โลกระทึก!! ดาวเทียมพบความเคลื่อนไหว "จุดทดสอบนิวเคลียร์ สหรัฐฯ-รัสเซีย-จีน" ชี้อาจกลับมาทดสอบรอบใหม่ ตะลึง! คนเห็นควันลอยนึกว่าไฟไหม้ที่แล็บนิวเคลียร์กลางทะลทรายรัฐไอดาโฮ

CNN สื่อสหรัฐฯรายงานวานนี้(23 ก.ย)ว่า ภาพดาวเทียมใหม่ที่ CNN ได้รับมาค้นพบว่า 3 ชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์ของโลกทั้งสหรัฐฯ รัสเซีย และ จีน ซึ่งต่างอยู่ในภาวะการเผชิญหน้าอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนชี้ว่าไม่กี่ปีมานี้มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่จุดทดสอบนิวเคลียร์ของทั้ง 3 ชาติความเคลื่อนไหวที่ค้นพบเกิดขึ้นที่จุดทดสอบนิวเคลียร์ของจีนที่ Lop Nur ในซินเจียง ส่วนของรัสเซียที่ Novaya Zemlya ในเขตอาร์กติก และที่จุดทดสอบนิวเคลียร์ที่กลางทะเลทรายรัฐเนวาดาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบ 3 – 5 ปีล่าสุดแสดงให้เห็นถึงอุโมงค์ใหม่ใต้ภูเขา ถนนใหม่ และโกดังเก็บรวมไปถึงการจราจรที่หนาตาทั้งเข้าและออกจากจุดทดสอบ เจฟฟรี ลูว์อีส (Jeffrey Lewis) ซาสตราจารย์ประจำศูนย์มาร์ตินด้านการศึกษาป้องกันการแพร่ขยายที่สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศมิดเดิลบิวรี(Middlebury Institute of International Studies)อดีตผู้เชี่ยวชาญข่าวกรอง พันอากาศเอกกองทัพอากาศสหรัฐฯปลดเกษียณ เซดริค ไลห์ตัน ( Cedric Leighton) ได้วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเหล่านี้พร้อมกับเปิดเผยว่า“มันเป็นที่ชัดเจนว่าประเทศทั้งสามได้แก่ รัสเซีย จีน และสหรัฐฯสำหรับความเคลื่อนไหวที่จำเป็นสำหรับการทดสอบ”CNN ชี้ว่า ที่ผ่านมา อดีตประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสภาความมั่นคงรัสเซีย และคนสนิทของประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ได้เคยออกมาข่มขู่โลกตะวันตกหลายครั้งว่า มอสโกจะใช้อาวุธนิวเคลียร์หากว่ายูเครนประสบความสำเร็จในปฎิบัติการสู้รบผลักดันกลับไปได้ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนยังได้เห็นการขยายตัวของจุดทดสอบนิวเคลียร์รัสเซียที่ Novaya Zemlya ในเขตอาร์กติกเอ็กซเพรสของอังกฤษรายงานวันศุกร์(22)ว่า กองกำลังหน่วย Tagil Rocket ของปูตินใน Sverdlovsk สั่งทหาร 3,000 นายทำการฝึกเตรียมความพร้อมในวันพฤหัสบดี(21)สื่อราดาร์(Radar)ของสหรัฐฯรายงานว่า ภาพการฝึกซ้อมถูกเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ Zvezda ของกระทรวงกลาโหมรัสเซียCNN รายงานว่า และช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซีย เซอร์เก ชอย กูเดินทางไปเยือนจุดทดสอบนิวเคลียร์รัสเซียที่ Novaya Zemlyaภาพดาวเทียมแสดงให้เห็นว่ามีการก่อสร้างอย่างมากที่นี่ระหว่างปี 2021 – 2023 ที่มีทั้งเรือและตู้คอนเทนเนอร์เดินทางมาที่ท่าเรือ ถนนหนทางถูกทำให้เปิดโล่งสำหรับการสัญจรในฤดูหนาว และการขุดอุโมงค์ลึกเข้าไปในภูเขาอาร์กติกLeighton กล่าวแสดงความเห็นว่า “มันชัดเจนสำหรับผมว่าพวกรัสเซียกำลังเดินหน้าสำหรับการทดสอบนิวเคลียร์”และชี้ต่อว่า “พวกรัสเซียอาจกำลังพยายามที่จะเร่งรีบในการทำให้การเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบนิวเคลียร์แต่ไม่ได้ทำการทดสอบนิวเคลียร์ขึ้นจริง ที่สำคัญพวกเขาทำสิ่งนี้เพื่อข่มขู่ตะวันตก”นอกจากนี้ความเคลื่อนไหวยัวพบที่จุดทดสอบนิวเคลียร์จีนที่ Lop Nur ตั้งระหว่างทะเลสาบน้ำเค็มที่แห้งแล้วและทะเลทราย 2 แห่งในซินเจียงทางตะวันตกของจีนภาพดาวเทียมใหม่แสดงให้เห็นถึงอุโมงค์ใต้ดินที่ 5 ได้ถูกขุดขึ้นในไม่กี่ปี มีถนนสร้างใหม่ เปรียบเทียบกับภาพที่ถ่ายไว้ได้ระหว่างปี 2022 – 2023การขยายตัวยังรวมไปถึงการสร้างใหม่ของหอบังคับการกลางและพื้นที่สนับสนุน นอกเหนือจากนี้พบว่ามีพื้นที่เก็บของใหม่ถูกสร้างขึ้นระหว่าง 2021 – 2022 ที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะใช้เป็นที่เก็บระเบิดลูว์อีซแสดงความเห็นว่า “จุดทดสอบของจีนต่างออกไปจุดทดสอบรัสเซีย” และเสริมต่อว่า “จุดทดสอบจีนนั้นกว้างใหญ่และมีพื้นที่แตกต่างออกไป”และเสริมต่อว่า “มันดูยุ่งวุ่นวายมาก และสิ่งเหล่านี้สามารถถูกเห็นได้จากภาพทางดาวเทียม และหากว่าพวกเราสามารถเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ ผมคิดว่ารัฐบาลสหรัฐฯน่าจะได้เห็นอย่างแน่นอน”CNN รายงานว่า การเคลื่อนไหวที่ Lop Nur นั้นถูกพบในรายงานเมื่อเมษายนของสถาบันเพื่อสันติภาพซาซากาวา (Sasakawa Peace Foundation) โปรเจกต์ติดตามความเคลื่อนไหวจีน โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจีนในญี่ปุ่นและหลังจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมแล้วทางกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจีนสรุปว่า เป้าประสงค์ของปักกิ่งน่าจะทำการทดลองทางทฤษฎีนิวเคลียร์(subcritical nuclear experiment)มีการค้นพบอุโมงค์ทดสอบที่ 6 ที่กำลังก่อสร้างใน Lop Nur ที่ชี้ไปว่าการก่อสร้างที่จุดทดสอบกำลังอยู่ในขั้นสุดท้ายอ้างอิงจากสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติรัฐเนวาดา (Nevada National Security Site) ได้อธิบายศัพท์เทคนิก “ Subcritical experiments” ว่าเป็นการทดลองเพื่อให้ได้ข้อมูลทางเทคนิกทางนิวเคลียร์โดยที่ไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบจริงCNN ยังรายงานความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่จุดทดสอบกลางทะเลทรายในรัฐเนวาดาสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานวันที่ 12 เม.