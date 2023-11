จีนยัน ‘ไม่พบ’ เชื้อก่อโรคชนิดใหม่ หลัง WHO จี้แชร์ข้อมูล ‘โรคทางเดินหายใจ’ ระบาดหนัก

ก่อนหน้านั้น WHO ได้เรียกร้องในวันพุธ (22) ให้จีนเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่ ProMED ซึ่งเป็นสื่อและระบบเฝ้าระวังโรคสาธารณะของจีนรายงานพบเด็กๆ จำนวนมากในภาคเหนือของจีนมีอาการปอดอักเสบโดยยังไม่รู้ที่มา (undiagnosed pneumonia)ตามระเบียบแล้วจีนจะต้องตอบสนองคำร้องของ WHO ภายใน 24 ชั่วโมง โดย WHO ได้ร้องขอทั้งข้อมูลด้านระบาดวิทยา ข้อมูลด้านคลินิก ตลอดจนผลตรวจในห้องปฏิบัติการผ่านทางกลไกของกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations - IHR)จากข้อมูลที่ WHO ได้รับมาพบว่า เคสผู้ป่วยทางเดินหายใจที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด-19 รวมถึงการแพร่กระจายของเชื้อโรคซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วอย่างเชื้อปอดอักเสบไมโคพลาสมา (mycoplasma pneumonia) ซึ่งเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียทั่วไปที่มักเกิดในเด็กเล็ก และเริ่มมีการระบาดมาตั้งแต่เดือน พ.ค.เชื้อไข้หวัดใหญ่ ไวรัส RSV และไวรัสอะดีโน (adenovirus) ซึ่งทำให้เกิดอาการไข้และการอักเสบของอวัยวะได้หลายลักษณะ มีการแพร่ระบาดมาตั้งแต่ช่วงเดือน ต.ค.หน่วยงานสาธารณสุขจีนยังไม่พบเชื้อก่อโรคที่ผิดปกติในพื้นที่กรุงปักกิ่ง และมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่ WHO ไม่ได้ออกคำเตือนการเดินทางและการค้ากับจีน เนื่องจากมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขจีนอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วWHO ยังขอให้จีนแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการแพร่ระบาดของเชื้อโรคซึ่งเป็นที่รู้จักแล้ว ตลอดจนความแออัดของระบบสาธารณสุขในปัจจุบัน โดยได้มีการติดต่อประสานงานกับแพทย์ฝ่ายรักษา (clinicians) และนักวิทยาศาสตร์ผ่านโครงการความเป็นหุ้นส่วนและเครือข่ายต่างๆ ในจีนจีนกำลังย่างเข้าสู่ฤดูหนาวแรกหลังจากที่รัฐบาลตัดสินใจปลดล็อกมาตรการคุมโควิด-19 เมื่อเดือน ธ.ค.ปีที่แล้ว ขณะที่หลายๆ ประเทศพบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มสูงขึ้นตามหลังการผ่อนคลายข้อจำกัดทางสังคมเช่นกันที่มา : รอยเตอร์