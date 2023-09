“เอวา ฟาฮีดี-พุสซ์ไต” เหยื่อค่ายกักกันนาซีเอาส์ชวิตซ์ชื่อดังที่เคยมาทำเป็นภาพยนต์เสียชีวิตในวัย 97 ปีที่ฮังการี

PA News รายงานวันนี้(12 ก.ย)ว่า คณะกรรมการนานาชาติเอาส์ชวิตซ์แถลงว่า เอวา ฟาฮีดี-พุสซ์ไต ( Eva Fahidi-Pusztai) เหยื่อรอดชีวิตจากค่ายกักกันนรกเอาส์ชวิตซ์นาซีที่โหดร้ายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เสียชีวิตแล้วในวัย 97 ปีที่กรุงบูดาเปสต์ ฮังการี ในวันจันทร์(11)อย่างไรก็ตามในคำแถลงไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตในแถลงการณ์กล่าวว่า “ผู้รอดชีวิตจากค่ายกักกันเอาส์ชวิตซ์ทุกคนต่างไว้อาลัยแก่เพื่อนผู้ทุกข์ยาก มิตรและพันธมิตรด้วยความเศร้าอย่างลึกซึ้ง ความขอบคุณและการนับถือ”ทั้งนี้พบว่าเธอเป็นชาวฮังการีเชื้อสายยิวเกิดในตระกูลชนชั้นกลางที่ร่ำรวยเมื่อวันที่ 22 ต.ค ปี 1925 ที่เมืองเดอเบรเซน(Debrecen) ก่อนที่ทั้งครอบครัวจะหันไปนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกในปี 1936 เพื่อเป็นคริสเตียนแต่ไม่ทันเพราะในวันที่ 29 เม.ย ปี 1944 สารวัตรทหารฮังการีทำงานร่วมกับหน่วยคอมแมนโดของ อดอล์ฟ ไอช์แมนน์(Adolf Eichmann) เจ้าหน้าที่หน่วยเอสเอสนาซีเยอรมันในสมัยนั้นได้จับกุมตัวเธอและครอบครัวไปPA News รายงานว่า ในขณะที่เอวามีอายุเพียงแค่ 18 ปี ทั้งตัวเธอและทั้งครอบครัวถูกส่งไปค่ายเอาส์ชวิตซ์ในโปแลนด์เมื่อวันที่ 27 มิ.ย ปี 1944เอเอฟพีชี้ว่า ทั้งครอบครัว 49 ชีวิตต้องจบลงในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์รวมถึงพ่อแม่ของเอวาและน้องสาวอายุ 11 ปี โดยแม่และน้องสาวตัวน้อย Gilike ถูกสังหารทันทีที่ไปถึงเอวาได้มีโอกาสเห็นคนทั้งคู่ครั้งสุดท้ายที่จุดแรมป์แยกหลังจากเดินทางไปถึงเบอร์เคนเนา (Birkenau)ประชากรชาวยิวในยุโรปราว 6 ล้านคนโดนนาซีเยอรมันและพันธมิตรทั่วยุโรปช่วงเวลาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว รวม 49 ชีวิตจากครอบครัวของเอวา อ้างอิงจาก dpa สื่อเยอรมัน และมีเพียงแต่เอวาเท่านั้นที่สามารถรอดชีวิตมาได้หลังจากนั้นเอบีซีนิวส์ของสหรัฐฯรายงานเพิ่มเติมว่า เอวา ฟาฮีดี-ฟุสซไต ซึ่งเป็นทั้งนักเขียนได้ใช้ชีวิตในช่วงท้ายของชีวิตลุกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองประกาศเตือนการกลับมาอีกครั้งของกลุ่มขวาจัดและการกีดกันต่อชนกลุ่มน้อยทั่วยุโรปทั้งนี้ชีวิตที่น่าทึ่งของเธอเคยถูกนำมาตีแผ่เป็นภาพยนต์มาแล้วในปี 2019 ชื่อ The Euphoria of Being