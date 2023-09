‘อีลอน มัสก์’ โต้สื่อมะกันยัดข้อหา ‘ทรยศชาติ’ ปมตัดเน็ตดาวเทียม Starlink สกัดยูเครนโจมตีรัสเซีย ลั่นเป็น 'พลเมืองมะกัน' ไม่ได้มีหน้าที่รบเพื่อเคียฟ

หลังจากที่เรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังเมื่อสัปดาห์แล้ว ปรากฏว่ามีสื่ออเมริกันบางสำนักกล่าวหา มัสก์ ว่ามีพฤติกรรม “ทรยศชาติ” (traitorous) ขณะที่ มิคาอิล โปลโดยัค ผู้ช่วยของประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ก็ออกมากล่าวหา มัสก์ ว่า “กระทำความชั่วร้าย และส่งเสริมความชั่วร้าย”



I am a citizen of the United States and have only that passport. No matter what happens, I will fight for and die in America.



The United States Congress has not declared war on Russia. If anyone is treasonous, it is those who call me such.