ยว่า ที่ผ่านมาว่า สหรัฐฯได้เริ่มต้นการทดลองทางทฤษฎีนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกในสมัยประธานาธิบดี โจ ไบเดนสหรัฐฯทำการทดสอบนิวเคลียร์ใต้ดินครั้งสุดท้ายเมื่อปี 1992 1992 และเริ่มต้นทำการทดลองทางทฤษฎีนิวเคลียร์ในอีก 5 ปีหลังจากนั้น โดยวอชิงตันโต้ว่า การทำทดลองทางทฤษฎีไม่ได้ละเมิดสนธิสัญญา Comprehensive Nuclear Test Ban Treatyพร้อมแสดงเหตุผลว่าการทำทดลองทางทฤษฎีทางนิวเคลียร์นั้นจำเป็นเพื่อทำให้ยังคงมีความปลอดภัยและความเสถียรของคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐฯสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า โฆษกของสำนักงานความมั่นคงนิวเคลียร์แห่งชาติสหรัฐฯ NNSA (National Nuclear Security Administration) แถลงกับสื่อญี่ปุ่นว่า สหรัฐฯทำการทดสอบในวันที่ 22 มิ.ย และวันที่ 16 ก.ย พร้อมกล่าวปกป้องการทดสอบเหล่านี้ว่า ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบเหล่านี้มีเพื่อทำให้มั่นใจในความเสถียรของคลังแสงนิวเคลียร์ของสหรัฐฯสื่อสหรัฐฯกล่าวว่า Lewis แสดงความเห็นว่า สหรัฐฯถือเป็นชาติที่มองตัวเองให้เป็นรัฐแห่งความพร้อมสำหรับการทดสอบนิวเคลียร์ และพร้อมที่จะตอบสนองหากว่ามีหนึ่งในชาติฝ่ายปรปักษ์เปิดฉากเคลื่อนไหวก่อน“สหรัฐฯมีนโยบายของการเตรียมความพร้อมในการทดสอบนิวเคลียร์ด้วยการแจ้งระยะกระชั้นชิดราว 6 เดือน”โดยภาพถ่ายดาวเทียมที่ CNN ได้รับแสดงเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่จุดทดสอบนิวเคลียร์สหรัฐฯกลางทะเลทรายรัฐเนวาดาที่มีชื่อทางการคือ Nevada National Security Site แสดงให้เห็นว่าจุดทดสอบ U1a นั้นถูกขยายอย่างมากระหว่างปี 2018 – ปี 2023ทั้งนี้ NNSA เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯที่มีอำนาจดูแลจุดทดสอบนิวเคลียร์แห่งนี้กล่าวว่า แล็บวิทยาศาสตร์มีเป้าหมายเพมื่อการทดสอบนิวเคลียร์ทางทฤษฎีเพื่อความมั่นคงทางอาวุธในคลังแสงปัจจุบันโดยไม่จำเป็นต้องเป็นการทดสอบแบสมบูรณ์หรือรูปแบบเต็มNNSA ยืนยันว่า มีการเพิ่มขึ้นในโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่จุดทดสอบรัฐเนวาดา และเสริมว่าเป็นการรวมถึงการได้แหล่งทรัพยาการก้าวหน้าใหม่และตัวตรวจจับ การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวัดปฎิริยา และความเคลื่อนไหวทางอุโมงค์ที่ยังคงเกิดขึ้นต่อไปรายงานจากสำนักงานตรวจสอบอิสระของรัฐสภาสหรัฐฯ GAO (US Governmental Accountability Office)ที่เปิดเผยในเดือนสิงหาคมล่าสุดกล่าวว่า วอชิงตันกำลังจะก่อสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดใหม่ 2 ชิ้นที่จุดทดสอบรัฐเนวาดา “เพื่อทำการตรวจวัดใหม่ของพลูโตเนียมระหว่างการทำทดลองทางทฤษฎี”CNN รายงานว่า ทั้งเครื่องมือและสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนสำหรับการปรับปรุงสต็อกอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐฯให้มีความทันสมัยที่มีค่าใช้จ่ายราว 