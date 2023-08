ระส่ำ! มือปืนผิวขาวใช้ไรเฟิลติดรูป "สวัสติกะนาซี" ตั้งใจบุกยิง “ 3 แอฟริกันอเมริกัน” ดับ 3 รายคาร้านดอลลาร์สโตร์ “แคนาดา” รีบเปิดแผนเตรียมรับอเมริกาขวาจัดชนะเลือกตั้งปีหน้า

CNN สื่อสหรัฐฯรายงานวานนี้(27 ส.ค)ว่า สหรัฐฯต้องเผชิญกับความรุนแรงทางสีผิวไม่แพ้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในยุค 60 ที่ได้เห็นแอฟริกันอเมริกันถูกตำรวจสหรัฐฯทำร้ายเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากสุนัขตำรวจที่จงใจปล่อยให้กัดระหว่างจับกุมหรือการกีดกันการสอนวิชาประวัติแอฟริกันอเมริกันในโรงเรียนภายในประเทศที่ถูกก่อตั้งมาพร้อมกับทาสประเทศที่ จอร์จ วอชิงตัน บิดาแห่งอเมริกาที่เรียกกันติดปากว่า The Founding Father ที่ถือเป็นพ่อผู้ก่อตั้งประเทศและในฐานะอดีตผู้บัญชาการกองทัพภาคพื้นทวีปในสงครามประกาศอิสรภาพปี 1776 นั้นได้ความร่ำรวยมาจากแรงงานทาสที่ไร่ของตัวเองในเมาท์ เวอร์นอน(Mount Vernon)ในรัฐนิวยอร์กวันเสาร์(26)ขณะที่กรุงวอชิงตัน ดีซีกำลังเฉลิมฉลองวันประวัติศาสตร์ครั้งที่ 65 ที่บาทหลวง มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ (Martin Luther King Jr.)ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสิทธิมนุษยชนเดินขบวนนำแอฟริกันอเมริกันชน 250,000 คนเดินไปจนถึงกรุงวอชิงตันเพื่อทวงถามถึงสิ่งที่วอชิงตันติดค้างต่อชาวแอฟริกันอเมริกันพร้อมกับคำคมที่มีใจความว่าเขาหวังใจว่าในอนาคตข้างหน้า ลูกๆของเขาจะถูกเลี้ยงดูมาอย่างเท่าเทียมและคนทั่วไปจะไม่ตัดสินคนจากสีผิว ชาติกำเนิด หรือความแตกต่างอื่นซึ่งในวันเสาร์(26)มีคนจำนวนมากหลายหมื่นเข้าร่วมการชุมนุม"เมื่อ 60 ปีก่อนหน้า สาธุคุณ มาร์ติน ลูเธอร์ คิง ได้พูดถึงความฝัน (แต่) 60 ปีหลังจากนั้น พวกเรากลายเป็นคนช่างฝัน(ที่ยากจะเป็นจริง)” สาธุคุณ อัล แชปตัน (Rev. Al Sharpton) ผู้นำกลุ่ม National Action Network ซึ่งเป็น 1 ใน 2 ออร์แกไนเซอร์ที่จัดงานรำลึกนี้ขึ้นมา NPR ของสหรัฐฯรายงานและในเวลาเดียวกันของบ่ายวันเสาร์(26) ที่รัฐฟลอริดามือปืนผิวขาววัย 21 ปี ไรอัน คริสโตเฟอร์ พัลมีเตอร์ (Ryan Christopher Palmeter) บุกยิงแอฟริกันอเมริกันเสียชีวิต 3 รายที่รัฐฟลอริดาเป็นการใช้ปืนไรเฟิล AR-15 ที่มีการเพนท์รูปสวัสติกะของนาซีติดไว้ที่กระบอกก่อนที่จะเปิดฉากยิงไป 11 นัดไปที่หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ภายในรถด้านนอกที่เมืองแจ็คสันวิลล์(Jacksonville) ก่อนที่จะเข้าไปภายในร้านดอลลาร์เจนเนอรัลสโตร์ หรือร้าน 1 ดอลลาร์(35 บาท)เปิดฉากยิงอีก 2 คนเสียชีวิตกลายเป็นเหตุโศกนาฎกรรมที่เขย่าทั้งประเทศเอพีรายงานว่า เหตุยิงร้านดอลลาร์เจนเนอรัลสโตร์เกิดขึ้นก่อนเวลา 14.