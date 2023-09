กระทบความเชื่อมั่น! วงในแฉ ปธ.กรรมการธ.การลงทุนญี่ปุ่นโนมูระชื่อดัง โดน “ปักกิ่ง” ห้ามเดินทางออกนอกประเทศ

รอยเตอร์รายงานวานนี้(25 ก.ย)ว่า โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนในวันจันทร์(25) แถลงว่า ไม่ทราบถึงสถานการณ์ของผู้บริหารธนาคารเพื่อการลงทุนญี่ปุ่นโนมูระแต่ทว่าแหล่งข่าว 2 คนได้เปิดเผยว่า ชาร์ลส์ หวัง จงเหอ (Charles Wang Zhonghe) ประธานกรรมการธนาคารโนมูระที่ตั้งในฮ่องกงนั้นถูกปักกิ่งสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศเจแปนไทม์สของญี่ปุ่นรายงานว่า ถึงแม้เขาจะถูกสั่งห้ามการเดินทางออกจากจีนแต่ทว่าในเวลานี้ หวังยังไม่โดนควบคุมตัวการเคลื่อนไหวสร้างความวิตกให้กับประชาคมธุรกิจต่างชาติในจีนที่ก่อนหน้ามีความเชื่อมั่นต่ำอยู่แล้ว ซึ่งในเวลานี้ยังไม่เป็นที่ปรากฎว่าคำสั่งห้ามเดินทางนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดรอยเตอร์กล่าวว่า ไฟแนนเชียลไทม์สซึ่งเปิดเผยรายงานในเรื่องนี้เป็นแห่งแรกกล่าวว่า คำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศเกี่ยวข้องกับการสอบสวนของปักกิ่งต่อ เป่า ฟ่าน(Bao Fan) ผู้ก่อตั้งกลุ่มธุรกิจการลงทุน China Renaissance Holdings ซึ่งเจแปนทูเดย์กล่าวว่าเป่าหายตัวไปนานหลายเดือน และต่อประธานของกลุ่มธุรกิจคือ กง หลิน (Cong Lin) ที่เคยเป็นอดีตเพื่อนร่วมงานของหวังปักกิ่งกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนกงที่เป็นผลมาจากการสอบสวนผู้ก่อตั้ง China Renaissance ที่ถูกทางการนำตัวไปตั้งแต่กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความตกตะลึงให้กับประชาคมธุรกิจเป็นอย่างมากบริษัทแถลงว่าเป่าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จีนในการสอบสวนสื่อญี่ปุ่นชี้ว่า คำสั่งแบนของประธานกรรมการธนาคารโนมูระเกี่ยวข้องกับการว่าจ้างก่อนหน้าของเขาคือธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงก์ ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด (Industrial and Commercial Bank of China Ltd ) หรือ ICBC เป็นช่วงเวลาที่เขาคาบเกี่ยวกับกงระหว่างปี 2011 - ปี 2016เชื่อว่ากงโดนสอบสวนจากการต้องสงสัยว่ากระทำความผิดกฎหมายระหว่างดำรงตำแหน่งผู้บริหารธนาคาร ICBC ที่เป็นของรัฐบาลจีน ทั้งนี้ธนาคารแห่งนี้มีสาขาตั้งอยู่ในไทยเช่นกันหนึ่งในแหล่งข่าวเปิดเผยว่าหวังได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการสอบสวนกงส่งผลทำให้เขาจำเป็นต้องอยู่เฉพาะภายในจีนเท่านั้นรอยเตอร์รายงานว่า ต้นปีนี้บริษัทต่างชาติต่างสั่นสะเทือนจากการที่เจ้าหน้าที่จีนบุกค้นบริษัทที่ปรึกษาสหรัฐฯชื่อดัง Bain & Company and Mintz Group และในเดือนที่ผ่านมา บริษัทที่ปรึกษาแห่งนี้ถูกปักกิ่งสั่งปรับ 1.5 ล้านดอลลาร์สำหรับการการสอบสวนทางสถิติด้านการต่างประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาตในจีน พร้อมกับออกคำสั่งห้ามการสอบสวนเช่นนี้CNN รายงานว่า หลังเจ้าหน้าที่จีนสอบปากคำพนักงานบริษัทที่ปรึกษา Bain & Company and Mintz Group เมืองเซียงไฮ้ในเดือนเมษายน ไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นสำนักงานหลายแห่งของบริษัทวิจัยทางการเงินชื่อดังของสหรัฐฯ Capvision โดนถูกปักกิ่งส่งคนบุกค้นสื่อสหรัฐฯชี้ว่า เจ้าหน้าที่จีนอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงโดยชี้ว่า Capvision ในการช่วยเหลือการรั่วข้อมูลอ่อนไหวทางการทหารให้กับกองกำลังต่างชาติ และยังยืนยันจะเพิ่มการตรวจสอบต่ออุตสาหกรรมบริษัทที่ปรึกษาสำหรับความเคลื่อนไหวจารกรรมลับทั้งนี้หวังเข้าทำงานกับธนาคารโนมูระในปี 2018 หลังก่อนหน้าทำงานให้กับธนาคารดอยช์แบงก์ของเยอรมันและบริษัทด้านการลงทุนหลักทรัพย์จีน Zhong De Securities นอกเหนือจากธนาคารจีน ICBC แหล่งข่าวที่ 2 กล่าวและเสริมต่อว่าเมื่อไม่นานมานี้เดินทางมาร่วมในการจัดงานที่จีน