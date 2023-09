อเมริกันหลงเสน่ห์ปรินซ์วิลเลียม ผู้เยือนนิวยอร์ก โชว์พระทัยแสนดี พระออร่าเซ็กซี กูรูชี้ทรงฟื้นฟูภาพพระราชวงศ์ สตรองสุดๆ

โดยเมื่อเช้าวันที่ 18 กันยายน 2023 ในท่ามกลางเม็ดฝนพรำบางๆ มวลเมฆครึ้มเบาๆ และอากาศชุ่มชื่น ปรินซ์วิลเลียมทรงเดินทางเข้าสู่มหานครนิวยอร์กด้วยไฟลท์ของสายการบินบริติชแอร์เวย์ แล้วก็เสด็จออกทรงงานในถิ่นแมนแฮตตันทันทีณ แม่น้ำอีสต์ริเวอร์ในมหานครนิวยอร์ก ปรินซ์วิลเลียมทรงถลกแขนเสื้อ สวมกางเกงกันน้ำแบบชุดจั๊มพ์สูงถึงอก และสวมถุงมือยางยาวขึ้นมาถึงต้นพระกร พร้อมด้วยรองเท้าบู้ทลุยโคลน และที่สำคัญคือ หมวกแก๊ปเบสบอลอเมริกันสไตล์สีน้ำเงินมิดไนท์บลูของคืนข้างแรม แล้วเสด็จตามทีมงานโครงการ Billion Oyster Project เดินลงสู่ท้องน้ำไปศึกษาการดำเนินงานฟื้นฟูแนวโขดหินหอยนางรมให้กลับคืนสภาพเขื่อนธรรมชาติที่สามารถป้องกันพายุใหญ่และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง พร้อมกับรณรงค์ขยายพันธุ์หอยนางรมซึ่งหวุดหวิดจะสูญพันธุ์ เพื่อให้ประชากรหอยนางรมช่วยฟื้นฟูคุณภาพของมวลน้ำไปในตัว เดลิเมลออนไลน์และนิวยอร์กไทมส์รายงานหลังทรงศึกษางานในแหล่งน้ำด้วยพระอิริยาบทเท่หล่อเรียบง่าย ปรินซ์ออฟเวลส์ทรงร่วมทดลองวัดขนาด อีกทั้งศึกษาการเพาะพันธุ์หอยนางรมด้วยกันกับทีมนักวิจัยตัวน้อยจากโรงเรียน Urban Assembly New York Harbor School แห่งเกาะกอฟเวิร์นเนอส์ ทั้งนี้ ภายใต้เวิ้งนภากว้างขวางในบรรยากาศครึ้มสบายเพราะอิทธิพลของฝนฟ้า เจ้าฟ้าชายลูกสามทรงปฏิบัติพระภารกิจอย่างเพลิดเพลิน ทรงพระสรวลบ่อยๆ เป็นที่ถูกใจของเหล่าช่างภาพที่บันทึกภาพนิ่งและคลิปอยู่ห่างๆเพียงไม่กี่แว่บนับจากที่บรรดาสถานีโทรทัศน์และเว็บไซต์ข่าวทั้งปวง ยิงคลิปพระกรณียกิจออกสู่สาธารณชนทั่วสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก เจ้าฟ้าชายวิลเลียมแห่งพระราชตระกูลอังกฤษทรงกลายเป็น ‘เทพเจ้าเซ็กซ์ก๊อด’ ของสาวๆ อเมริกันหลายล้านคนในบัดดล เดลิเมล์รายงานอย่างนั้น โดยระบุว่า“สาวๆ กรี๊ดสนั่นบอกต่อๆ กันว่า ปรินซ์วิลเลียมทรงแสนที่จะหล่อ สุภาพมาดเข้ม แมนสุดๆ ในชุดรองเท้าบู้ทลุยโคลน แล้วแห่กันแชร์ภาพพระกรณียกิจเยี่ยมชมโครงการขยายพันธุ์หอยนางรมที่แม่น้ำอีสต์ริเวอร์ เป็นที่เอิกเกริกจนกลายเป็นไวรัลตลอดนับจากวันจันทร์เป็นต้นมา” เดลิเมลออนไลน์บอกอย่างนั้น พร้อมกับกวาดต้อนเอาสารพัดโพสต์มานำเสนอดังนี้“ใครจะคิดได้ว่าสวมรองเท้าบู้ทลุยโคลนแล้วจะดูเท่ขนาดนี้!” แฟนคลับรุ่นใหม่ของเจ้าฟ้าชายวิลเลียมทวิตพร่ำเพ้อบน “เอ็กซ์”อีกหนึ่งสาวผู้เห่อเจ้า เขียนโพสต์ขึ้นไปบ้างว่า “ปรินซ์วิลเลียมทรงมิใช่แค่เพียงจะมียีนสมองชาญฉลาด หากยังทรงเหมารวมเอายีนรูปหล่อทั้งสารบบมาอยู่ในตัวพระองค์”โพสต์ที่เด็ดกว่านั้นมีให้เห็นเป็นแนวเอ็กซ์วายแซดว่า “ถ้าอย่างนี้ไม่เรียกว่าเร่าร้อน ฉันก็ไม่รู้แล้วว่าใครอื่นอีกที่จะเข้าขั้นเร้าใจในโลกของเรา”หลังจากที่บรรดาแฟนคลับแห่งเจ้าฟ้าชายวิลเลียมในสหรัฐฯ พากันโพสต์ภาพและคลิปของปรินซ์วิลเลียมขึ้นไปชื่นชมบนโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะอินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ฯลฯ มหาชนคนที่ปลื้มพระราชวงศ์ก็กรูเกรียวกันเข้าไปเขียนชม เชียร์ และคลั่งไคล้ถึงพระรูปหล่อสลักเสลา และพระโฉมยอดเซ็กซี่ของปรินซ์รัชทายาทแห่งราชบัลลังก์อังกฤษ ผู้ทรงสูงสง่าล่ำสัน แผงพระอุระกว้างน่าซบ ช่วงพระเพลาและพระชงฆ์ยาวตรงและเท่เหลือใจ อีกทั้งพระอุทรก็แบนราบเคร่งครัดด้วยกล้ามเนื้อนักกีฬาเดลิเมลออนไลน์บอกด้วยว่าสาวๆ ทั่วสหรัฐฯ กรี๊ดกันเป็นพิเศษกับชุดจั๊มพ์กันน้ำสูงขึ้นมาถึงพระอุระ ซึ่งชวนให้ระลึกถึงแฟชั่นโบราณของมิสเตอร์ดาร์ซีย์ พระเอกคนดีแห่ง Pride and Prejudice นิยายรักคลาสิกเรื่องเข้มข้นโดย เจน ออสเตน และแห่กันเขียนขึ้นบนทวิตเตอร์และอินสตาแกรมให้ปรินซ์ได้ทรงทราบว่า สาวอเมริกันปลื้มพระองค์ในลุคง่ายๆ สบายตา และเป็นกันเองเยี่ยงนี้กันมากมายราวใดแล้วก็ กรี๊ดเพิ่ม เดลิเมลออนไลน์พรรณนาด้วยว่า ขณะที่เจ้าฟ้าชายวิลเลียมทรงก้าวขึ้นจากแม่น้ำ เสื้อผ้าฝ้ายสีฟ้าของพระองค์เปียกฉ่ำแนบพระกายกำยำล่ำสัน มีน้ำหยดตามเป็นทาง ลุคนั้นของพระองค์ คือความเซ็กซีน่าหลงใหลแบบ มิสเตอร์ดาร์ซีย์ ในเวอร์ชันของ โคลิน เฟิร์ธ อย่างแท้จริงปรากฏการณ์คลั่งไคล้ปรินซ์วิลเลียม นับเป็นความครึกโครมซึ่งอุบัติขึ้นนอกหมายกำหนดการการเสด็จเยือนกรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (18-19 กันยายน) เพื่อกระตุ้นให้ชาวโลกตระหนักถึงภัยคุกคามจากปัญหาโลกร้อนและความผันผวนของสภาพดินฟ้าอากาศ พร้อมกับโปรโมทโครงการ Earthshhot Prize 2023 มูลค่ารางวัล 1.15 ล้านดอลลาร์ (ราว 40 ล้านบาท) ซึ่งนี่เป็นวาระแห่งการประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายการประกวดโครงการนวัตกรรมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก เดลิเมลออนไลน์รายงานพร้อมนี้ เดลิเมลออนไลน์พรรณนาด้วยว่า ทริปสองวันของเจ้าฟ้าชายวิลเลียมเป็นพระกรณียกิจที่ทรงเสด็จเดี่ยว