ต่อต้านมิกกี้เมาส์ ! “นีโอนาซี” พร้อมธงสวัสติกะผืนใหญ่ตบเท้าพรืบหน้า “สวนสนุกดิสนีย์เวิล์ด” แสดงท่าวันทยหัตถ์เชิดชู "ฮิตเลอร์" ประท้วง LGBTQ-ยิว ระหว่างอเมริกันชนอุ้มลูกเที่ยววันหยุดยาว

NBC News สื่อสหรัฐฯรายงานวานนี้(3 ก.ย)ว่า กลุ่มนีโอนาซีและกลุ่มไวท์ซูพรีมาซิสต์ได้ออกมาแสดงการต่อต้านยิวและต่อต้านกลุ่มเพศทางเลือก LGBTQ ด้วยถ้อยคำแสดงความเกลียดชังอยู่ด้านนอกสวนสนุกดิสนีย์เวิลด์ในรัฐฟลอริดา และในบางพื้นที่ของเมืองออร์ลานโด (Orlando) ที่อยู่ใกล้เคียง เจ้าหน้าที่สหรัฐฯกล่าวกลุ่มประกอบไปด้วย 15 คนสวมเสื้อและธงที่สื่อถึงลัทธินาซีรวมตัวประท้วงด้านหน้าทางเข้าศูนย์ช้อปปิ้งดิสนีย์สปริงส์ (the Disney Springs shopping center) อ้างอิงจากสำนักงานนายอำเภอออเรนจ์ เคาน์ตี (Orange County) ซึ่งทางสำนักงานอ้างว่าได้ส่งผู้ช่วยนายอำเภอออกไประงับเหตุเมื่อเวลา 10.40 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันเสาร์(2)การประท้วงเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของกลุ่มขวาจัดสหรัฐฯที่ประกอบไปด้วยกลุ่ม Order of the Black Sun กลุ่ม Aryan Freedom Network และกลุ่ม 14 First อ้างอิงข้อมูลจากกลุ่มสิทธิพลเมืองที่มีเป้าหมายต่อต้านความรุนแรงสุดโต่งชื่อกลุ่ม Anti-Defamation Leagueโดยคนที่เข้าร่วมประท้วงต่างถือป้ายต่อต้านยิว แสดงการสนับสนุนไวท์ซูพรีมาซิสต์เชิดชูชาวคอเคเชียน และต่อต้านกลุ่มเพศทางเลือก LGBTQผู้เข้าร่วมการประท้วงหน้าสวนสนุกได้สลายตัวไปใน 2 ชั่วโมงหลังจากนั้นโดยที่ไม่มีการจับกุม อ้างอิงจากสำนักงานนายอำเภอออเรนจ์ เคาน์ตีเดอะมิร์เรอร์ของอังกฤษรายงานเพิ่มเติมว่า กลุ่มเหล่านี้ได้ถือธงที่มีการแสดงการสนับสนุนผู้ว่าการรัฐฟลอริดา รอน เดซานติส( Ron DeSantis) ที่มีนโยบายต่อต้านเกย์และทำสงครามกับมิกกี้เมาส์ขวัญใจเด็กด้วยการยุบเขตบริหารพิเศษ Reedy Creek Improvement District ของสวนสนุกดิสนีย์เวิลด์ที่เกิดขึ้นมานาน 55 ปี หลังดิสนีย์มีจุดยืนเคียงข้างพนักงานเพศทางเลือกให้การสนับสนุน LGBTQNBC News รายงานต่อว่า หลังจากนั้นของวันเสาร์(2) มีการประท้วงเกิดขึ้นจากอีกกลุ่มคือกลุ่มนิยมลัทธินีโอนาซีของกลุ่ม Goyim Defense League และกลุ่ม Blood Tribe ได้เปิดฉากขึ้นในพื้นที่เมืองออร์แลนโดรอบหลังนี้ผู้ประท้วงมาไม่ต่ำกว่า 50 คนสักเต็มตัวสวมเสื้อแดงสวมโม่งสีดำมาพร้อมธงสวัสติกะผืนใหญ่พรืบไสวไปทั่วเป็นแผง เป็นธงสัญลักษณ์นาซีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว พร้อมตะโกนคำขวัญแสดงความเกลียดชังออกมารวมถึง “อำนาจผิวขาว” และ “ยิวจะไม่มีวันแทนที่พวกเรา” อ้างอิงข้อมูลจาก Anti-Defamation Leagueเดอะมิร์เรอร์ของอังกฤษรายงานว่า วิดีโอคลิปที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียจากอดีตส.