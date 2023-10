“เนทันยาฮู” สั่งยึดฉนวนกาซ่าทั้งหมด ระทึก “IRGC อิหร่าน” จัดให้เป็นสมองวางแผนโจมตียิวจากทุกด้าน “ปธน.เตหะราน” วันอาทิตย์หารือลับกับ "ผบ.ญิฮัดปาเลสไตน์-ผบ.ฮามาส" ยอดดับทะลุ 1,200

CNN สื่อสหรัฐฯรายงานวันนี้(9 ต.ค)ว่า ขณะที่การต่อสู้ย่างเข้าสู่วันที่ 3 รอยเตอร์รายงานว่า อิสราเอลเรียกกำลังพลสำรอง 300,000 นาย โฆษกกองทัพอิสราเอลเปิดใจยอมรับ “นี่เป็นเสมือนเหตุการณ์ 9/11 ของพวกเรา” และเสริมต่อว่า “พวกเขาเล่นพวกเราเข้าแล้ว”ขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล โยอาฟ กัลแลนต์ (Yoav Gallant) ในวันจันทร์(9)ออกคำสั่งให้ยึดฉนวนกาซ่าโดยสมบูรณ์ไม่มีไฟฟ้า อาหาร เชื้อเพลิงหรือแม้แต่น้ำจะถูกส่งเข้าไปด้านในเขตฉนวนกาซ่าที่โดนปิดล้อมไว้ 3 ด้านจาก "อิสราเอล" และ "อียิปต์"“พวกเรากำลังสู้กับพวกป่าเถื่อนและจะตอบสนองในลักษณะเดียวกัน” เขากล่าวต่อหน้ากล้องทีวีอ้างอิงจากบีบีซีของอังกฤษ เทลอาวีฟเปิดเผยวันนี้(9)ว่า กองกำลังติดอาวุธฮามาสยังคงเข้าไปในเขตฉนวนกาซ่ารอยเตอร์รายงานว่า แหล่งข่าวภายในความมั่นคงอิสราเอลให้ข้อมูลว่า การที่ฮามาสสามารถโจมตีฟ้าผ่าแบบไม่ทันตั้งตัวได้เป็นเพราะ กลุ่มฮามาสทำให้เทลอาวีฟหลงตายใจคิดว่า อิสราเอลสามารถควบคุมไม่ให้ฮามาสก่อสงครามได้ด้วยที่เทลอาวีฟมอบให้เขตฉนวนกาซ่า ไปให้กับแรงงานกาซ่าขณะที่สมาชิกฮามาสที่แสร้งทำให้ฝ่ายอิสราเอลตายใจว่ากำลังอ่อนแอและไม่สามารถรบพุ่งได้แท้จริงแล้วคนเหล่านี้กำลังฝึกฝนการสู้รบ แหล่งข่าวกล่าวทั้งนี้วอลสตรีทเจอร์นัลรายงานวานนี้(8 ต.ค)ว่า เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิหร่านเป็นตัวการช่วยฮามาสในการโจมตีก่อเหตุวันเสาร์(7) เปิดไฟเขียวแก่กลุ่มติดอาวุธสำหรับก่อเหตุการโจมตีระหว่างการประชุมหารือร่วมกันที่กรุงเบรุต เลบานอนในวันจันทร์(2 ต.ค) อ้างอิงจากแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธอีกกลุ่มที่เตหะรานสนับสนุนรายละเอียดของปฎิบัติการถูกทำให้สมบูรณ์ระหว่างการประชุมไม่กี่ครั้งเกิดขึ้นที่กรุงเบรุต เลบานอนผู้ที่เข้าร่วมการประชุมได้แก่ เจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม หรือ IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps) รวมถึงตัวแทนของกลุ่มติดอาวุธที่เตหะรานให้การสนับสนุนอีก 4 กลุ่มรวมถึงกลุ่มฮามาสที่ควบคุมเขตฉนวนกาซ่า และกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ และกลุ่มปีกการเมืองในเลบานอน พวกเขากล่าวมาห์มู๊ด มิดาวี (Mahmoud Mirdawi) เจ้าหน้าที่ระดับสูงฮามาสยืนยันว่า ทางกลุ่มวางแผนโจมตีด้วยตัวเอง “นี่เป็นการตัดสิยใจของชาวปาเลสไตน์และฮามาส”ด้านโฆษกเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำสหประชาชาติแถลงว่า เตหะรานอยู่เคียงข้างกับการกระทำของกาซ่าแต่ไม่ได้สั่งการพวกเขา พร้อมกล่าวว่า