โดยไม่มีเจ้าหญิงเคทแห่งเวลส์ จึงต้องถือว่าความฮือฮาครั้งนี้ เจ้าฟ้าชายวิลเลียมทรงจุดประกายให้โซเชียลมีเดียลุกเป็นไฟด้วยพระองค์เองล้วนๆ โดยมีสาวทั่วสหรัฐอเมริกาแห่มาปลาบปลื้มหลงใหลในปรินซ์ผู้ให้เกียรติประชาชน อบอุ่นเป็นกันเอง และเซ็กซี่สุดๆ พระองค์นี้หลังจากทรงหล่อ เท่ และน่ารักน่าหลงใหล ที่โครงการ Billion Oyster Project ตรงแม่น้ำอีสต์ริเวอร์แล้วในโอกาสที่องค์การสหประชาชาติมีกำหนดจัดประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 78 ในวัน 18-19 กันยายน 2023 ทั้งนี้ ประเด็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในวาระสำคัญโดยนิตยสารพีเพิลบอกว่าไม่มีผู้ใดจดจำพระองค์ได้ จึงไม่ปรากฏคลิปเจ้าฟ้าชายจ็อกกิ้งหล่อๆ ให้ได้ยลกัน กระนั้นก็ตาม เรื่องราวพระไลฟ์สไตล์จ็อกกิ้งแบบอเมริกันอันนี้ ถูกเล่าลือฟุ้งทั่วอินเทอร์เน็ตด้วยพระมู้ดสดชื่นปลอดโปร่ง ปรินซ์ออฟเวลส์ณ โรงแรมห้าดาวอย่างเดอะพลาซ่าโฮเทล ข้างเซ็นทรัลพาร์ก โลเกชั่นยอดนิยมของทีมถ่ายทำภาพยนตร์ทั้งปวงความเอาจริงขององค์กร Earthshot Prize นับว่ายิ่งใหญ่เรืองรองสมฐานะว่าที่กษัตริย์อังกฤษเป็นอย่างยิ่ง โดยเมื่อปรินซ์วิลเลียม รัชทายาทลำดับแรกแห่งพระราชบัลลังก์อังกฤษ ทรงสถาปนารางวัลขึ้นมาพร้อมสร้างทีมงานขับเคลื่อนภารกิจซึ่งปรินซ์ทรงรับภารกิจประธานด้วยพระองค์เอง องค์การเพื่อดาวโลกแห่งนี้จึงเป็นที่ประทับใจขององค์กรการกุศลมากมาย และทรงได้รับการสนับสนุนจากอภิมหาเศรษฐีอเมริกัน นามว่า ไมเคิล บลูมเบิร์ก ประธานองค์การกุศลบลูมเบิร์ก Bloomberg Philantrophies และทูตพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติในด้านการแก้ปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศผันผวนในการนี้ รูปแบบความสนับสนุนมีทั้งการสนับสนุนเงินทุน และทั้งการรับเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ The Earthshot PrizeThe Earthshot Prize เป็นพระกรณียกิจที่เจ้าฟ้าชายวิลเลียมทรงศึกษา พัฒนา และจัดตั้งขึ้นในช่วงตั้งแต่ปี 2019 โดยที่ผ่านมาในปี 2021 และปี 2022 มีการมอบทุนดำเนินงานแก่หน่วยงานและบุคคลที่ดำเนินงานด้านนวัตกรรมเจ๋งๆ น่ามหัศจรรย์ใจเพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพของโลก รวมแล้ว 10 ราย (ปีละ 5 รายใน 5 สาขาภารกิจ ที่ดำเนินการอยู่ในทวีปต่างๆ ทั้ง 6) จากจำนวนที่เข้ารอบ Final ทั้งสิ้น 30 โครงการในสองปีดังกล่าว และอีก 15 