News ที่เป็นต้นตอการเตือนภัยการระบาดครั้งใหม่รายงานว่า โรงพยาบาลจีนเต็มไปด้วยคนไข้เด็กๆจนล้นโรงพยาบาล พร้อมเสริมว่า บรรดาพ่อแม่ต่างตั้งคำถามว่า “รัฐบาลปักกิ่งปกปิดข้อมูลการระบาดหรือไม่”สื่อท้องถิ่นจีนรายงานสัปดาห์ที่แล้วว่า โรงพยาบาลต่างๆในกรุงปักกิ่งและที่เหลียวหนิงนั้นมีเด็กๆป่วยล้นโรงพยาบาลที่มีอาการผิดปกติรวมไปถึง ปัญหาปอดอักเสบ ไข้สูง แต่กลับไม่มีอาการไอสำนักงานความมั่นคงสุขภาพอังกฤษ UK HSA (UK Health Security Agency) แถลงยืนยันว่า อังกฤษจะยังคงเปิดกว้างต่อสาเหตุการระบาดของโรคนิวมอเนียลึกลับนี้ที่มีจำนวนมากอ้างไปถึงความไม่โปร่งใสของปักกิ่งในช่วงเริ่มต้นของการระบาดโรคโควิด-19ที่ทำให้ชาวอังกฤษมีผู้เสียชีวิตมากถึง 232,112 คน อ้างอิงจากเวิลด์มิเตอร์และประเทศโลกตะวันตกทั้งอังกฤษ สหรัฐฯ ฝรั่งเศส และอิตาลี รวมเยอรมันที่มีประชาชนต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมากยังต้องปิดประเทศและเกิดผลกระทบครั้งมโหฬารทางเศรษฐกิจตามมาหลังจากนั้นซึ่งถือเป็นฝันร้ายของตะวันตกและทั่วโลก