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันเสาร์(27)ทั้งนี้ผู้ว่าการรัฐฟลอริดา รอน เดอ ซานติส ที่เป็นตัวตั้งตัวตีแบนความเคลื่อนไหวเรียกร้องความเท่าเทียมของชนกลุ่มน้อยทั้งผิวสี เช่น การแบน critical theory และแบนกลุ่มเพศทางเลือก LGBTQ โดนโห่ไล่ในพิธีจุดเทียนรำลึกเหตุยิงครั้งอุกอาจนี้CNN รายงานว่านายอำเภอเมืองแจ็คสันวิลล์ ที.เค วอเตอร์ส (T.K. Waters) เปิดเผยว่า มือปืนผิวขาวหลังจากบุกยิงได้หันกระบอกปืนจ่อปลิดชีพตัวเองซึ่งนายกเทศมนตรี ดอนนา ดีแกน (Donna Deegan) ประกาศว่าเหตุยิงแจ็คสันวิลล์เป็นอาชญากรรมจากความเกลียดชังที่มีพื้นฐานมาจากความเกลียดชังทางเชื้อชาติขณะที่หนังสือพิมพ์สหรัฐฯ ยูเอสเอทูเดย์ เปิดเผยว่าทั้งนี้พัลมีเตอร์วัย 21 ปีที่ทิ้งจดหมายแสดงเจตุจำนงค์ไว้ในคอมพิวเตอร์ที่บ้านที่เขาอาศัยอยู่กับพ่อแม่นั้นไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนและปืนที่ใช้ซื้อมาอย่างถูกกฎหมายก่อเหตุบุกยิงนายอำเภอแจ็คสันวิลล์ยืนยันว่า มือปืนก่อเหตุเพราะเกลียดชังคนผิวดำซึ่งจดหมายแสดงเจตุจำนงค์นั้นระบุอย่างชัดเจนว่า เขาเป็นคนบ้าคลั่งและรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงาน รูดอล์ฟ แม็คคิสซิค (Rudolph McKissick) ซึ่งเป็นสมาชิกบอร์ดบริหากลุ่ม National Action Network ไม่ได้เข้าร่วมการรำลึกที่วอชิงตัน แต่ทว่าเขาแสดงความเห็นถึงเหตุมือปืนผิวขาวบุกยิงในวันสำคัญนี้ว่า“มันช่างน่าเย้ยหยันที่ในวันที่พวกเรากำลังเฉลิมฉลองวันเดินมาร์ชที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ซึ่ง ดร.มาร์ติน ลูเธอร์ คิง ได้ยืนขึ้นและกล่าวถึงความฝันสำหรับความเท่าเทียมทางเชื้อชาติและเพื่อความรัก แต่ทว่าพวกเรายังคงอาศัยอยู่ในประเทศที่ความฝันไม่เป็นความจริง"และเสริมต่อว่า “ความฝันนั้นถูกแทนที่ด้วยความเกลียดชัง”ขณะเดียวกันรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐฯ เมอริค การ์แลนด์ แถลงวันอาทิตย์(27)ว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯได้สอบสวนคดียิงแจ็คสันวิลล์นี้ในฐานะคดีความเกลียดชังทางเชื้อชาติความเคลื่อนไหวการกีดกันทางเชื้อชาติในสหรัฐฯมีมากขึ้นหลังต้นปีนี้ผู้ว่าการรัฐฟลอริดา รอน เด ซานติส สั่งห้ามโรงเรียนวิชาการศึกษาแอฟริกันอเมริกันระดับสูงภายในรัฐเอพีรายงานเมื่อวันที่ 18 ส.