โครงการในปีนี้แต่ละโครงการที่ได้เข้าสู่รอบสุดท้ายล้วนเป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกที่น่าทึ่งสุดๆการที่เจ้าฟ้าชายวิลเลียมทรงริเริ่มการมอบทุนส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นจำนวนเงินโครงการละ 1.24 ล้านดอลลาร์ ปีละ 5 โครงการใน 5 สาขา นับเป็นปัจจัยเร่งเคลื่อนให้พลังการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมพัฒนาเดินหน้าเป็นมรรคเป็นผลรวดสถาบันรางวัล The Earthshot Prize จึงได้รับความชื่นชมอย่างมหาศาล และมีองค์การกุศลเอกชนหลากหลายแห่ง ก้าวเข้าไปร่วมพระกรณียกิจ ตั้งแต่ Bloomberg Philantrophies มูลนิธิ Jack Ma Foundation ไปจนถึง กองทุนเพื่อโลก โดยเจฟ เบโซส แห่ง Bezos Earth Fund และอื่นๆ อีกเยอะเลยงาน Earthshot Prize Innovation Summit 2023 เสร็จสมบูรณ์ โดยที่หลายๆ นวัตกรรมแห่ง Finalist ที่นำเสนอเป็นออเดิร์ฟบนเวทีซัมมิทนี้ ช่วยเสริมสร้างกำลังใจว่าดาวโลกของมนุษยชาติจะต้องฟื้นขึ้นจากความป่วยไข้ได้จริงหน่วยกู้ภัยและดับเพลิงสถานีเทนเฮาส์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสถานีอื่นๆ ทั้งปวง ทำการกอบกู้สถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนในมหาวิกฤติ 9/11 สืบเนื่องจากผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินสองลำ แล้วพุ่งเข้าเสียบกลางตึกแฝดเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ทั้งสอง กลายเป็นไฟไหม้ลุกลาม จนกระทั่งย่อยยับหมดสิ้นทั้งตัวอาคาร ทั้งวัตถุสิ่งของ และทั้งชีวิตผู้คนในการนี้ สถานีดับเพลิงเทนเฮาส์สูญเสียนักผจญเพลิงไปถึง 5 นายผู้บริหารของสถานีดับเพลิงเทนเฮาส์พาชมสถานที่อันเป็นเครื่องเตือนใจถึงความกล้าหาญทรหดของชาวนิวยอร์ก และคุณูปการของนักกู้ภัยและนักดับเพลิงพร้อมนี้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงผู้อยู่ในเหตุวิกฤตการณ์ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างในซากอาคาร ตลอดจนความเสียหายที่อาคารสถานีได้รับเป็นลูกหลงมากมายด้วยความที่ปรินซ์วิลเลียมทรงมีประสบการณ์โชกโชนในบทบาทผู้ดำเนินการช่วยเหลือผู้คนที่ประสบเหตุด่วนเหตุร้าย ในระหว่างรับราชการนักขับเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่างๆ พระองค์จึงทรงมีคำถามและเรื่องราวที่นำไปแลกเปลี่ยนได้อย่างมากมาย รวมถึงการเยียวยาสุขภาพจิตที่บอบช้ำจากสถานการณ์ร้ายแรงต่างๆปรินซ์วิลเลียม ลูกพระมารดาไดอานา ทรงได้หัวใจของชาวนิวยอร์กทั้งมวลและบรรดานักท่องเที่ยวหลากหลายชาติ เพราะทรงให้ความสำคัญแก่ประชาชนที่สละเวลามารอเข้าเฝ้าบนความหวังว่า