ส รัฐฟลอริดา คาร์ลอส กิลเลอร์โม สมิธ (Carlos Guillermo Smith) ที่สุดทนต่อการเพิ่มจำนวนของกลุ่มลัทธิสุดโต่งเหล่านี้ภายในรัฐฟลอริดาภาพจากคลิปแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม Blood Tribe และกลุ่ม Goyim Defense League กำลังโบกธงที่มีสัญลักษณ์สวัสติกะนาซีต้องห้ามขณะที่กำลังเดินมาร์ชผ่านไปทั่วสวนเครนส์ รูส ปาร์ก (Cranes Roost Park) ในเมืองอัลทามองต์ สปริงส์( Altamonte Springs) รัฐฟลอริดาพร้อมกันนี้คนเหล่านี้ต่างตะโกนเสียงดังว่า “พวกเราอยู่ทุกหนทุกแห่ง”อดีตส.สสุดทนได้ทวีตต่อว่ากลุ่มผู้ประท้วงนีโอนาซีเหล่านี้ยังแสดงท่าวันทยหัตถ์ฮิตเลอร์ออกมาระหว่างประท้วงวันเสาร์(2) สมิธชี้ว่า “รัฐฟลอริดาเป็นบ้านของเรา และผมขอปฎิเสธที่จะมอบให้กับกลุ่มลัทธิสุดโต่ง พวกเราต้องยืนหยัดร่วมกันต่อต้านความเกลียดชังชาวยิว ต่อต้านแอฟริกันอเมริกัน และต่อต้านความเกลียดชังต่อกลุ่ม LGBTQ เพื่อนำมลรัฐของเรากลับคืนมา”เดอะมิร์เรอร์รายงานว่า ขณะที่ส.ส แอนนา วี เอสคามานี (Anna V Eskamani) ได้ออกมาประณามการปรากฎตัวกลุ่มนีโอนาซีและกลุ่มไวท์ซูพรีมาซิสต์ว่า เป็นตัวอย่างของลัทธิสุดโต่งที่มีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในรัฐฟลอริดาทั้งนี้หลังจากนั้นพบว่า กลุ่ม Blood Tribe อยู่บนถนนไฮเวย์ หนึ่งในสมาชิกกลุ่มได้ตะโกนสาปแช่งนักข่าวซึ่งเคยเป็นอดีตผู้สมาชิกลงชิงตำแหน่งสภาคองเกรสสหรัฐฯ ลอรา ลูมเมอร์ (Laura Loomer) ว่า “เธอสมควรถูกโยนลงในเตาอบให้ตาย”โดยกลุ่มเหล่านี้มักจะแต่งกายในชุดคล้ายทหารและมักมาพร้อมกับอาวุธทั้งนี้ Blood Tribe ก่อตั้งโดอดีตทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯ คริสโตเฟอร์ โพลฮอส( Christopher Polhaus) ที่ถูกเชื่อมโยงกับเหตุการณ์จลาจลสหรัฐฯ 6 ม.ค ปี 2021 ที่รัฐสภาสหรัฐฯขณะที่กลุ่ม The Aryan Freedom Network นั้นเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มเหยียดสีผิว Ku Klux Klan ที่มีประวัติเคยทำร้ายชาวแอฟริกันอเมริกันจำนวนมากในอดีตกลุ่ม Aryan Freedom Network ก่อตั้งโดยลูกสาวของอดีตผู้นำกลุ่มเหยียดสีผิวอื้อฉาวที่รู้จักในนาม Grand Dragon ส่วนกลุ่ม The Goyim Defense League เป็นกลุ่มต่อต้านชาวยิวซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการจัดการแบบหลวมๆ โดยสมาชิกของกลุ่มทั่วประเทศจะร่วมมือกับกลุ่มนีโอนาซีอื่นกลุ่มนี้มีฐานที่มั่นอยู่ในรัฐแอริโซนา รัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐจอร์เจีย และรัฐเทกซัส แต่มีจำนวนมากปรากฎในรัฐฟลอริดา