ค ว่า รัฐอาร์คันซอกลายเป็นรัฐล่าสุดที่ประกาศแบนวิชาการศึกษาแอฟริกันอเมริกันขั้นสูง(AP African American studies) โดยรัฐสั่งห้ามนับวิชานี้รวมอยู่ในการสำเร็จการศึกษาเกิดขึ้นหลังรัฐสีแดงภายใต้รัฐรีพับลิกันได้ออกมาวางข้อกำหนดหลักสูตรในโรงเรียนถึงการสอนว่าด้วยวิชาเกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์ภายในห้องเรียน รวมไปถึงทฤษฎี critical race theory กระทบต่อชนกลุ่มน้อยในอเมริกาทั้งแอฟริกันอเมริกัน และกลุ่ม LGBTQเอพีชี้ว่า แต่ทว่ามี 6 โรงเรียนในรัฐอาร์คันซอท้าทายคำสั่งของมลรัฐ เป็นต้นว่าโรงเรียนนอร์ท ลิเติล ร็อก (The North Little Rock) และโรงเรียนของการศึกษาเขต นอร์ท พูลาสกี (Jacksonville North Pulaski school districts )เป็นต้น ประกาศให้เป็นวิชาเลือกทั่วไปวอชิงตันโพสต์รายงานเมื่อวันที่ 5 มี.คว่า การที่รัฐต่างๆของพรรครีพับลิกันไม่ยอมสอนวิชาประวัติศาสตร์แอฟริกันอเมริกันที่มีต้นกำเนิดจากการเป็นทาสมาก่อนเป็นเพราะอาจทำให้นักเรียนผิวขาวในชั้นเกิดความรู้สึกที่แย่ต่อบรรพบุรุษผิวขาวของตัวเอง ซึ่งผู้ว่าการรัฐฟลอริดา เด ซานติส ที่สั่งแบนเช่นกันได้อ้างว่า "เป็นวิชาที่มีเป้าหมายทางการเมือง"อ้างอิงจากองค์กร The education trust ที่เปิดเผยเมื่อวันที่ 3 ก.พ ต้นปีมีนักเรียนอเมริกันจำนวนมากกว่า 3 ล้านคนที่มาจากภูมิหลังที่แตกต่างได้ลงทะเบียนวิชาการศึกษาแอฟริกันอเมริกันขั้นสูง(AP African American studies)ความตรึงเครียดระหว่างสีผิวภายในประเทศและนโยบายสายเหยี่ยวของพรรครีพับลิกันสร้างความวิตกให้กับประเทศเพื่อนบ้านเช่น แคนาดา นิวส์วีครายงานวันพุธ(23)ที่ผ่านมาว่า รัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดาเผยว่า ออตตาวากำลังเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงหากการเมืองปีกขวาของสหรัฐฯชนะการเลือกตั้งปีหน้ารัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดา เมลนี โจลี (Mélanie Joly( แถลงว่า รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีแคนาดา จัสติน ทรูโด นั้นเป็นที่แน่นอนสำหรับการเตรียมการแผนการรับมือในหลายสถานการณ์ด้าน โธมัส จูนาว(Thomas Juneau) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำระดับบัณฑิตศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์และการศึกษาระหว่างประเทศประจำมหาวิทยาลัยออตตาวาแสดงความเห็นต่อนักข่าวแคนาดาชื่อดัง ลอร์รี โกลด์สไตน์ (Lorrie Goldstein) ที่แสดงความไม่เห็นด้วยต่อการประกาศออกตัวรับมือความเปลี่ยนแปลงต่ออนาคตการเมืองวอชิงตันมาตั้งแต่ไก่โห่โดยเขาชี้ว่า ก่อนเวลาสำหรับแคนาดาที่จะไม่วางแผนรับมือต่อการไหลลงทางประชาธิปไตยในสหรัฐฯ “นั้นกล่าวว่า มันคงจะดีกว่าสำหรับแคนาดา(และชาติพันธมิตรประชาธิปไตยที่มีความสงสัยเท่าเทียมกันทั้งหลาย)นั้นสมควรต้องมีความระมัดระวัง ไม่มีสิ่งใดที่ดีจากการยั่วแหย่รัฐบาลทรัมป์ในอนาคต”