เพียงขอเช็กแฮนด์สักครั้ง หรือขอเซลฟีสักแชะ หรือกระทั่งเพียงแค่ได้ชื่นชมพระบารมีในระยะสองสามเมตรก็ฉ่ำจิต นำไปโม้ฟุ้งอวดเพื่อนบ้านหัวซอยยันท้ายซอย ขอเท่านั้นจริงๆเสียงกิ๊วก๊าวของมหาชนคนเห่อเจ้าปรากฏให้ได้ยินตั้งแต่ที่ปรินซ์ทรงก้าวลงจากรถยนต์รับส่งที่ประตูใหญ่เข้าสู่อาคารสถานีดับเพลิง นิตยสารทาวน์แอนด์คันทรีรายงาน พร้อมให้ข้อมูลว่าไม่มีการประกาศแจ้งล่วงหน้าใดๆ เกี่ยวกับหมายกำหนดการเสด็จเยือนครั้งนี้แต่เมื่อผู้คนที่ทำงานหรือพักอาศัยในละแวกนั้นสังเกตเห็นการตั้งแผงกั้นจราจรโดยรอบสถานี จึงไถ่ถามกันจนข่าวสะพัดไปอย่างรวดเร็ว แล้วประชาชนทั้งชาวนิวยอร์กเกอร์และนักท่องเที่ยวก็พากันมาจองที่ยืน ประมาณจะลุ้นได้ชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด รวมแล้วเกือบหนึ่งพันรายและแล้วนาทีที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง ฝูงชนฮือฮาตื่นเต้นเมื่อปรินซ์ออฟเวลส์ทรงเดินข้ามถนนลิเบอร์ตีใกล้อนุสรณ์สถาน 9/11 เข้าไปทักทายเหล่าแฟนคลับให้ชื่นฉ่ำใจสมกับที่รอคอยกัน“อยากเห็นปรินซ์วิลเลียมตัวเป็นๆ น่ะค่ะ” คุณเบิร์กสไตเนอร์ให้สัมภาษณ์แก่ทาวน์แอนด์คันทรีตั้งแต่ที่ปรินซ์ยังมิได้เสด็จมาถึง เธอบอกว่าปกติก็ไม่ได้ติดตามข่าวสมาชิกพระราชวงศ์ แต่เมื่อทราบว่าเป็นเจ้าฟ้าชายวิลเลียมที่จะเสด็จมา เธอก็ไม่อยากพลาดโอกาสเฝ้าชมพระบารมีระยะประชิดขนาดนี้“ดิฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าได้จับมือกับพระองค์อย่างที่ปรารถนา” เธอกล่าวกับทาวน์แอนด์คันทรีไว้อย่างนั้นในการให้สัมภาษณ์รอบที่สอง ใบหน้าเปล่งปลั่งด้วยรอยยิ้ม“ไม่ทันได้ตั้งตัวอ่ะค่ะ ประหม่าตื่นเต้นไปหมด พระราชวงศ์ไม่ใช่เรื่องถนัดของดิฉันเลย แต่ดีใจเหลือเกินที่ได้สัมผัสกับพระองค์ใกล้ชิดอย่างนี้” เธอกล่าวเปิดความในใจแบบว่ายังปลื้มไม่เสร็จและเฝ้าติดตามข่าวสมาชิกพระราชวงศ์ในบรรยากาศใหม่ๆ แห่งยุคสหัสวรรษที่ 3 เธอเล่าด้วยว่าเธอรีบไปซื้อของที่ระลึกแห่งนิวยอร์กซิตีเพื่อนำถวายแด่ปรินซ์ และมายึดพื้นที่รอลุ้นให้ได้สัมผัสใกล้ชิดพระองค์ความปรารถนาของเธอเป็นจริง ได้เช็กแฮนด์ ได้เจ๊าะแจ๊ะ ได้ถวายของที่ระลึก เช่น เสื้อยืดลายไอเลิฟนิวยอร์ก ขณะให้สัมภาษณ์นั้น เธอยังร้องไห้ปลื้มใจชีวิตอยู่เลยสาวบูดิฮัสให้สัมภาษณ์น้ำตาแห่งความยินดีเปื้อนแก้มตลอดเวลาเมื่อปรินซ์ออฟเวลส์ทรงถูกคุณแม่อเมริกันทูลถามว่าทำไมเจ้าหญิงเคทมิได้ตามเสด็จมานิวยอร์กด้วยเพคะ คำถามแบบง่ายๆ แต่ตอบยากจริงๆ เยี่ยงนี้ ปรินซ์แห่งราศีเมถุนผู้มีพรสวรรค์ด้านถ้อยคำมากกว่าใคร