เตหะรานไม่มีส่วนเกี่ยงข้องในการโจมตีที่เป็นการกระทำโดยตามลำพังของฝ่ายปาเลสไตน์วอลสตรีทเจอร์นัลรายงานว่า ในการวางแผนโจมตีอย่างกว้างขวางของ IRGC อิหร่านมีขึ้นเพื่อสร้างแนวภัยคุกคามหลายด้านที่จะตรึงรัดไว้จากทุกด้านทั้งหมดตั้งแต่ทางเหนือจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์และกลุ่มป็อปปูลาร์ฟรอนต์เพื่อการปลดแอกปาเลสไตน์ PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine) และกลุ่มญิฮัดปาเลสไตน์และกลุ่มฮามาสในกาซ่าและเขตเวสต์แบงก์ อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์และเจ้าหน้าที่อิหร่านสื่อธุรกิจชี้ว่าในทางสาธารณะแล้วกลุ่มฮามาสยอมรับได้รับการหนุนหลังจากเตหะราน ทั้งนี้พบว่าประธานาธิบดีอิหร่าน อิบราฮิม ไรซี ได้คุยหารือกับผู้นำกลุ่มญิฮัดปาเลสไตน์ ไซยัด อัล-นาคลาลาห์ (Ziyad al-Nakhalah) และหัวหน้ากลุ่มติดอาวุธฮามาส อิสมาอิล ฮานิเยห์ (Ismail Haniyeh)ทั้งแหล่งข่าวระดับสูงจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์และฮามาสอ้างว่า การโจมตีนี้มีเป้าหมายเพื่อโจมตีอิสราเอลในขณะที่มันดูเหมือนถูกเบี่ยงเบนโดยฝ่ายการเมืองต่างภายในอิสราเอลที่มีต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูและการโจมตีมีเป้าหมายไปที่การทำให้เกิดความติดขัดมากขึ้นของการเจรจาโดยที่มีสหรัฐฯเป็นคนกลางในความพยายามที่จะเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการต่อกันระหว่างอิสราเอลและซาอุดีอาระเบียซึ่งฝ่ายเตหะรานมองว่าเป็นเสมือนภัยคุกคามวอลสตรีทเจอร์นัลชี้ว่า อิสมาอิล คาอานี (Ismail Qaani) หัวหน้ากองกำลังต่างประเทศ และผู้บัญชาการกองกำลังคุดส์ ภายใต้ IRGC เป็นผู้บัญชาการทั้งหมด ซึ่งคาอานีเป็นมือขวาของพลตรี กัสเซม โซเลมานี ที่ถูกโดรนสหรัฐฯสังหารในอิรักเมื่อเดือนมกราคมปี 2020 และทำให้คาอานีขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังคุดส์แทนทั้งนี้พบว่าตัวแทนกลุ่มเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องพบหารือกับบรรดาผู้นำกองกำลังกลุ่มคุดส์ไม่ต่ำกว่าทุก 2 สัปดาห์ในเลบานอนตั้งแต่สิงหาคมที่ผ่านมาในการหารือปฎิบัติการโจมตีอิสราเอลฟ้าผ่าและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นมีรายงานว่า หัวหน้ากองกำลังคุดส์ อิสมาอิล คาอานี เข้าร่วมการประชุมนี้บางครั้งพร้อมกับผู้นำฮิซบัลาะห์ เซย์เยด ฮัสซาน นาสรัลลาห์ (Sayyed Hassan Nasrallah) ผู้นำกลุ่มญิฮัด ไซยัด อัล-นาคลาลาห์ และหัวหน้ากลุ่มฮามาส ซาเลห์ อัล-อารูรี (Saleh al-Arouri)แหล่งข่าวยังเปิดเผยว่า รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ฮุสเซน อาเมียร์ อับดุลลาเฮียน ( Hossein Amir-Abdollahian) ร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งบีบีซีรายงานยอดตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดวันจันทร์(9)กว่า 1,200 คนรวมตัวเลขผู้เสียชีวิตหมู่ในเทศกาลดนตรีกลางแจ้งใกล้เขตกาซ่าที่ 260 คน ขณะที่มีผู้เสียชีวิตในเขตกาซ่ากว่า 500 คน