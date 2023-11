สื่อตะวันตกจับตา “สี จิ้นผิง” ใช้ข้ออ้างสอบคอร์รัปชันยังคงเดินหน้ากวาดล้างทั้ง "ซีอีโอยักษ์ใหญ่" และ "นายพลระดับสูง" ในกองทัพจีน

นิวสวีกของสหรัฐฯ รายงานวานนี้ (20 พ.ย.) ว่า ประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ยังคงเดินหน้าการกวาดล้างทั้งในกองทัพ และภาคธุรกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องสงผลทำให้เกิดความหวาดผวาไปทั่วรายงานที่ออกมาจากสภาด้านกิจการจัดทำนโยบายจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวัน (China policy-making Mainland Affairs Council) ที่ออกมาในสัปดาห์ที่ผ่านมากล่าวว่า“ประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิงได้เริ่มต้นกวาดล้างกองทัพครั้งใหม่ มีพลเอกระดับสูงจำนวนมากจากแผนกการพัฒนาอาวุธจีนของคณะกรรมการกองทัพกลางจีนและกองกำลังจรวดมิสไซล์จีนของ (กองทัพปลดแอกประชาชนจีน) ถูกจับกุม” รายงานจากรายงานของสภาด้านกิจการจัดทำนโยบายจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันซึ่งการกวาดล้างครั้งใหญ่ในเดือนที่แล้วเกิดขึ้นกับอดีตรัฐมนตรีกลาโหมจีน หลี่ ชางฟู (Li Shangfu)การพัฒนาของสถานการณ์เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งความเคลื่อนไหวทางการทหารของจีนได้รับการจับตาอย่างใกล้ชิดจากมหาอำนาจไม่กี่ชาติในภูมิภาคมาตรการแบบเฉียบขาดของสีส่งผลในการเปลี่ยนทิศทางอย่างสำคัญในอำนาจขับเคลื่อนภายในกองทัพจีน PLA อ้างอิงจากรายงานรัฐบาลจีน โดยกล่าวเป็นนัยไปที่การคาดการว่าความเคลื่อนไหวนี้อาจนำไปสู่การไร้ความเสถียรภาพภายในกองทัพแต่ทว่าผลกระทบต่อความสัมพันธ์จีนและความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศยังคงไม่ชัดเจนโดยในช่องแคบไต้หวัน กรุงปักกิ่งพยายามที่จะเปลี่ยนยุทธวิธีโดยมีเป้าหมายเพื่อบีบบังคับรัฐบาลไทเป อ้างอิงจากรายงานรัฐบาลไต้หวัน“การวิเคราะห์แบบครอบคลุมของลักษณะของการฝึกซ้อมกองทัพทัพจีน PLA เมื่อไม่นานมานี้ และการฝึกซ้อมแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ของการซ่อนเร้นและการควบคุมช่องแคบไต้หวันและการปฏิเสธการแทรกแซงที่มาจากสหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังคงเป็นเป้าหมายหลัก” รายงานจากสภาด้านกิจการจัดทำนโยบายจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันและไม่ต่างจากภาคธุรกิจในจีนที่มีการกวาดล้างด้วยเหตุผลทางการคอร์รัปชันเช่นกันCNN สื่อสหรัฐฯ รายงานวันอังคาร (21) ว่า ประธานบริษัทการลงทุนอุตสากรรมเซี่ยงไฮ้ เส้า จุน (Zhou Jun) กลายเป็นเป้าหมายล่าสุดของการตรวจสอบทั้งนี้ พบว่าเส้าถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการเมืองเซี่ยงไฮ้ด้านตรวจสอบทางวินัยซึ่งเป็นสาขาของคณะกรรมการกลางด้านการตรวจสอบวินัย CCDI (Central Commission for Discipline Inspection) อ้างอิงจากแถลงการณ์ของ CCDI ในวันจันทร์ (20)ตามแถลงการณ์กล่าวว่า เส้าถูกตรวจสอบจากข้อสงสัยการละเมิดขั้นร้ายแรงของวินัยและกฎหมาย CNN กล่าวว่า ซึ่งเป็นวลีที่หมายความถึงการตรวจสอบคอร์รัปชันนั่นเองทั้งนี้ บริษัทการลงทุนอุตสาหกรรมเป็นของรัฐบาลปักกิ่งและธุรกิจของบริษัทได้ขยายไปทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ และยาเวชภัณฑ์เส้าเป็นซีอีโอจีนล่าสุดที่โดนปักกิ่งสอบ ซึ่งภายในเดือนเดียวกันนี้ ซาง หงลี (Zhang Hongli) อดีตรองประธานบริหารอาวุโสประจำธนาคารอุตสาหกรรมและพาณิชย์จีน (Industrial and Commercial Bank of China) โดน CCDI ตรวจสอบและก่อนหน้ามีรายงานออกมาจากสื่อทางการจีนพบว่า เฉิน เฉาจี (Chen Shaojie) ซีอีโอบริษัทไฮเทคจีนชื่อดังกำลังโดนสอบสวน เฉินเป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอใหญ่บริษัทไลฟ์สตรีมสดชื่อดังจีน DouYu ที่ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัท TencentCNN กล่าวว่า การกวาดล้างที่เดินหน้าโดยความปราถนาเพื่อควบคุมและความวิตกเป็นอย่างมากเกี่ยวกับความมั่นคงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนยังคงเดินหน้าต่อไป ถึงแม้ว่าการพลิกฟื้นทางเศรษฐกิจจีนยังคงไม่สมบูรณ์ก็ตามความคืบหน้านั้นได้ส่งคลื่นความหวาดกลัวไปยังชุมชนธุรกิจในจีน ซึ่งเมื่อต้นเดือนนี้ หัวหน้าของหนึ่งในบริษัทการลงทุนชั้นนำของจีนกล่าวว่า