ทรงประทานคำตอบตัดช็อตไปเลยว่า พระชายาเคทจะมาเที่ยวหน้า มาพร้อมพระโอรสพระธิดาครบทุกพระองค์เดลิเมลออนไลน์รายงานข้อมูลจากทีมนักท่องเที่ยวจากแคนาดาด้วย โดยเจ้าฟ้าชายวิลเลียมทรงตรัสกับคุณบาร์บารา แพตเทอร์สัน วัย 60 กะรัตว่าพร้อมนี้ คุณรีเบกกาชื่นชมเจ้าฟ้าชายวิลเลียมซะยกใหญ่บอกว่า พระองค์ทรงน่ารักเหลือเกิน และการรอรับเสด็จนี้เป็นความตื่นเต้นวิ้ดวิ่วของชีวิตปรินซ์วิลเลียมทรงยิ้มและทรงหัวเราะสนุกสนานขณะเจ๊าะแจ๊ะวิสาสะกับประชาชน ทรงถามไถ่ว่าเป็นคนนิวยอร์กหรือมาจากเมืองไหนประเทศอะไร เมื่อมีผู้ใดขอถ่ายรูปเซลฟี ก็ทรงโอเคเสมอ เดลิเมลออนไลน์เล่าไว้ทริปนิวยอร์กที่เจ้าฟ้าชายวิลเลียมเสด็จไปโปรโมทอเมริกันชนและผู้คนทั่วโลก ให้ตระหนักถึงวิกฤติดินฟ้าอากาศผันผวน และให้เล็งเห็นเครื่องมือแก้ไขเยียวยาต่างๆ ซึ่ง The Earthshot Prize ดำเนินการอยู่นั้น ได้รับกำลังใจและความสนับสนุนจากประชาชนในยูเอสเอกว่าครึ่งประเทศ นิวสวีกรายงานอย่างนั้นในการสำรวจมีคำถามอยู่ว่า เห็นด้วย หรือ คัดค้าน ที่ปรินซ์วิลเลียมทรงขับเคลื่อนแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและสภาวะดินฟ้าอากาศผันผวนที่สหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2023@RoyallyBelle โพสต์ซีรีส์ของหลากหลายภาพฝูงชนเบียดกันเข้าเฝ้าชมพระบารมีบน เอ็กซ์ และทวิตว่า“ปรินซ์วิลเลียมทรงป็อบปูลาร์ในอเมริกา ฝูงชนคนนิวยอร์กเกอร์ไปออกันรอยลโฉมพระองค์อย่างเนืองแน่น”และมีอีกรายหนึ่งยิงมุกสำทับ“ใช่เลยจร้า ทรงป็อบปูลาร์อย่างยิ่ง คนนิวยอร์กเกอร์ไปกรี๊ดพระองค์กันแน่น แบบเดียวกับที่บอสตันปีกลาย ฝูงชนไปกางร่มตากฝน รอชื่นชมพระองค์ตัวเป็นๆ ที่ศาลากลางนครบอสตันน่ะ” นิวยอร์กโพสต์เล่าไว้และอีกรายหนึ่งบอกว่าปรินซ์วิลเลียมทรงดึงเอาความน่ารักของชาวนิวยอร์กเกอร์ออกมาได้มากมาย“ผมรู้สึกขนลุกซู่ที่ได้เห็นเพื่อนนิวยอร์กเกอร์ถวายการต้อนรับพระองค์อย่างยิ่งใหญ่ ปกติพวกเราก็ไม่ถึงกับเห่อเจ้านะ แต่ปรินซ์ทรงมีบางสิ่งที่อบอุ่นและจริงใจ” นิวยอร์กโพสต์รายงานอย่างนั้นติ๊กต่อกเกอร์นางหนึ่งเขียนอย่างนั้น แล้วสำทับว่า “ปรินซ์วิลเลียมเพคะ เราขอคารวะพระองค์ค่ะ”อีกรายหนึ่งเขียนว่า “นิวยอร์กรักปรินซ์วิลเลียมกันสุดๆ”กระทู้นี้มีการต่อยอดว่า “ฉันเป็นอเมริกัน ฉันรักปรินซ์วิลเลียม พระองค์ทรงเป็นปรินซ์สุดแสนเพอร์เฟ็กต์”โดยมีการตอบคำถามว่าทำไมจึงโหวตให้ปรินซ์วิลเลียม ดังนี้ ส่วนใหญ่บอกว่าชื่นชมพระกรณียกิจการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการกอบกู้โลกที่พระองค์ทุ่มเทเหลือเกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงดำเนินงานก้าวข้ามพรมแดนออกไปอย่างทั่วถึง