ครูเกาหลีใต้หยุดงานประท้วง-ร้องภาครัฐปกป้อง หลังครูสาวถูก ‘ผู้ปกครอง-นักเรียน’ กดดันจนฆ่าตัวตาย

เมื่อเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา มีผู้พบศพครูสาวคนหนึ่งเสียชีวิตที่โรงเรียน หลังจากที่เธอเคยพูดระบายความอัดอั้นที่ถูกผู้ปกครองคนหนึ่งตำหนิเรื่องที่นักเรียนทะเลาะเบาะแว้งกัน





นับแต่นั้นเป็นต้นมา ครูทั่วเกาหลีใต้ก็ได้จัดพิธีรำลึกและรวมตัวทำกิจกรรมกันทุกสัปดาห์เพื่อรำลึกถึงครูสาวผู้จากไป และเมื่อวันเสาร์ (2) มีกลุ่มครูมากถึง 200,000 คนไปรวมตัวประท้วงที่ด้านนอกอาคารรัฐสภาในกรุงโซล

เสียงร้องเรียนจากครูโรงเรียนรัฐบาลเกี่ยวกับแรงกดดันในอาชีพ ซึ่งรวมถึงการที่ครูมักถูกกล่าวว่าล่วงละเมิดเด็กเมื่อสั่งลงโทษนักเรียน ทวีความรุนแรงขึ้นมากหลังจากที่ครูสาวคนหนึ่งฆ่าตัวตายเมื่อเดือน ก.ค.ครูจำนวนมากประกาศจะหยุดงานพร้อมกันในวันนี้ (4) ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลและผู้บริหารโรงเรียนต่างพยายามแก้ไขสถานการณ์เพื่อไม่ให้กระทบการเรียนการสอน และให้สัญญาว่าจะมีมาตรการปกป้องครูให้มากกว่านี้ล่าสุด ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะมีครูหยุดงานมากน้อยแค่ไหน แต่สื่อท้องถิ่นเกาหลีใต้รายงานว่า มีโรงเรียนหลายสิบแห่งทั่วประเทศที่คาดว่าจะต้องปิดการเรียนการสอน เนื่องจากพวกครูยืนยันว่าจะไม่มาทำงานทางการโสมขาวเตือนว่า การที่ครูนัดหยุดงานจนกระทบต่อการสอนหนังสือถือว่า “ผิดกฎหมาย” และอาจถูกลงโทษทางวินัย ขณะที่กลุ่มนักเคลื่อนไหว Everyone Together As One ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรมยืนยันว่า สหภาพครูเกาหลีใต้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงในครั้งนี้ทางกลุ่มระบุประธานาธิบดี ยุน ซุกยอล แห่งเกาหลีใต้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รับฟังข้อเรียกร้องของบรรดาครู และร่วมกันทำงานเพื่อปกป้องสิทธิของพวกเขาผู้จัดกิจกรรมระบุว่า ในวันนี้ (4) คาดว่าจะมีครูออกมาประท้วงบนถนนใกล้ๆ กับรัฐสภามากถึง 20,000 คนในช่วง 6 ปีที่ผ่านมามีครูโรงเรียนรัฐบาลเกาหลีใต้จบชีวิตตนเองมากถึง 100 คน ในจำนวนนี้มีอยู่ 57 คนที่เป็นครูโรงเรียนประถม ตามข้อมูลจากรัฐบาลองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ระบุว่า เกาหลีใต้ถือเป็นประเทศที่มีสถิติคนฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับต้นๆ ในกลุ่มชาติที่พัฒนาแล้ว โดยมีอัตราส่วนอยู่ที่กว่า 20 คนต่อประชากร 100,000 คนกระทรวงการศึกษาเกาหลีใต้ยืนยันว่าจะมีมาตรการปกป้องครูไม่ให้ถูกลงโทษจากกิจกรรมการสอนที่เป็นไปโดยชอบธรรม และจะสนับสนุนให้ครูและผู้ปกครองสื่อสารทำความเข้าใจกันมากขึ้นรัฐบาลเกาหลีใต้มีแผนที่จะให้สิทธิครูปฏิเสธการพูดคุยกับผู้ปกครองผ่านทางโทรศัพท์ส่วนตัว รวมถึงมาตรการอื่นๆที่มา : รอยเตอร์