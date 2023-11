ปธน.อาร์เจนตินาคนใหม่ “ฆาเบียร์ มิลเล” ใช้สูตรโมเดลเกาะฮ่องกง ขอ “เกาะฟอล์กแลนด์” คืน นายกฯ ซูแน็กตอบด้วยการส่ง “เรือรบ HMS Forth” ไปทันที

ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันนี้(22 พ.ย)ว่า ประธานาธิบดีอาร์เจนตินาคนใหม่ เสรีนิยมปีกขวา ฆาเบียร์ มิลเล (Javier Milei) ที่ชนะเลือกตั้งวันอาทิตย์(19) 55.69% คว้าชัยเหนือคู่แข่งการเมืองกลางซ้าย เซร์จิโอ มาสซา (Sergio Massa) รัฐมนตรีเศรษฐกิจคนปัจจุบันจากพรรค Unión por la Patria (UP) ที่ได้คะแนนเสียงที่ 44.31% อ้างอิงจากเดอะการ์เดียนของอังกฤษมิลเลซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงทีวีอาร์เจนตินาว่ามีหน้าตาคล้ายนักร้องชื่อดังสหรัฐฯ มิก แจ็คเกอร์ และเขามักถูกนำไปเปรียบกับอดีตผู้นำสหรัฐฯผู้อื้อฉาว โดนัลด์ ทรัมป์ในระหว่างการหาการดีเบททางโทรทัศน์ก่อนเลือกตั้ง ผู้นำอาร์เจนตินาคนใหม่เคยกล่าวต่อหน้ากล้องทีวีในเวลานั้นว่า “พวกเราต้องใช้ความพยายามทุกทางในการได้หมู่เกาะ(ฟอล์กแลนด์ หรือในภาษาสเปนคือ หมู่เกาะมัลบินัส (Islas Malvinas))กลับคืนมาผ่านช่องทางการทูต”ซึ่งหมู่เกาะฟอล์กแลนด์เป็นดินแดนโพ้นทะเลไกลของอังกฤษมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19และในการตอบคำถามทางโทรทัศน์มิเลยอมรับว่า อาร์เจนตินาพ่ายแพ้ในสมอภูมิการสู้รบปี 1982 และอีกทั้งไม่คิดว่าแดนฟ้าขาวจะสามารถได้หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ผ่านการใช้กำลังทางการทหารมิเลได้เสนอว่าการเรียกคืนหมู่เกาะฟอล์กแลนด์สามารถทำได้โดยช่องทางการทูตโดยเสนอวิธีที่ฝ่ายอังกฤษยินยอมส่งหมู่เกาะฮ่องกงคืนกลับไปให้กับจีนในเวลานั้นการประกาศทวงคืนหมู่เกาะฮ่องกงเรียกปฎิกริยาครั้งใหญ่ให้ทั้งรัฐบาลอังกฤษและกองทัพอังกฤษดิอินดีเพนเดนท์รายงานว่า โฆษกนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ริชี ซูแน็ก แถลงยืนยันในวันอังคาร(21)ว่าซึ่งหมู่เกาะแห่งนี้ถือเป็นสิทธิขาดของอังกฤษมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 แต่ทว่าฝ่ายอาร์เจนตินายังคงเรียกร้องอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของเสมอมา หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ตั้งห่างจากอังกฤษไปราว 8,000 ไมล์และห่างจากแผ่นดินใหญ่ของอาร์เจนตินาไปราว 300 ไมล์ในแถลงการณ์ยังกล่าวต่อว่า “รัฐบาลอังกฤษจะยังคงที่จะปกป้องอย่างแข็งขันต่อสิทธิการตัดสินอนาคตตัวเองของหมู่เกาะฟอล์กแลนด์”ด้านรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษ แกรนจ์ ชาปป์ส(Grant Shapps) ได้ออกมาตอบโต้ผ่านการทวีตมีใจความว่า “หมู่เกาะฟอล์กแลนด์นั้นเป็นอังกฤษ นั่นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเจรจาต่อรองและปฎิเสธได้”พร้อมกับย้ำว่า “99.8% ของประชากรหมู่เกาะได้โหวตที่จะอยู่กับอังกฤษต่อไปและพวกเราจะยังคงปกป้องสิทธิต่อการมีสิทธิ์ตัดสินอนาคตตัวเองและอธิปไตยของอังกฤษ”สื่อ Knewz ของสหรัฐฯรายงานเพิ่มเติมว่า ในแถลงการณ์ของกองทัพอังกฤษพบว่า ได้มีการประกาศจะส่งเรือรบ HMS Forth เข้าหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ออกไปในไม่กี่สัปดาห์นี้เพื่อประกันไม่ให้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นซึ่งในเวลานี้เรือรบอังกฤษ HMS Forth กำลังวิ่งลาดตระเวนใกล้แหลมยิบรอลตา(Gibraltar)ซึ่งเป็นดินแดนเขตโพ้นทะเลไกลของอังกฤษติดสเปนในการดีเบททางโทรทัศน์ ประธานาธิบดีอาร์เจนตินาคนใหม่กล่าวอย่างหนักแน่นว่า “สิ่งใดที่ผมจะเสนอเช่นนั้นหรือ? อธิปไตยของอาร์เจนตินาเหนือหมู่เกาะมัลบินัสนั้นไม่สามารถต่อรองได้ หมู่เกาะมัลบินัสนั้นเป็นของชาวอาร์เจนตินา”และในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์อาร์เจนตินา La Nacion เขายังได้เสนอหนทางในการได้กลับคืนมาด้วยวิธีการเดียวกันกับที่ปักกิ่งสามารถเรียกคืนเกาะฮ่องกงจากอังกฤษได้สำเร็จในปี 1997มิเลบนเวทีดีเบทประธานาธิบดีอาร์เจนตินาพูดว่า “ในเวลานี้พวกเราต้องดูว่าพวกเราจะสามารถเรียกกลับคืนได้อย่างไร มันเป็นที่ชัดเจนว่าช่องทางการทำสงครามนั้นไม่ใช่หนทาง(ของพวกเรา)”Knewz ชี้ว่าอังกฤษที่เวลานี้กำลังเกิดปัญหาผู้อพยพหลบหนีข้ามช่องแคบอังกฤษเข้าประเทศ หนังสือพิมพ์ไทม์สออฟลอนดอนรายงานว่า กระทรวงมหาดไทยอังกฤษเสนอให้ส่งตัวบรรดาผู้อพยพไปยังเกาะฟอล์กแลนด์หลังศาลสูงสุดอังกฤษพิพากษาห้ามการส่งคนเหล่านั้นไปรวานดา แต่ตามการรายงานระบุว่านายกรัฐมนตรี ริชี ซูแน็กปฎิเสธทางเลือกนี้ไป