เดลิเมลออนไลน์รายงานอย่างนั้นที่ผ่านมา เสน่ห์บาดใจของปรินซ์วิลเลียมในยุควัยรุ่น ดร็อปลงไปมากมายในช่วงวัย 30 พรรษา เพราซึ่งทรงประสบปัญหาผมร่วงจนทำความเซ็กซีของพระพักตร์ได้ปลาสนาการไป หลังจากทรงเคยเป็นวัยรุ่นหน้าหยก หล่อบาดใจสาวทั่วโลกด้วยเรือนผมดกหนาสีบลอนด์ กับรอยแย้มพระสรวลน่ารักน่าหยิกที่ทรงได้จากพระมารดาไดอานาในปัจจุบันที่พระชนมายุเข้าสู่ช่วงหลักสี่ ณ 41 พรรษา ปรินซ์วิลเลียมทรงฟิตแอนด์เฟิร์มอย่างน่าทึ่ง โดยพระองค์และพระชายา เจ้าหญิงเคท ทรงจัดสรรเวลาเพื่อการกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน วิ่ง กระโดดแทรมโพลิน ตลอดจนกีฬาทั้งมวลที่ใช้แร็กเก็ตและลูกบอล ซึ่งเป็นไปตามหลักชีวิตที่ครบเครื่องด้วยพระกายแข็งแรง พระสุขภาพจิตแจ่มใส และพระกิจกรรมกลางแจ้งทั้งปวง เดลิเมลออนไลน์เล่าไว้อย่างนั้นนักประชาสัมพันธ์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญการพระราชวงศ์ วิเคราะห์ฟันธงว่าในการเสด็จเยือนนครที่มิเคยหลับใหลแห่งนิวยอร์กนี้ ปรินซ์วิลเลียมทรงประสบความสำเร็จที่ชวนให้ตะลึง เดลิเมลออนไลน์รายงานอย่างนั้น“ปรินซ์วิลเลียมทรงบริหารพระเสน่ห์เป็นที่จับใจของคนอเมริกันทั้งประเทศขณะเยือนสหรัฐฯ ครับ” ผู้เชี่ยวชาญเอดี๊กล่าวกับเดลิเมลออนไลน์ และย้ำถึงความยิ้มง่ายและมากมายด้วยมุกขำของปรินซ์วิลเลียมด้วยว่า“พระองค์ทรงทำให้พระราชวงศ์อังกฤษได้รับความเคารพนับถือกลับคืนมาครับ โดยทรงแสดงคุณลักษณ์ดีงามต่างๆ ออกมาจุดประกายให้ผู้คนมีความสุข เปี่ยมความหวังกับอนาคต“ทรงเป็นคนสนุก กล้าหาญ ชาญฉลาด และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น พระจริยวัตรดีงามมากมายทำให้พระองค์แตกต่างและโดดเด่น ผู้คนรู้สึกอุ่นใจเมื่อนึกถึงวันเวลาที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ พร้อมกับรู้สึกชื่นชมกับความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนโครงการพระดำริ ทั้งเรื่อง Earthshot Prize และเรื่องสิ่งแวดล้อม“ในทริปนี้ ปรินซ์ทรงฉายเดี่ยวบนเวทีโลกโดยไม่ได้พาพระชายาตามเสด็จ ทำให้ความโดดเด่นมารวมศูนย์อยู่ที่ตัวพระองค์ทั้งหมดน่ะครับ เพราะไม่มีแฟชั่นโชว์ของเจ้าหญิงเคทไปดึงความสนใจออกมานิก เอดี๊ ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์ ฟันธงไว้กับเดลิเมลออนไลน์“เป็น Diana Effect ครับ คนอเมริกันรักพระมารดาไดอานาของพระองค์ทั้งนั้นล่ะครับ เห็นได้ชัดว่าความผูกพันพิเศษมากมากมายที่เคยรู้สึกกับอดีตเจ้าหญิงแห่งเวลส์ผู้ล่วงลับ ถูกถวายแก่ปรินซ์วิลเลียม” กูรูฟิตซ์วิลเลียมส์ กล่าวในเวลาเดียวกัน“ปรินซ์ทรงได้คะแนนนิยมกว่า 60% จากคนรีพับลิกัน และกว่า 60% จากคนเดโมแครตด้วย เรตติ้งแบบนี้น่าทึ่ง เพราะไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใดได้ง่ายๆ ภายในสังคมอันแตกแยกร้าวลึกด้านทัศนคติทางการเมืองอย่างในสหรัฐฯ ปัจจุบันนี้ล่ะครับ” ฟิตซ์วิลเลียมส์กล่าวอย่างนั้นมีการจัดชั้นเปรียบเทียบพระกรณียกิจของพระเชษฐากับพระอนุชาว่า เป็นกรณีแห่ง “การรักษาพระเกียรติยศ กับการทำตามใจตนเองอย่างระห่ำ” ซึ่งเป็นมุมมองของ คริสโตเฟอร์ แอนเดอร์สัน ผู้เขียนหนังสือชีวประวัติสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 เรื่อง The King ที่ ฟ็อกซ์นิวส์ ดิจิทัล เพิ่งไปสัมภาษณ์มา“ตอนที่ดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์มานิวยอร์กซิตีเมื่อพฤษภาคมที่แล้ว ทั้งสองบินมาด้วยเครื่องบินเจ็ตเหมาลำ (รัชทายาทหมายเลข 1 เสด็จมากับเครื่องบินพาณิชย์) พร้อมกับนำข้าวของสัมภาระมากมาย แถมด้วยการบ่นว่าโวยวายโน่นนี่อีกต่างหาก“เจ้านายแห่งซัสเซกซ์แสดงท่าทีที่จะพิสูจน์ให้ได้เห็นกันว่าพระองค์มีปัญหาเหมือนเจ้าหญิงไดอานา คือทรงโดนสื่อมวลชนคุกคามร้ายแรง แล้วพระองค์ก็ทรงปล่อยข้อมูลแก่สื่อมวลชนว่าทรงถูกปาปารัสซีขับรถไล่ล่าด้วยความเร็วสูงไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตแมนแฮตตัน แบบกัดติดไม่ยอมเลิกรานานกว่าสองชั่วโมง“แต่ฝ่ายต่างๆ พิจารณาแล้ว ก็เชื่อไม่ลงเลยครับ เพราะแม้แต่ผู้ที่คุ้นเคยกับนิวยอร์กซิตีไม่มาก ก็ทราบว่าเรื่องแบบนั้นไม่อาจเป็นจริงได้ในสภาพการณ์ของแมนแฮตตัน และจึงมองว่าเป็นการเพ้อละเมอดรามาอย่างที่สุด”ในวันที่เจ้าชายแห่งเวลส์ทรงขึ้นเวทีในเขตพระราชฐานวินด์เซอร์ นำถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ผู้เป็นพระราชบิดานั้น สาวน้อยสาวใหญ่แม่ม่ายและชายเกย์แห่กันละเมอทวิตน้ำลายหก ถึงปรินซ์ออฟเวลส์ด้วยคำว่า DILF หรือก็คือ Daddy (that) I’d like to F*** แปลไทยได้ประมาณว่าคุณพ่อที่หนูอยากหม่ำ เดลิเมลออนไลน์รายงานพร้อมยกตัวอย่างดังนี้แอคเคาน์หนึ่งเปิดกระทู้ว่า “ถ้าแบบพระองค์ไม่เรียกว่าฮอต ฉันก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอีกแล้วที่จะเร่าแรง”อีกแอคเคาน์หนึ่งทวิต “ปรินซ์วิลเลียมทรงร้อนแรงน่ากินจริงๆ จะไม่ตอบคำถามอื่นใดละนะ”แอคเคาน์ที่ 3 ตามมาเสริม “ปรินซ์วิลเลียมฮอตขั้นสุด ขออภัยนะ”แอคเคาน์ที่ 4 เด็ดกว่าใคร