“ปักกิ่ง” ปวดหัวเล็งหาทาง "ลดหนี้" หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง BRI กว่า "1 ล้านล้านดอลลาร์" จากลูกหนี้กว่า 150 ชาติยากจนทั่วโลก

เอเอฟพีรายงานวานนี้(7 พ.ย)ว่า ปักกิ่งเปิดกล่าวว่ามีไม่ต่ำกว่า 150 ประเทศตั้งแต่ “อุรุกวัย” ไปจนถึง “ศรีลังกา” และ 30 องคกรระหว่างประเทศ อ้างอิงจากตัวเลขอัปเด็ตล่าสุดเมื่อมิถุนายนปีนี้โดยนิเคอิเอเชียที่ชี้ว่าได้ลงนามเข้าร่วมในโครงการโครงสร้างพื้นฐานหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางทางหรือ BRI ของประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง เมื่อ 10 ปีก่อนหน้า'อิหร่าน รัสเซีย ออสเตรีย และอิตาลี สิงคโปร์ และไทยเป็นหนึ่งในชาติที่เข้าร่วมโครงการนี้เช่นกัน โดยไทยเข้าร่วมเมื่อปี 2014 อ้างอิงจาก Green Finance and Development Center ของจีนซึ่งตามโครงการนี้บรรดาชาติกำลังพัฒนาและชาติยากจนต่างได้รับอานิสงค์ของเงินกู้โครงการสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศตั้งแต่ท่าเรือน้ำลึก สะพาน และถนนไฮเวย์AidData สถาบันวิจัยติดตามการพัฒนาการเงินประจำวิทยาลัยวิลเลียมและแมรี(College of William and Mary)ในรัฐเวอร์จิเนียกล่าวผ่านรานงานที่เผยแพร่ในวันจันทร์(6)นิเคอิเอเชียกล่าวว่ารายงานระบุว่า ราว 55% ของหนี้ค้างชำระ(outstanding debt)ของเหล่าประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายได้แก่เงินต้นแต่ไม่รวมดอกเบี้ยเข้าสู่ระยะเวลาการชำระคืนเงินต้น (Principle Repayment period)ซึ่งภายในปี 2030 คาดว่าตัวเลขจะเพิ่มเป็น 75%เอเอฟพีชี้ว่าโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางได้ให้เงินสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานเกือบ 21,000 โปรเจกต์ในทั้งหมดราว 165 ประเทศ AidData ชี้ว่า ปักกิ่งได้ให้การช่วยเหลือราว 80 พันล้านดอลลาร์/ปีแก่ชาติที่มีรายได้ปานกลางและยากจนซึ่งต่างจากสหรัฐฯประเทศที่ระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกนั้นให้ความช่วยเหลือในประเทศกลุ่มเดียวกันในระดับที่ต่ำกว่าอยู่ที่ 60 พันล้านดอลลาร์/ปี“ปักกิ่งกำลังเป็นผู้นำในบทบาทที่ไม่มีความสะดวกสบายและไม่เคยเป็นมาก่อนในฐานะเป็นเจ้าหนี้ทางการที่ใหญ่ที่สุดของโลก” รายงาน AidData กล่าวและเสริมว่า “หนี้คงค้างซึ่งรวมถึงเงินต้นแต่ยังไม่รวมดอกเบี้ยจากบรรดาผู้กู้ในโลกกำลังพัฒนาจากจีนมีรวมกันไม่ต่ำกว่า 1.1 ล้านล้านดอลลาร์”AidData กล่าวว่าตามข้อมูลประเมินว่า 80% ของหนี้ในโลกกำลังพัฒนานี้ให้การช่วยเหลือบรรดาประเทศที่มีปัญหาการเงินอย่างไรก็ตาม นิเคอิเอเชียชี้ว่า เมื่อมองไปที่การโหวตในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติระหว่างปี 2000 และ ปี 2021 ซึ่งมีระยะเวลา 21 ปีโดยรวมAidData พบว่ารัฐบาลของชาติกำลังพัฒนาและยากจนนั้นได้ทำนโยบายต่างประเทศของตนไปในแนวเดียวกันกับจีนราว 75% ของช่วงเวลาเมื่อเปรียบเทียบกับ 23% ที่มีแนวนโยบายไปในแนวเดียวกับสหรัฐฯโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางได้รับการยกย่องว่าเป็นการนำทรัพยากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจไปยังโลกซีกใต้นอกจากนี้ อ้างอิงจากAidData พบว่าจีนเมื่อไม่นานมานี้มีปัญหาทางด้านภาพลักษณ์ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่พบว่ามีอัตราความนิยมตกไปจาก 56% ในปี 2019 มาอยู่ที่ 40% ในปี 2021นิเคอิเอเชียกล่าวว่า ปักกิ่งออกมาปฎิเสธข้อกล่าวหาว่า โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นเสมือน(debt trap) หลังเกิดปัญหาศรีลังกาที่เป็นหนึ่งในประเทศเข้าร่วมโครงการในปี ถึงขั้นเศรษฐกิจล้มละลายเริ่มมาตั้งแต่ปี 2019 อ้างอิงจากวิกิพีเดียและประกาศผิดนัดชำระหนี้ต่างประเทศเมื่อพฤษภาคมปี 2022สื่อญี่ปุ่นชี้ว่า ถึงปักกิ่งจะปฎิเสธข้อกล่าวหาแต่ทว่าในความเคลื่อนไหวดูเหมือนจะยอมรับไปกลายๆเพราะปักกิ่งประกาศว่า โครงการ BRI ในอนาคตนั้นจะซึ่งโปรเจกต์จะได้รับการสนับสนุนจากเงินกู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการตลาดและการทำธุรกิจเพื่อลดความเสี่ยงและอีกทั้งปักกิ่งยังให้สัญญาที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งในความร่วมมือหลายหลายด้านรวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน การเงิน และด้านภาษี เป็นต้นซึ่งจีนสัญญาที่จะดำเนินแนวทางให้สอดคล้องกับแนวปฎิบัติมาตรฐานสากลมากขึ้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อความล้มเหลว