สุดโหด!! นักจัดรายการวิทยุปินส์ฉายา “ดีเจจอห์นนี วอล์กเกอร์" โดนยิงแสกหน้าดับระหว่างออกอากาศสดจากบ้าน คลิปวินาทีฆ่าว่อนเน็ต

CNN สื่อสหรัฐฯรายงานวานนี้(5 พ.ย)ว่า ฟิลิปปินส์ที่ มาเรีย เรสซา (Maria Ressa) นักข่าวหัวเห็ดเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี 2021 ยังคงเป็นประเทศที่นักข่าวยังตกอยู่ในอันตรายไม่ต่างจากเม็กซิโก เกิดขึ้นหลังนักจัดรายการวิทยุ ฮวน จูมาลอน (Juan Jumalon)เจ้าของฉายา “ดีเจจอห์นนี วอล์กเกอร์” ถูกยิงเสียชีวิตระหว่างจัดรายการสดออกอากาศทางเฟซบุ๊กวันอาทิตย์(5)ที่บ้านของเขาเองส่งผลทำให้สมาพันธ์นักข่าวแห่งชาติฟิลิปปินส์ NUJP (National Union of Journalists of the Philippines )แถลงผ่านแพลตฟอร์ม X“การโจมตีนี้น่าถูกประณามมากขึ้นเพราะเกิดขึ้นที่บ้านพักของจูมาลอนเองซึ่งถูกใช้เป็นสถานีวิทยุ”พร้อมเสริมว่าการเสียชีวิตของนักจัดรายการวิทยุ ดีเจจอห์นี วอล์กเกอร์นี้เป็นรายที่ 4 นับตั้งแต่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์เข้ารับตำแหน่งสื่อสหรัฐฯรายงานว่า นักจัดรายการวิทยุฟิลิปปินส์ออกอากาศผ่านเฟซบุ๊ก 94.7 Gold Mega Calamba FM ของสถานีวิสายัน(Visayan)ที่มีผู้ติดตามราว 2,900 คนซึ่งดีเจคนดังจะคุยหลากหลายประเด็นตั้งแต่ปัญหาความสัมพันธ์ไปจนถึงปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านเหตุเกิดขึ้นในเวลา 17.35 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันอาทิตย์(5)เมื่อคนร้ายบุกเข้าไปภายในที่พักของเขาก่อนใช้ปืนจ่อยิงแบบแสกหน้า จูมาลอนถูกประกาศเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลอ้างอิงจากแผนกตำรวจจังหวัดมีซามิส อ็อกซิเดนทัล (Misamis occidental)CNN รายงานว่าการออกอากาศสดบนเฟซบุ๊กไม่มีอีกต่อไป แต่ทว่าวิดีโอคลิปขณะกำลังเกิดเหตุนั้นว่อนไปทั่วโลกโซเชียลมีเดียซึ่งเนื้อหาคลิปแสดงถึงวินาทีที่นักจัดรายการวิทยุฟิลิปปินส์เกิดหยุดและหันออกไปจากกล้องก่อนที่จะได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 2 นัดทั้งนี้ตำรวจฟิลิปปินส์ชี้ว่ามีผู้ต้องสงสัยไม่ต่ำกว่า 3 คน รวม 2 คนที่เข้าไปในบ้านพักและคนขับรถที่ช่วยให้คนร้ายหนี ตำรวจฟิลิปปินส์ ดิโอเร ลีเบร ราโกนิโอ ( Diore Libre Ragonio) กล่าวในการแถลงข่าวราโกนิโอเปิดเผยต่อว่า ตำรวจฟิลิปปินส์กำลังสอบสวนแรงจูงใจก่อเหตุและรวมไปถึงตัวคนร้ายนั้นเกี่ยวข้องกับการทำงานของจูมาลอนหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือไม่ด้านประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ออกมาประณามการสังหารอาชีพสื่อสารมวลชนล่าสุด พร้อมกันนี้เขายังแถลงว่าได้สั่งการให้ตำรวจทำการสอบสวนเพื่อหาตัวคนร้ายนำมาลงโทษให้ได้“การโจมตีต่อนักสื่อสารมวลชนจะไม่สามารถอดทนได้ในประชาธิปไตยของพวกเรา และใครก็ตามที่คุกคามเสรีภาพของสื่อจะต้องเผชิญต่อผลที่ตามมาอย่างเต็มที่ต่อการกระทำของพวกเขา” รายงานจากแถลงการณ์ของ มาร์กอส จูเนียร์บนแพลตฟอร์ม X