2.5 พันล้านดอลลาร์ – 2.6 พันล้านดอลลาร์ และจะสามารถใช้ได้ภายในปี 2030 อ้างอิงจาก GAOCNN รายงานว่า วอชิงตันนั้นยังคงจับตาความเคลื่อนไหวทางการทหารรัสเซียอย่างใกล้ชิด แต่โฆษกสภาความมั่นคงสหรัฐฯชี้ว่า ในเวลานี้ยังไม่จำเป็นสำหรับอเมริกาในการเปลี่ยนสถานะความพร้อมทางนิวเคลียร์อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ชี้ว่า ความเคลื่อนไหวในการเพิ่มสิ่งปลูกสร้างที่จุดทดสอบรัฐเนวาดาอาจเพิ่มความวิตกให้กับทั้งมอสโก-ปักกิ่งที่อาจมองว่าวอชิงตันกำลังเตรียมพร้อมกับการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาอ้างอิงจากรายงาน SIPRI พบว่า รัสเซียและสหรัฐฯปัจจุบันมีหัวรบนิวเคลียร์ในความครอบครองราว 90% ของทั้งหมดในโลกนี้ โดยประมาณว่าสหรัฐฯมีกว่า 3,700 หัวรบ ขณะที่รัสเซียมีราว 4,500 หัวรบขณะที่จีนมีหัวรบนิวเคลียร์ของตัวเองเพิ่มจาก 350 หัวรบในมกราคม ปี 2022 มาอยู่ที่ 410 หัวรบในมกราคมปีนี้ซึ่งการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ใต้ดินครั้งใหญ่หากเกิดขึ้นจากชาติใดชาติหนึ่งใน 3 ชาติมหาอำนาจนี้โลกจะได้รู้ภายในเสี้ยววินาทีเพราะจะถูกเตือนโดยระบบเฝ้าระวังระหว่างประเทศ IMS (International Monitoring System)ทั้งนี้ ฮานส์ คริสเตนเซน (Hans Kristensen) ผู้อำนวยการโครงการข้อมูลนิวเคลียร์ประจำสมาพันธ์นักวิทยาศาสตร์อเมริกัน(the Federation of American Scientists) แสดงความเห็นกับ CNN ว่า ในขณะที่ทั้ง 3 ชาติกำลังซุ่มทดลองการทดสอบทางทฤษฎีทางนิวเคลียร์ในเวลานั้น แต่คริสเตนเซนเชื่อว่า “น่าจะยังไม่มีการทดสอบนิวเคลียร์แบบเต็มรูปแบบ”อย่างไรก็ตามมีเรื่องตื่นเต้นเมื่อมีภาพปรากฎทางโซเชียลมีเดียเดลีเมล สื่ออังกฤษ รายงานเมื่อ 2 วันก่อนหน้าว่า เป็นภาพควันหรือไอน้ำกำลังลอยออกมาจากปล่องที่ตั้งเป็นแผงเหนือทะเลทรายในรัฐไอดาโฮแต่ทว่าสำนักงานแล็บแห่งชาติไอดาโฮที่เป็น 1 ใน 17 แห่งภายใต้กระทรวงพลังงานสหรัฐฯยืนยันกับเดลีเมลว่า ไม่ได้มีเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้เกิดขึ้นแต่อย่างใดเกิดขึ้นหลังภาพที่เผยแพร่ไปทั่วแสดงชี้ไปว่าที่แล็บแห่งนี้กำลังเกิดไฟไหม้ โดย @EastIdahoNews กล่าวผ่านโซเชียลว่า “มีอะไรสักอย่างกำลังไหม้ที่ @INL ใช่ไหม?”และเสริมต่อว่า “ผมไม่เคยเห็นพวยควันพุ่งกลางทะเลทรายมาก่อนทั้งนี้ก่อนสำนักงานแล็บแห่งชาติไอดาโฮจะก่อตั้งพบว่าที่จุดแห่งนี้เคยถูกใช้ในทางการทหารในช่วงสงครามโลกที่ 2ที่แห่งนี้มีเตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์ 52 เตาถูกสร้างนับตั้งแต่เปิด ซึ่งในปัจจุบันแล็บแห่งนี้ใช้สำหรับการวิจัยอย่างหลากหลายตั้งแต่การรีไซเคิลและพลังงานหมุนเวียนไปจนถึงอุปกรณ์ทางการทหารและอวกาศ เดลีเมลรายงาน