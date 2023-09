ตำรวจอังกฤษจับเด็ก 16 มือบอน แอบโค่น ‘ต้นไม้ดังอายุ 300 ปี’ จากหนังโรบินฮู้ด

ตำรวจประจำภูมิภาคนอร์ธัมเบอร์แลนด์ ระบุว่า ต้นไม้ต้นนี้ถูกตัดเมื่อช่วงกลางดึกของวันพฤหัสบดี (28 ก.ย.) โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุมีเจตนาในการทำลายทรัพย์สิน (deliberate act of vandalism)

ต้น Sycamore ต้นนี้ยืนต้นอยู่ใกล้ๆ กับกำแพง Hadrian’s Wall ในภูมิภาคนอร์ธัมเบอร์แลนด์ และเชื่อกันว่าน่าจะมีอายุประมาณ 300 ปีแล้ว มันยังได้รับฉายาว่า “ต้นโรบินฮู้ด” เนื่องจากปรากฏอยู่ในฉากภาพยนตร์เรื่อง Robin Hood: Prince of Thieves ซึ่งนำแสดงโดย เควิน คอสเนอร์, อลัน ริคแมน และมอร์แกน ฟรีแมน

I can’t express how angry I am at the vandalism of the tree at #SycamoreGap.



People have had their ashes scattered there. People have proposed there. I’ve picnicked there with my wife and kids. It’s part of our collective soul.



We must bring whoever did this to justice. pic.twitter.com/DLYcSj0tFE— Mayor Jamie Driscoll (@MayorJD) September 28, 2023