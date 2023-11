โลกเสรีสลด! ฮิวแมนไรท์วอชแฉ “ปักกิ่ง” สั่งปิด-ทำลาย “มัสยิด” หลายร้อยแห่งเลยไปไกลนอกเขตซินเจียง

บีบีซี สื่ออังกฤษ รายงานวันพุธ(22 พ.ย)ว่า กลุ่มสิทธิมนุษยชนชื่อดัง ฮิวแมนไรท์วอช “ฮิวแมนไรท์วอช” HWR ออกรายงานปกดำวันพุธ(22) ระบุว่า พบทางการปักกิ่งได้ลดจำนวนมัสยิดมากอย่างเห็นได้ชัดในเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย (Ningxi) และ มณฑลกานซู่ (Gansu) ที่มีมุสลิมเผ่าหุยอยู่เป็นจำนวนมากภายใต้คำอ้างคือ นโยบายพรรคคอมมิวนิสต์จีนปี 2018 เพื่อควบคุมและความเป็นหนึ่งเดียวของมัสยิดในจีน แต่การปฎิบัติที่มีการรื้อถอน ปิด หรือเปลี่ยนมัสยิดให้เป็นสถานที่อื่นนั้นเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของการนับถือศานา กลุ่มสิทธิมนุษยชนชี้ภายใต้การปกครองของสี พรรคคอมมิวนิสต์จีน CCP ต้องการที่จะให้กิจการศาสนาเดินไปตามแนวทางการเมืองและวัฒนธรรมจีนพบที่ผ่านมาปักกิ่งออกคำสั่งปิด รื้อถอน หรือเปลี่ยนมัสยิดให้เป็นสถานที่อื่นสำหรับกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องทางศาสนาแทนเป็นความพยายามของประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิงในการจำกัดเสรีภาพในการนับถือศาสนาอิสลามภายในจีนบีบีซีชี้ว่า ในมณฑลกานซู่ที่มีพรมแดนติดเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย พบว่าเจ้าหน้าที่จีนได้ประกาศเป็นระยะๆถึงการปิดมัสยิดและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆพบว่าในปี 2018 เจ้าหน้าที่จีนสั่งห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีเข้าร่วมในกิจกรรมทางศาสนาหรือการศึกษาด้านศาสนาในเมืองหลินเซี่ย( Linxia) ในเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยที่ก่อนหน้าเคยมีฉายาว่า “ลิเติล มักกะฮ์”และในปีถัดมาคือปี 2019 โทรทัศน์ท้องถิ่นได้รายงานว่า เจ้าหน้าที่จีนได้เปลี่ยนมัสยิดไม่กี่แห่งให้กลายเป็นสถานที่ฝึกงานและศูนย์วัฒนธรรมแทนเพื่อไม่ให้คนเดินทางไปมัสยิดในรายงานกลุ่มฮิวแมนไรท์วอชค้นพบว่า ปักกิ่งมีความพยายามยังรวมไปถึงการที่ปักกิ่งสั่งรื้อถอนสถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นมัสยิดออกไปเป็นต้นว่า การรื้อถอนหลังคาโดม หรือเสาทั้ง 4 ทิศในมัสยิดจำนวนมากในประเทศสื่ออังกฤษกล่าวว่า ภาพถ่ายดาวเทียมที่กลุ่มฮิวแมนไรท์วอชได้มาแสดงให้เห็นหลังคาโดมที่มัสยิดในหมู่บ้านเหลียวเฉา( Liaoqiao) โดนรื้อและมีเจดีย์ศิลปะจีนก่อสร้างขึ้นแทนระหว่างตุลาคมปี 2018 และมกราคม ปี 2020รายงานของฮิวแมนไรท์วอชระบุว่า มีมัสยิดไม่ต่ำกว่า 1,300 แห่งในเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยที่โดนปิดนับตั้งแต่ปี 2020 ฮันนา ทีเกอร์ (Hannah Theaker) ผู้เชี่ยวชาญศาสนาอิสลามในจีนได้เปิดเผยกับสื่ออังกฤษว่า ตัวเลขที่สั่งปิดนี้คิดเป็น 1 ใน 3 ของมัสยิดทั้งหมดภายในภูมิภาคการควบคุมเสรีภาพทางศาสนายังลามไปถึงศาสนาพุทธเจแปนไทม์สของญี่ปุ่นรายงานเมื่อวันที่ 13 พ.ย ที่ผ่านมาว่า ปักกิ่งได้ออกกฎหมายใหม่ทางด้านกิจการศาสนาที่เรียกว่า กฎหมายหมายเลข 19 (Order No.19) ออกมาโดยองค์การรัฐบริหารกิจการด้านศาสนาของจีน(State Administration of Religious Affairs)ซึ่งหนึ่งในข้อห้ามที่น่าสนใจเป็นต้นว่า กำหนดให้มีระบบสำหรับการประเมินสมาชิกขององค์กรบริหารการศาสนาที่ระบุว่า “หากว่ามีผู้ใดบ่อนทำลายความสามัคคีชาติ แบ่งแยกประเทศจะต้องถูกกำจัด”นอกเหนือจากนี้กฎหมายยังสั่งห้ามการก่อสร้างสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่เปิดโล่งที่ด้านนอกวัดหรือโบสถ์เป็นต้นเจแปนไทม์สชี้ว่าและอาจทำให้เข้าใจว่าเหตุใดปักกิ่งจึงสั่งทำลายพระพุทธรูปสูง 30 เมตร พระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรย สูง 7 เมตร และล้อหมุนสวดภาวนาแบบทิเบตอัก 45 ชิ้นเกิดขึ้นที่เทศมณฑลดราโก( Drago county) มณฑลคาม (Kham) ทิเบตเมื่อธันวาคมปี 2021สื่อทิเบตTibetan Review รายงานวันอังคาร(21)ที่ผ่านมาว่า ปันเชนลามะที่ได้รับการแต่งตั้งโดยปักกิ่งได้ขึ้นเทศน์อย่างเป็นครั้งแรกต่อพระลามะ 28 รูปที่วัดตาชิลุนโป (Tashi Lhunpo Monastery) ให้พระลามะเหล่านั้นทำเพื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน CCPปันเชนลามะที่สื่อทิเบตระบุว่าได้รับตำแหน่งอย่างไม่ชอบได้กล่าวแก่พระลามะเหล่านั้นว่า“ขอจงมีซาบซึ้งต่อพรรค ฟังคำสั่งพรรค ทำตามพรรค (และ)สนับสนุนพรรค” (“be grateful to the Party, listen to the Party, follow the Party, promote the Party.”)