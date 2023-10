กองบัญชาการโลกมา! "เพนตากอน" ส่งกองกำลังรบนอกประเทศ -ผบ.COMCENT เข้าเทลอาวีฟรับ “ไบเดน” พบเนทันยาฮูอีกรอบ “กษัตริย์จอร์แดน” ยื่นเส้นตายห้ามผู้อพยพเข้าจอร์แดน-อียิปต์

CNN สื่อสหรัฐฯรายงานวันนี้(17 ต.ค)ว่า หน่วยตอบโต้เร็วนาวิกโยธินสหรัฐฯ (US Marine rapid response force)ที่มีกำลังราว 2,000 นายมีรายงานว่ากำลังมุ่งหน้าไปยังน่านน้ำนอกชายฝั่งอิสราเอลและเวลานี้เพนตากอนกำลังเตรียมกองกำลังทหารอเมริกันสำหรับการส่งไปยังอิสราเอลเพิ่ม เป็นการเพิ่มการปรากฎตัวของสหรัฐฯในภูมิภาคระหว่างที่วอชิงตันกำลังทำงานอย่างหนรักเพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสจากการขยายลุกลามเป็นวงกว้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐฯ 2 คนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเปิดเผยว่า หน่วยตอบโต้เร็วนี้ประกอบไปด้วยทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯและกลาสีทั้งหมด 2,000 นายได้ถูกส่งออกไปและทีมนี้จะเข้าร่วมจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นของเรือรบสหรัฐฯหลายลำและกองกำลังที่ครอบคลุมอิสราเอลเป็นสัญญาณที่อเมริกาส่งออกไปเพื่อป้องปรามอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธฮิซบุลเลาะห์ของเลบานอนรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ลอยด์ ออสติน ค่ำวันอาทิตย์(15)ออกคำสั่งให้กำลังทหารอเมริกัน 2,000 นายอยู่ในการเตรียมความพร้อมเพื่อถูกส่งไปอิสราเอลเพื่อภารกิจการสนับสนุนทางลอจิสติกและการแพทย์ อ้างอิงจากแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐฯหลายคนเกิดขึ้นขณะที่เดอะฮิลของสหรัฐฯรายงานวันอังคาร(17)ว่า มีนายพลอเมริกันระดับสูงเดินทางอย่างกระทันหันเข้ากรุงเทลอาวีฟเดอะฮิลรายงานว่า ผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ( U.S. Central Command) หรือ CENTCOM พลเอก ไมเคิล “เอริค” คูริลลา (Gen. Michael “Erik” Kurilla) ได้เดินทางถึงกรุงเทลอาวีฟแล้วและจะทำการประชุมระดับสูงร่วมกับผู้นำกองทัพอิสราเอล รวมถึงผู้บัญชาการกองกำลังอิสราเอล IDF พลโทเฮอร์ซี ฮาเลวี ( Lt. Gen. Herzi Halevi) อ้างอิงจากแถลงการณ์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯอิสราเอลในเวลานี้กลายเป็นเสมือนกองบัญชาการโลกไป เพราะนอกเหนือจากผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ COMCENT จะบินเข้าแล้วพบว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน มีแผนจะเดินทางไปเยือนอิสราเอลอีกครั้งพรุ่งนี้(18) ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ แอนโทนี บลิงเคน ที่มีภาพหลบอยู่ในบังเกอร์นั้นได้อยู่ที่กรุงเทลอาวีฟและได้หารือกับคณะรัฐมนตรีระหว่างสงครามของอิสราเอลCNN รายงานว่า แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ยืนยันว่า วอชิงตันไม่มีแผนส่งกำลังทหารสหรัฐฯเข้าพื้นที่เพื่อสู้รบในสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสซึ่งเจ้าหน้าที่อิสราเอลได้เคยเตือนก่อนหน้าว่า สงครามกับฮามาสนั้นจะเป็นสงครามที่ยากลำบากและยืดเยื้อสื่อสหรัฐฯรายงานว่าหรือ MEU (Marine Expeditionary Unit) ที่มีความสามารถพิเศษในปฎิบัติการยกพลขึ้นบก การจัดการวิกฤต การสนับสนุนด้านมนุษยธรรม และปฎิบัติการเฉพาะกิจบางอย่างนั้นก่อนหน้าได้ประจำใกล้คูเวตเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากเข้าร่วมการฝึกซ้อมตามตารางที่นั่นแต่ทว่าหน่วยนี้ต้องออกเดินทางไปก่อนกำหนดเนื่องมาจากเหตุผลของสถานการณ์ โฆษกกองกำลังรบนอกประเทศนาวิกโยธินสหรัฐฯที่ 26 แองเจลิกา ไวท์ (Angelica White) แถลงกับสื่อ Marine Corps Timesทั้งนี้ CNN เคยออกมารายงานก่อนหน้าว่ากองกำลังที่ 26 นี้อาจถูกส่งไปอิสราเอลแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐฯเปิดเผยเพียงว่าทางกองกำลังรบนอกประเทศนาวิกโยธินสหรัฐฯที่ 26 มีเป้าหมายเพื่อเดินทางไปยังชายฝั่งทางใต้ของอิสราเอลที่จะทำให้กองกำลังสหรัฐฯใกล้กับ 2 ชายฝั่งของประเทศกองกำลังประจำอยู่บนเรือพิฆาตสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกสหรัฐฯ the USS Bataan ที่ปัจจุบันอยู่ในอ่าวโอมาน แหล่งข่าวกล่าวขณะที่เรือลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบก USS Carter Hall นั้นกำลังอยู่ระหว่างการปฎิบัติการร่วมกับเรือ USS Bataan นั้นกำลังเดินหน้าเข้าอิสราเอลเดอะการ์เดียน สื่ออังกฤษ รายงานเพิ่มเติม โดยอ้างอิงรอยเตอร์รายงานว่า สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่ 2 แห่งจอร์แดนออกคำเตือนระหว่างการเสด็จเยือนเยอรมันในวันอังคาร(17)พระองค์ทรงตรัสเตือนห้ามไม่ให้มีการผลักดันผู้อพยพปาเลสไตน์เข้าสู่ดินแดนอียิปต์หรือจอร์แดนโดยเด็ดขาด ทรงชี้ว่านี้เป็นเส้นตาย และพระองค์ยังตรัสเสริมต่อว่า สถานการณ์ทางมนุษยธรรมสมควรต้องจัดการภายในเขตฉนวนกาซ่าและเขตเวสต์แบงก์เท่านั้น“นี่ถือเป็นเส้นตาย เพราะข้าพเจ้าเห็นว่านี่เป็นแผรโดยกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่เป็นรู้จักในความพยายามที่จะสร้างปัญหาขึ้นในพื้นที่ จะไม่มีผู้อพยพอยู่ในจอร์แดน จะไม่มีผู้อพยพอยู่ในอียิปต์”สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่ 2 แห่งจอร์แดนทรงออกแถลงการณ์หลังทรงหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีเยอรมัน โอลาฟ ชอลซ์ ที่กรุงเบอร์ลินด้านผู้นำเยอรมันได้ออกมาเรียกร้องไม่ให้ทั้งอิหร่านและฮิซบุลเลาะห์เข้ามาแทรกแซงในวิกฤตอิสราเอล-ปาเลสไตน์นี้